Fostul premier Vlad Filat dezvăluie oferta lui Sorin Ovidiu Vântu pentru Publika TV și traseul televiziunii către Plahotniuc

Republica Molodva. Fostul prim-ministru Vlad Filat a oferit detalii cum postul Publika TV, lansat inițial de omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, a ajuns ulterior sub controlul oligarhului Vlad Plahotniuc. Filat susține că nu a deținut niciodată acțiuni în televiziune și că implicarea sa a fost una administrativă, menită să faciliteze funcționarea tehnică a postului.

Potrivit lui Vlad Filat, inițiativa lansării Publika TV i-a aparținut omului de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu, care i-ar fi propus fostului premier un pachet de 40% din acțiuni. Filat afirmă că a refuzat oferta, invocând principiul său de a nu deține instituții media.

„Eu nu am avut acționariat în instituții media. Ăsta este un principiu al meu”, a declarat acesta la emisiunea „Culisele Arenelor”.

Fostul premier susține că în perioada în care televiziunea era controlată de Vântu, politica editorială a fost echilibrată și deschisă tuturor actorilor politici.

„Eu îl cunosc pe Vântu… Sorin Vântu. Îl cunoșteam încă de când era în România. Aduc aminte – eu am făcut facultatea în România și acolo am avut business serios. Ulterior, în 1998, ne-am mai văzut o dată. Venise la Chișinău, după care am avut comunicări rare, dar de curtoazie. Înainte să fie votat guvernul Filat, un cunoscut comun m-a telefonat și mi-a spus că Sorin vrea să vorbească cu mine și vine la Chișinău. Știți, el are probleme cu picioarele. Am vorbit cu el, a venit lângă partid. Mi-a spus că vrea să deschidă o televiziune și mi-a oferit 40% din televiziune”, a menționat Filat.

Filat susțien că nu a deținut nicioadată acțiuni în instituții media.

„Ăsta este un principiu al meu, dar noi am ajutat, administrativ vorbind, am ajutat ca să nu aibă probleme cu echipamentul. Am fost o persoană responsabilă chiar pe acest subiect. Trebuie să spun că tot timpul cât a fost Vântu, televiziunea a fost foarte obiectivă. Dacă vă aduceți aminte, la lansare a fost invitată toată lumea. Nu contează partide, stânga, dreapta și așa mai departe”, mai susține fostul premier.

După arestarea lui Sorin Ovidiu Vântu, controlul asupra Publika TV a fost transferat către Sebastian Ghiță. Filat afirmă că a continuat să mențină legătura cu conducerea televiziunii și chiar a suportat unele cheltuieli de funcționare.

„După ce a fost arestat Vântu, în gestiune Publika a fost transmisă către Ghiță. Și cu Ghiță deja eu am avut o comunicare prin mesaje și întâlniri la București.

Și atunci Publika a intrat într-o colaborare cu noi mai strânsă și, mai mult ca atât, o perioadă de timp eu am fost în situația, nu că am fost în situația, am achitat inclusiv salariile. Și nu sunt mici.

Ca într-o bună zi să mă trezesc cu lipsă de orice comunicare, și cu cei de la Publika, și cu Ghiță, și așa mai departe. Că, într-o perioadă scurtă, toată politica editorială să fie schimbată, deja activând în conglomeratul lui Plahotniuc, împotriva mea. El a cumpărat-o”, a spus Filat.

Compania „GENERAL MEDIA GROUP CORP”, care deținea postul de televiziune suspendate Prime, PublikaTV, precum și posturile de radio PublikaFM și MuzFM, au rămas fără licență în octombrie 2024. Retragerea actelor permisive pentru domniul de activitate a fost dispusă de Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională.

Potrivit autorităților, beneficiar efectiv declarat al „GENERAL MEDIA GROUP CORP” era Vladimir Plahotniuc. În acest sens, s-a propus refuzul aprobării prealabile a investițiilor, pe motivul aflării beneficiarului efectiv sub sancțiunile internaționale pentru desfășurarea activităților subversive ce vizează securitatea Republicii Moldova.

Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea guvernării Partidului Democrat și demisia Guvernului Filip. La momentul plecării, fostul lider democrat declara public că are nevoie de timp pentru a-și proteja familia, însă nu a mai revenit în țară.

În perioada următoare, Plahotniuc s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde a locuit mai bine de un an și a încercat să obțină azil politic. Autoritățile americane au respins însă cererea acestuia.

Înainte de alegerile prezidențiale din Republica Moldova din toamna anului 2020, Plahotniuc a părăsit teritoriul SUA și s-a stabilit în Turcia, unde s-a aflat o perioadă mai lungă de timp, potrivit mai multor informații apărute în spațiul public.

Ulterior, fostul lider democrat a fost localizat în Grecia, iar pe 25 septembrie a fost extrădat în Republica Moldova, după mai bine de șase ani și trei luni de la fuga sa din țară.

În prezent, Vlad Plahotniuc este deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, într-o celulă separată. Acesta este vizat în mai multe cauze penale, inclusiv în dosare legate de frauda bancară, escrocheriile de la „Metalferos”, procurarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte și așa-numitul „dosar kuliok”, în care este vizat și fostul președinte Igor Dodon.