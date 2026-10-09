10,11 octombrie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 octombrie 2026. Dispariția câmpului de bătălie

Pe 10 octombrie s-au născut Giuseppe Verdi, Henry Cavendish, James Clavell, Fritjof Nansen, Emmerich Schaffer, Radu Vasile, Tatiana Iekel, Laura Stoica, Calistrat Cuţov. Pe 11 octombrie s-au născut Eleanor Roosevelt, François Mauriac, Bobby Charlton, Liselotte Pulver, Şt. O. Iosif, Ion Dacian, Hadrian Daicoviciu, Iorgu Iordan, Catrinel Dumitrescu, Dan Piţa, Olga Tudorache.

În calendarul creştin-ortodox sunt, sâmbătă 10 octombrie, Sfinţii: Evlampie şi Evlampia, sora lui. Vasian şi Teofil Mărturisitorul. Duminică, 11 octombrie este Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi. Teofan Mărturisitorul, Zenaidă şi Filonila. Nimic în ”Kalendar”, geto-dacii munceau mult, pregătindu-se de iarnă și de Anul Nou.

”Evenimentul Zilei” din 11 octombrie 1689 a fost că Petru I, cel Mare, devine Țarul tuturor rușilor. În anul 1727 George al II-lea al Marii Britanii, Scoției și Irlandei de Nord, fără a mai socoti nenumărate colonii, este încoronat rege. Se poate trage concluzia că ziua de 11 octombrie este o zi bună monarhiilor.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, pe 11 octombrie 1985 eram undeva prin India, la graniţă, după ce stătusem câtăva vreme în valea Hunza, care nu mai trebuie descrisă, şi apoi la Mohenjo Daro, celebra ruină deşertică, capitala misterioasă a unui imperiu pierdut, o cultură, poate o civilizaţie tainică a Indusului, uitată ca multe altele. Ochii mei au văzut minuni!

După ce am trecut ca fulgerul prin Pakistanul de Vest, nu îmi plac deloc indienii, mai ales cei musulmani, ne delectam, la graniţă, dar pe teritoriul Indiei, cu un ceai verde veritabil de Ceylon, recoltat de tamili numai de pe mlădiţele tinere şi viguroase din vârful plantei. Sau, să fi fost un Darjeeling, atât de drag mie? Când, gazda noastră, proprietarul ceainăriei, ne arătă un ziar de limbă engleză, „The Statemen” bătând cu degetul editorialul: „Larger Than Life”.

Fac o paranteză ca să vă spun că editorialul poate fi scris doar de patronul ziarului, sau de editor, redactorul-șef, sau de un senior author pus de editor să facă acest lucru, adică de către redactorul-șef, pentru că implică răspunderea juridică a ziarului, poziția ziarului respectiv într-o problemă. Niciodată, în peste 60 de ani de presă, nu am auzit ca un editorial să fie semnat de începători, sau de cine știe cine. Ar fi o perversiune imposibilă, din cauza gravitației! Vă povestesc eu altădată, ăsta era un banc al editorului de la ”Le Figaro”, unde am învățat meserie.

Pe 10 octombrie 1985 au încetat din viaţă două personalităţi ale artei și culturii, doi actori compleţi: Yul Brynner şi Orson Welles. Yul a făcut roluri de neuitat, să ne amintim de „The Magnificent Seven”, „Future World” dar şi musical-ul „The King and I”, în care a jucat de mii de ori.

Orson Welles a fost geniul care a regizat şi jucat capodopera „Citizen Kane” care alături, sau imediat după „The Seventh Seal” este în lista preferinţelor mele cinematografice.

Dar Orson Welles este primul care a arătat puterea multimediei. Pe 30 octombrie 1938, Orson Welles a transmis prin CBS, o emisiune radio, o adaptare de Halloween, a „World War” a invaziei marţienilor, opera marelui romancier britanic H.G. Wells.

Realizată ca o transmisie în direct, un reportaj de la locul faptei, de Halloween, piesa de teatru radiofonic a semănat panică şi teroare pe teritoriul Statelor Unite. Americanii chiar au crezut că marțienii invadaseră SUA. Ce vreți, aveau încredere în radio! Media, multimedia, începea să-şi arate colţii, să arate că poate face agenda publicului, că poate influenţa şi convinge mulţimea... de orice, minciună, sau adevăr, dar mai ales minciună!

A fost repede confiscată, multimedia... de cine trebuie! Multimedia este principalul vector prin care se formatează opinia publică. Gândeşti pe baza a ceea ce ştii, ceea ce ți se spune și vezi, nu?

Dacă chiar vreţi să ştiţi adevărul, în anumite cercuri de peste țări și mări, se consideră ”persoane contaminate” cele care se uită mai mult de 120 de minute pe zi la tv. Deci, persoane care nu sunt de încredere! Excepţie fac canalele de sport şi de desene animate. În structurile sensibile, de exemplu, în armată, este interzis să te uiţi la tv, sau să asculţi radio, altul decât cel militar, sau să citeşti altfel de reviste şi jurnale decât cele militare. "Televiziunea şi ziarele este pentru tâmpiţii de civili!" îţi va urla în ureche orice sergent care te va prinde cu un ziar oarecare. Excepţie fac comicsurile!

Despre strategia României, altă dată, nu am primit încă nimic de la centrala de externe. Doar o informare formală a unui prieten, ofițer superior. Orice întâlnire a oficialilor NATO, ca a oricărui bloc militar, constituie și consultări ale strategilor, ale consilierilor de rang înalt, din țările componente. Probabil că nu o să știți numele niciunuia dintre ei și tot probabil că nicăieri în altă parte nu o să găsiți ceea ce vă spun eu acum, parțial, atât cât mi s-a permis pe hârtiile de pelur roz, primite de la Bruxelles.

Din declarațiile mai mult sau mai puțin convenționale ale experților NATO, a reieșit clar și fără echivoc că blocul militar agresiv este în mare criză. Problema a fost expusă fără menajamente de strategul ceh: ”…bine, bine, mărim cheltuielile de înarmare, până la 5% din PIB, cumpărăm arme sofisticate de la americani, pregătim o armată de profesioniști. Standardizăm calibrele și muniția în NATO, facem manevre comune. Foarte bine, în acest timp inamicul uneltește și prin mijloace multimedia ne ridică poporul în cap. Pentru asta avem armată performantă și alianțe, ca să tragem în propriul popor? Nu vedeți că onorabilul câmp de bătălie a dispărut? Trebuie alte strategii!”

În anii 1983 și 1984 am fost de mai multe ori în URSS. Ultima dată am ajuns până la Vladivostok, taman, ce coincidență fericită, când flota Pacificului ieșea la manevre. Frumoasă și înfricoșătoare priveliște, nu o s-o uit niciodată, mă obsedează.

O altă priveliște care mă urmărește este un tablou. Nu mare, cam un metru lățime, pe jumătate metru înălțime. Se numește ”Peisaj după bătălie” și era, acum patruzeci de ani, pe unul dintre culoarele Muzeului Marelui Război pentru Apărarea Patriei, la Moscova. Nu cine știe ce artă, dar perspectiva și un anume aer veridic, de realitate trăită, atrăgea privirea și sufletul. Aveam să aflu, mult mai târziu, că peisajul după bătălie, nu era o operă de ficțiune, ci opera unui artist-soldat, care a pictat exact ceea ce și-a amintit din bătalia de tancuri din iarna anului 1942-1943.

Astfel de opere de artă s-ar putea să nu mai fie posibile, spun strategii, specialiști militari, deoarece câmpul de bătălie a murit, este pe cale de dispariție.

Să ne amintim din istorie, de pateticile, dar glorioasele războaie din antichitate în care militarii se luptau cel mai adesea corp la corp. Apariția armelor de foc a despărțit frontul, în secolul XVII, la cincizeci de metri. Oricum, muschetele nu trăgeau mai departe de 70-100 de metri. În WW1 distanța dintre fronturi era de circa 150-300 de metri în condițiile existenței carabinei de tip Mauser, cu încărcător și a mitralierei Maxim. În WW2 se poate spune că câmpul de bătălie a fost mobil, în condițiile coloanelor de blindate care intrau adânc în frontul inamic. Bătăliile se desfășurau în locurile alese de cel în defensivă, care organiza puncte de apărare. Stalingrad și Kursk, dar și El Alamein sunt exemple edificatoare.

În condițiile apariției unei aviații distrugătoare și a armelor reactive, fronturile s-au despărțit și mai mult. În ciudatul război iraniano-irakian, de exemplu, am fost martor la fața locului, marea bătălie de tancuri de la Al Quadisiya a durat două săptămâni. S-au făcut cu buldozerele dealuri artificiale, după care s-au ascuns miile de tancuri, la o distanță de trei kilometri între părțile beligerante. Trăgeau balistic unii în alții, fără nicio manevră, și se apărau de rarele atacuri aeriene. Am fost acolo și m-am mirat.

De asemenea, densitatea trupelor pe câmpul de bătălie a scăzut în mod spectaculos. În antichitate, falanga macedoneană, sau rândurile de hopliți spartani, dădeau o densitate de doi, până la patru soldați pe metrul pătrat. War and Peace Institute spune că densitatea militarilor în Războiul Civil American a fost de un militar pe 285 de metri pătrați. În WW1 rata de dispersie a fost ridicată la 2.475 metri pătrați, în WW2 la 27.500 metri pătrați, iar Războiul din Golf a stabilit recordul de un militar la 426.400 metri pătrați.

Din WW1 războiul, câmpul de bătălie a căpătat noi dimensiuni, s-a extins în aer, sub apă și sub pământ. În WW2, câmpul de bătălie a înglobat și pe civili, prin atacarea barajelor din Germania și atomizarea de către americani a două orașe japoneze, fără nicio valoare militară, dar care au avut doar nenorocul să aibă un cer senin.

Războiul Rece a extins dimensiunile câmpului de bătălie la dimensiunile planetei. Armele preferate au fost propaganda și activismul. După cum arătam mai sus, multimedia și-a arătat colții!

De exemplu, imediat ce a început Războiul Rece, Pentagonul a elaborat ”Bombing Encyclopedia of the World”. Obiectivul principal al aceste cărți de telefon a fost, dau în original, pentru păstrarea acurateței: ”a pre-analysis of the vulnerability of the USSR to strategic air attack and to carry that analysis to the point where the right bombs could be put on the right targets concomitant with the decision to wage the war without any intervening time period whatsoever.”

În anii 60, Single Integrated Operational Plan, avea toate instrucțiunile pentru lansarea a 3.204 dispozitive atomice în 1.078 locații sensibile din URSS, Europa de Est, inclusiv România, care era vizată de 9 explozii atomice, și China. Ceea ce l-a făcut pe președintele Kennedy să declare: ”…the envisioned battlefield was now truly global in both its planetary reach and the abolition of any meaningful discrimination between civilian and military targets.” Și a făcut să se știe, prin media, de către potențialii ostili, câte bombe atomice le pot cădea în cap!

Câmpul de bătălie a mai luat o dimensiune, începând din anii 60 ai secolului trecut, cea spațială, cosmică, prin apariția sateliților militari, spioni și a platformelor spațiale de lansat rachete.

În prezent au fost introduse dronele, se asistă la o robotizare a câmpului de bătălie. O să dispară oamenii de pe front? Bună întrebare!

Dar marea bătălie din ultimii ani s-a dat pe mijloacele de informare, pe massmedia, pe multimedia. Strategul ceh are dreptate. Poți să ai o armată bună, performantă, dotată cu arme moderne, dacă inamicul ți-a otrăvit prin mijloace media propriul popor, ce poți să mai faci? Ce poți să faci, de exemplu, când o presă vândută repetă de milioane de ori că Rusia masează trupe la granița cu România? Când Rusia și România NU au graniță comună, decât, poate, Marea Neagră. Or fi mergând rușii pe apă, ca și Bunul Iisus? Bună întrebare!

Ce-i de făcut, vorba lui Vladimir Ilici Lenin. De fapt prima dată s-a întrebat un senator roman cu două mii de ani mai înainte. Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți, ticăloșia este mai mare decât vă puteți închipui. Cum distrugi o țară? Hai să punctăm. Promovezi o clasă politică vândută și pușcăriabilă, adică șantajabilă. Bifat, s-a făcut! Alungi din țară pe cei mai energici, pe întreprinzători, pe profesioniștii pregătiți superior. Bifat, s-a făcut!

Distrugi învățământul și cultura, ca oamenii să nu mai aibă repere și să ia de bun ceea ce le spui tu în presă și pe rețele. Bifat, s-a făcut! Promovezi în media numai știri negative, sex și violență ca oamenii să fie speriați și dezorientați. Bifat, s-a făcut! Nu dotezi armata cu mijloace moderne de luptă, de fapt nu o dotezi mai deloc. Bifat, s-a făcut! Instaurezi o dictatură sanitară, ca să anulezi toate drepturile civile și să vezi dacă ”merge”. Bifat, s-a făcut! Ei, mai sunt câteva bifări, dar m-a apucat durerea de cap și mă duc să caut, nu știu unde am pus cutia roșie cu Tylenol.

Câmpul de bătălie actual este pretutindeni, este în mintea fiecăruia dintre noi. Cum să te aperi de minciunile potențialilor ostili, dar, mai ales, ale propriului guvern? Bună întrebare!

Cine a făcut aceste lucruri și de ce? Am o listă, nu este lungă, dar hai să luăm o pauză, o să vă mai povestesc și mâine, dacă mai am chef, sau mai bine nu, despre dispariția câmpului de bătălie, doar mâine este, în definitiv, o altă zi.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10-11 octombrie 2026

BERBEC

Sâmbătă obositoare, dimineaţa, prin aglomerarea lucrurilor de făcut. Duminică, o zi plăcută împreună cu cei dragi, cu planuri şi proiecte de viitor, cu încredere şi speranţă în mai bine. Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Conjunctura astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi pot arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale... unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR

Un weekend creativ, ai idei noi, productive şi interesante. Nu te lăuda, păstrează ideile, perfecţionează-le şi pune-le în aplicare, altfel vei fi furat, cum s-a întâmplat şi altă dată! Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Duminică nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori, poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

GEMENI

Ai neşansa să întâlneşti în weekend persoane foarte stupide. Nu te repezi ca taurul, prostia are rostul ei mondial, zâmbeşte şi schimbă vorba, sau dă-te foarte ocupat cu telefonul mobil! Sâmbătă singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC

Consideri că ai mereu probleme, că eşti singur chiar în mulţime, că nu eşti înţeles. Chiar aşa şi este şi în weekend ai confirmarea. Pentru tine căutarea e mai importantă decît scopul! Sâmbătă o veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi rude.

LEU

Treci printr-o perioadă mai delicată, în sensul că eşti mai sensibil la ofense, la jigniri. Nu forţa lucrurile, nu te izola, nu replica cu răutate şi furie. Zâmbeşte, taci, dar ţine minte! In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi „teritoriul”!

FECIOARĂ

În weekend te bucuri de o formă fizică bună, dar pe plan mental eşti vulnerabil. Eşti neliniştit, ai îndoieli şi frustrări. Puţină mişcare! Şi multă vorbărie cu prietenii buni te poate ajuta! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ

Sâmbătă parcă ai fi inflamabil. Te aprinzi din nimic şi eşti foarte vocal. E una dintre zilele acelea! Duminică, dacă e ziua ta de naştere totul se schimbă şi devine un foc de artificii! Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte saurelaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine... atât, restul - odihnă şi relaxare!

SCORPION

Astăzi simţi nevoia să te exprimi liber, fără să ţii cont de convenienţe şi limitări. Fii precaut, gura face, capul trage! Evită locurile reci şi umede sau foarte aglomerate, eşti sensibil! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge astăzi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, uneori eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR

Grijile faţă de familie, părinţi, copii, partener, îţi acoperă tot weekendul. Evident că exagerezi şi ei ştiu să se ocupe foarte bine de interesele lor, nu te mai îngrijora degeaba! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică - lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN

Dă curs impulsului sufletului. În weekend, de exemplu, este mai important să stai cu un prieten şi să vorbiţi vrute şi nevrute, decât să te uiţi, pierzând timpul, la tv. Fără supărare! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR

Ai o bănuială, mai mult o presimţire. Lasă fenomenele paranormale şi ocupă-te de problemele tale de weekend. Ce o să fie, o să vezi tu! Până atunci nu ai ce să-ţi reproşezi, sau să regreţi! Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI

Eşti în plin avânt, nimic nefavorabil în perspectivă, ceea ce îţi amplifică optimismul şi dorinţa de viaţă bună. Poţi să clarifici unele lucrurile în ceea ce priveşte interesele tale. Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ales sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din lână de calitate, evită porcăriile din plastic. Şi pielea este acceptabilă, dar atenţie să nu fie tot plastic cu miros artificial de piele!