Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVIII)

Pe 10 februarie s-au născut Berthold Brecht, Boris Pasternak, Mark Spitz, Robert Wagner, Victor Rebengiuc, Maria Butaciu, Anton Holban, Mihai Duţescu.

O notă specială pentru marele Om, Victor Rebengiuc. Împlineşte 93 de ani! Să-i spunem, din toată inima: La Mulţi Ani! Sunt tare curios, dacă ar mai fi o zaveră, o răzmeriţă, ceva, acolo, oare câte suluri de hârtie igienica ar aduce badea Victor la televiziune. O sută, o mie, un camion? La lovitura de stat a adus un sul de hârtie igienică, dar acum mizeria este infinit mai mare.

10 februarie este în "Kalendar" sărbătoare mare. Se pare că este vorba de o veche, foarte veche sărbătoare a Morţii cum mai sunt prin America Latină. Nu ştiu dacă din fondul indo-european, sau de la romanii cei cu "braţe tari"!

Stră-strămoşii noştri se rugau în această zi de 10 februarie să fie sănătoşi şi să nu moară în anul următor!

Peste calendarul păgân, adică ţărănesc, s-a aşternut calendarul creştin care pomeneşte pe Sfântul Sfinţit Mc. Haralambie. Sfântul este închipuit ca un schelet. El umblă cu o coasă şi o seceră la omenire şi, dacă nu-i ţii ziua, îţi retează zilele cu coasa. (Th.Speranţia). Cred că nu mai trebuie să menţionez că simbolistica sheletului cu coasă, ca reprezentare a Morţii, este larg răspândită printre culturile diverselor popoare. De exemplu, lama XIII din Tarotul de Marseille, Moartea, este simbolizată printr-un schelet cu o coasă.

Patron al ciumei şi al tuturor bolilor grave Sf. Haralambie este binevoitor cu oamenii. El a prins toate ciumele şi bolile de păr şi le ţine bine. Dar diavoliţele de boli se zbat şi se răsucesc, aşa că Sfântul mai pierde câte una în lume. Pentru că nu se poate duce după ea, doar le ţine pe celelalte belele, el fluieră într-un fel anume, după Lupul Şchiop.

Lupul vine şi Sfântul îi spune care boală a dat în lume. Lupul – lup, şi şchiop pe deasupra. Miroase, se scarpină, se uită lungă, cheamă pe ceilalţi Filipi în ajutor, dar până la urmă, după un timp în care ”ciuma” îşi face de cap, tot prinde nevoia de boală şi o aduce înapoi la Sfântul Haralambie. Până acum Lupul Şchiop nu a dat greş niciodată. Un sistem perfect contra epidemiilor! Orice epidemie, pandemie, a durat, în istorie, între 24 și 30 de luni. Fără antibiotice și vaccinuri, se stingea ”de la sine”!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi astrologia studiază şi bolile, frecvenţa unui anumit tip de afecţiune în funcţie de zodie şi remediile indicate prin compatibilitate şi sincronism astrologic. Unii spun că este vorba de "astrologie medicală".

Este adevărat că oamenii sunt limitaţi, unii foarte limitaţi şi nu pot cuprinde multe lucruri. Aşa au apărut medicii specialişti, cel mai mare atentat modern la sănătatea publică. Pentru că respectivii medici, numai dacă au doctoratul în medicină se pot numi doctori, ei bine halatele acelea albe cu buzunare fooooaaaarte mari, tratează îngust, strict şi exclusiv domeniul în care sunt "specialişti".

Un exemplu, povestit de Derek Parker, Dumnezeu să-l odihnească, al unui student al lui din zodia Taurului. Tânăr. Îl durea mereu în gât, zona sensibilă zodiei. Azi aşa, mâine la fel... se duce la specialist, nas, gât şi urechi. Îi dă un pumn de pastile... Le ia. Îl doare stomacul. Se duce la specialist. Îi dă un pumn de pastile. Le ia. Îi înebuneşte rinichii! Se duce la specialist! Îi dă un pumn de pastile. Le ia. Îşi sensibilizează ficatul. Se duce la specialist. Îi dă un pumn de pastile. Le ia, cu religiozitate. Îşi compromite inima şi face diabet!

