Victor Rebengiuc respinge ideea ca o stradă să-i poarte numele. Actorul a primit Premiul „România Europeană 2025”, în prezența președintelui Nicușor Dan

Actorul Victor Rebengiuc, laureat al Premiului „România Europeană 2025”, a declarat că va stipula în testament că nu dorește ca numele să-i fie atribuit unei străzi sau stații de transport. Președintele Nicușor Dan a fost prezent la ceremonie și a vorbit despre importanța actorului în lumea culturală a României.

Un premiu major pentru o carieră de peste șapte decenii

Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai importanți actori ai teatrului și cinematografiei românești, a primit Premiul „România Europeană 2025”, acordat de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Distincția marchează contribuția actorului la cultura contemporană și la consolidarea valorilor democratice prin artă.

Ceremonia a avut loc joi, 4 decembrie, în prezența președintelui Nicușor Dan. Atmosfera a fost una solemnă, iar momentul discursului lui Victor Rebengiuc a devenit punctul central al evenimentului.

Actorul, în vârstă de 92 de ani, și-a exprimat public o dorință mai puțin obișnuită pentru personalitățile culturale ale României: refuzul ca, după moarte, numele său să fie atribuit unei străzi sau unei stații de transport public.

Rebengiuc: „În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”

În cuvântul rostit la finalul ceremoniei, Victor Rebengiuc a declarat că nu dorește ca memoria sa să fie legată de denumiri de străzi sau de stații. El a explicat că această practică, considerată un mod de a onora o personalitate, i se pare nepotrivită în cazul său.

„În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar fi pe numele Rebengiuc și nu ar ști poșta unde s-o distribuie și m-ar înjura tot timpul (...) Nu aș vrea să onorez cu numele meu o stație de troleibuz sau tramvai. Nu e nevoie să fie pomenit numele meu, există pe genericele filmelor în care am jucat, în materialele critice sau legate de istoria teatrului care vor apărea va fi pomenit și numele meu acolo, dar așa, să pui un nume de stradă, nu mi-ar plăcea”.

Nicușor Dan: „După reflecție, cred că totuși Moromeții este cel mai bun film românesc”

Președintele României, Nicușor Dan, a ținut un discurs în care a vorbit despre impactul artei lui Victor Rebengiuc. Șeful statului a început printr-o referință la filmul „Reconstituirea”, pe care mult timp l-a considerat cel mai valoros film românesc, pentru ca ulterior să își nuanțeze opinia.

„Domnul Rebengiuc n-a jucat acolo. După reflecție, cred că totuși ‘Moromeții’ este cel mai bun pentru că este o formă de universalitate, bineînțeles și în carte, dar vorbim acum de film, pe care cred că nici unul din celelalte filme românești nu le-a găsit”, a declarat Nicușor Dan.

El a vorbit apoi despre modul în care Rebengiuc își construiește rolurile, evidențiind relația dintre actor și personaj.

„Tot timpul e o tensiune între actor și personaj. Ce e unul, ce e celălalt. Tot timpul e tensiunea asta. Ce remarc eu este onestitatea actorului față de personaj. Adică împărțim ce sunt eu, ce ești tu. În momentul în care am făcut împărțirea asta, sunt aici cu tine personaj. Și asta înseamnă că în spatele acestei decizii este foarte multă muncă.

A-ți asuma să dai din tine personajului ceea ce te-ai angajat să dai. Și domnul Rebengiuc este cineva care a cunoscut succesul, dar care nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească, să muncească, să facă roluri și să-și asume fiecare din rolurile pe care le-a avut”.