Disperat, aproape de renunțare, studentul se destăinuie lui Derek. Acesta îi face horoscopul şi vede care sunt vulnerabilităţile sănătăţii nativului. Pune mâna pe telefon şi sună un "medic de trei corpuri" şi îl trimite pe tânăr la medicul holist. De fapt numai acest tip de medici, doctori în medicină, ar trebui să aibă permis de liberă practică independentă. Dacă cârpăceşti, pe ici pe colo, numai corpul fizic, nu faci nimic, ba poate mai rău!

Studentul avea şi mari probleme psihice, îi muriseră ambii părinţi într-un accident de maşină. Niciun "specialist" nu îl întrebase nimic! După cum avea să constate "medicul de trei corpuri" era vorba de un spasm permanent, de un "nod în gât" de durere, tristeţe şi disperarea pierderii celor dragi!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, depinde de unghiul de vedere. De exemplu, "transplantul de organe" văzut de unii ca o mare realizare a ştiinţei medicale. Subiect sensibil, generalizat, dar încă controversat. Vă spun numai o opinie a unui om care îmi este tare drag, chiar dacă acum ţine lecţii de morală îngerilor, pentru mine trăieşte mereu.

Este vorba de stareţul Dionisie Ignat de la Sfântul Munte Athos. Îmi spunea Constantin, după prenumele meu Costin, ca să fiu şi eu în rândul lumii, să am un nume creştin, după cum mă blagoslovea. Am discutat mult cu el şi dacă timpul mă va lăsa, mă voi face ecoul acestor discuţii, am mai făcut şi în trecut asta, pentru că stareţul Dionisie era izvor de înţelepciune adâncă, teologie aleasă şi mult bun simţ monahal.

Discutând noi de transplanul de organe numai că îl aud pe bunul Dionisie râzând încetişor şi potolit, aşa cum îi stătea bine şi-mi zise: "Constantine, Constantine, dacă Bunul Dumnezeu, în Slava Lui, voia să se facă transplanturi, apoi prindea organele în şuruburi!"

Voi ce părere aveţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, aştept opiniile domniilor voastre la dom.profesor@gmail.com, până mâine, un termen decent, o zi, pentru că este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC

Dimineaţa eşti prea încăpăţânat, după părerea celor din jur. Dacă întâlneşti o opoziţie organizată, rămâi calm, nu ai altă soluţie decât să amâni ceea ce vrei să faci pentru o altă zi! Nu te grăbi, nu te repezi! Evita alcoolul (mult, că doar nu o să renunţi de tot), tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Nu eşti în cea mai buna dintre zile, este marți şi ai un început de săptămână mai greoi, mai bine astăzi ţine regim şi meditează, configurează, filozofează, dă curs comodităţii şi artei de a te simţi bine.

TAUR

Să amâni mereu, să eviţi, să te supui - nu sunt soluţii acceptabine, eşecul nu este o opţiune! Trebuie să arăţi partea puternică, rezistentă şi de ce nu, periculoasă a caracterului tău! Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe. Astăzi orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Până diseară îţi trece şi vei fi din nou liniştit, chiar ”bovin”. Totuşi, o veste bună!

GEMENI

Astăzi ai o atitudine inspirată. Dar şi rebelă. Complotezi pentru obţinerea de mai multă libertate, să scapi de unele obligaţii familiale, casnice, sau de promisiunile făcute celor din jur. Nu fii superficial! Sigur, să îi spui unui Geamăn să nu fie superficial este cum i-ai spune unei pisici să înoate. Pisica înoată, nu aveţi nicio grijă, dar nu îi place! Dupa orele de la serviciu este bine să te duci undeva unde să te relaxezi şi vezi şi tu lumea ce mai face, poate la sală. O zi potrivită sa iei iniţiative curajoase, atât in domeniul tău de activitate, cât mai ales in relaţiile tale sentimentale.

RAC

Începând de astăzi ai mai multe oportunităţi care te pot ajuta să-ţi îmbunătăţeşti calitatea vieţii. Nu le lăsa să treacă, prilejurile devin din ce în ce mai rare şi mai greu de realizat. Te simţi bine şi faci planuri de viitor. Astăzi poţi profita de un chilipir curat, şi/sau poţi culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Dacă ai luat o hotărâre, apoi ţine-te de ea. Sigur, dacă vezi că nu merge şi nu merge, nu trebuie să dai cu capul în zid, schimbă modalitatea de abordare.

LEU

Nu fugi după doi, sau mai mulţi, iepuri în acelaşi timp! Eşti obligat la serviciu să faci mai multe treburi în acelaşi timp, dar trebuie să găseşti o succesiune logică, secvenţe normale! Cheltuielile zilnice care cresc, cresc, cresc... Nu promite nimic. Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi.

FECIOARĂ

Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile cu persoanele apropiate, cu familia, poţi obţine rezultate. Zi favorabilă pe plan personal, domeniul sentimental! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea. Fii prudent şi precaut, mai ales în mijloacele de transport în comun!

BALANŢĂ

Dimineaţa dai dovadă de un umor sănătos şi de un optimism care te fac un companoin plăcut celor din jur. Acordă-ţi, totuşi, nişte pauze, relaxează-te şi încearcă să te odihneşti mai mult. Astăzi, în mai multe ocazii trebuie să dai dovadă de diplomaţie ca să eviţi conflictele, fără motiv şi inutile, de altfel. Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, aspectele stelelor nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de avantaje sau glorie cu orice preţ.

SCORPION

O zi de luni liniştită. Nu amâna - fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Zâmbeşte larg, spune o vorba buna şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie sa călătoresti, stelele cel puţin aşa zic, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva, astăzi, trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere, mai veche, să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a caştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit!

SĂGETĂTOR

E foarte greu să-ţi schimbe cineva obsesiile. Astăzi vrei să te apuci de ceva, dar toată lumea ţi-a atras atenţia că poţi să pierzi bani. Soarta ţi-o faci tu, stelele doar indică, nu obligă! O problemă personală îşi poate găsi astăzi rezolvarea, ceea ce consideri o mare victorie. Atenţie, să nu te culci pe lauri! Este mai plăcut să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decat să te duci la cine ştie ce cantina populara. Astăzi, în a doua parte a zilei, posibile tensiuni ca urmare a unor veşti nu tocmai bune. Nu te descuraja. Necazul ţine numai azi!

CAPRICORN

Eşti uşor de ofensat. Îţi pare că toată lumea are ceva cu tine... Este doar oboseala cronică şi vremea anormală! Sigur că ai inamici, dar nu toată lumea îţi vrea răul, fii liniştit! Astrele, totuşi, te favorizează. În special în domeniul familiei. Oferă-ţi bucuria unei seri într-un cadru mai puţin convenţional. Oricum, eşti cam plictisit şi ceva nou sigur iţi face plăcere. Eşti avantajat mai ales în domeniul dragostei, fie că eşti familist sau nu. Bate şi ţi se va deschide, caută şi vei găsi. Zâmbeşte şi vei fi mereu bine primit!

VĂRSĂTOR

Evită, politicos şi cu zâmbetul pe buze, persoanele din anturaj care insistă să ţi se bage sub piele, mai ales dacă îţi este necunoscut interesul lor. Măcar astăzi, nu te mai lăsa folosit! Transformări în bine, la serviciu şi acasă. O veste bună, de la rude sau prieteni de departe. Astăzi - calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, insistă acum, pentru că eşti într-o perioadă relativ favorabilă.

PEŞTI

Trebuie să afli mai întâi despre ce este vorba, să ai informaţii precise şi detaliate, înainte să-ţi faci o părere şi să te exprimi, fie că este vorba de serviciu, sau de cei dragi, familie. Domeniul favorizat de stele este cel al relaţiilor sociale. Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect.