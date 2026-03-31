Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 aprilie 2026. Din Cehia

Pe 1 aprile s-au născut Edmond Rostand, Serghei Rahmaninov, Toshiro Mifune, Otto von Bismarck, Edgar Wallace, Milan Kundera, Ali MacGraw, Octavian Goga, Alexandru Philippide, Alexandru Alger, Cornel Patrichi, Helmuth Duckadam, Ion Brăduţ Covaliu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Maria Egipteanca, Macarie Mărturisitorul, Gherontie.

„Zi destul de slab reprezentată în calendarul popular, 1 aprilie înregistrează prescripţii valabile pentru calendarul agricol. Mai târziu este menţionată şi apariţia zilei păcălelilor, fără a constitui, totuşi, un element autentic al calendarului popular” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 178.

Nu este nicio sărbătoare, nimic de ţinut, nimic interzis în calendarul vechi. O singură prescripţie: „...astăzi, 1 aprilie, se sădesc pomii fructiferi!”

„Ziua păcălelilor” are rădăcini sociale şi religioase în Occident (poisson d’avril). La noi are o explicaţie de la începutul secolului XX. La 1 aprilie 1919 s-a trecut la calendarul gregorian, stil nou, ziua de 1 aprilie devenind ziua de 14 aprilie. Angajatorii, arendaşii, patronii câţi erau, nu au plătit cele două săptămâni pe motiv că a „fost o păcăleală” şi nu s-a muncit deloc în cele două săptămâni care o trecut într-o secundă. Ţăranii şi lucrătorii s-au simţit şi ei păcăliţi. Toată lumea păcălea pe toată lumea, obicei păstrat până în ziua de astăzi, când cei mai mari păcălitori sunt, evident, oamenii politici!

Creştinismul a adus şi o problemă, cea a Cuvioasei Maria Egipteanca, de care ne amintim astăzi. Legenda, întărită de monahul Zosima, spune că Maria a fost o femeie de o frumuseţe răpitoare şi de o inteligenţă rară, crescută de preotesele marei zeiţe Isis-Ishtar şi sortită a fi curtezană. Vechea religie spune că ritualul dragostei, energia sexuală, era şi este plăcută zeilor. În Vieţile Sfinţilor se spune clar că Maria, mai bine de şaptesprezece ani „...a făcut desfrânare în popor nu pentru daruri, sau oarecare plăţi...”. Era vorba, evident, de un ritual religios, de dragoste de dragul dragostei, larg răspândit în multe culturi antice, sau în Africa neagră. Poate şi în ziua de astăzi!

De mult nu v-am mai împărtășit știrile pe care le primesc, zilnic, din Praga. Îmi cer iertare! Iată ce raportează Guillaume Narguet:

Pentru prima dată în trei ani, guvernele ceh și slovac s-au întrunit pentru o sesiune comună la Castelul Nová Horka din regiunea Moravia-Silezia din estul Republicii Cehe.

Cu această ocazie, prim-ministrul ceh Andrej Babiš și omologul său slovac, Robert Fico, au semnat un memorandum privind consolidarea cooperării dintre cele două guverne. Potrivit Praghei, acest document ar trebui să deschidă calea pentru o cooperare mai strânsă în domeniile politicii externe, economiei, apărării, digitalizării, turismului și sportului. De asemenea, se așteaptă ca diverșii miniștri din ambele țări să discute despre sprijinul pentru competitivitate, infrastructura de transport și securitatea energetică.

Ultimul astfel de consiliu a avut loc în martie 2023. Un an mai târziu, fostul guvern ceh condus de Petr Fiala a întrerupt această tradiție, care datează din 2012, din cauza pozițiilor divergente dintre Praga și Bratislava cu privire la anumite probleme de politică externă, inclusiv sprijinul acordat Ucrainei în războiul său împotriva Rusiei și relațiile cabinetului lui Robert Fico cu Rusia lui Vladimir Putin.

Demografie: În 2025, populația Cehiei a continuat să crească, în ciuda unei rate a natalității scăzute din punct de vedere istoric.

Aproximativ 77.600 de copii s-au născut în Republica Cehă în 2025 (-6.700 într-un an), ceea ce reprezintă cel mai mic total de la începutul statisticilor demografice moderne din țară, care datează din 1785. Rata natalității rămâne astfel în scădere pentru al patrulea an consecutiv, conform datelor publicate marți de Oficiul Ceh de Statistică (ČSÚ).

În ciuda acestui fapt, populația a continuat să crească, așa cum a făcut-o constant din 2014, crescând cu aproximativ 6.300 de persoane, ajungând la un total de aproape 10,916 milioane de locuitori până la sfârșitul anului. Această creștere, însă, se datorează exclusiv imigrației, care compensează un spor natural negativ (-35.700), cel mai mare din 1919.

Combustibili: Statul va împrumuta petrol rafinăriilor; se are în vedere o plafonare a marjelor de profit.

Statul ceh se pregătește să împrumute rafinăriilor țării 100.000 de tone de petrol din rezervele sale strategice, a anunțat luni premierul Andrej Babiš, după ședința de cabinet. Această măsură este motivată de restricțiile de aprovizionare prin conducta IKL/TAL (Transalpine). Cunoscută și sub numele de Mero și conectată la TAL, care leagă Italia de Germania, conducta IKL transportă țiței din Germania către rafinăriile cehe din Kralupy (Boemia Centrală) și Litvínov (Boemia de Nord-Vest).

Guvernul se va întruni din nou joi pentru a analiza situația prețurilor la combustibili. Înainte de aceasta, miercuri, vor avea loc discuții suplimentare cu principalii distribuitori. Ministerul Finanțelor continuă să analizeze situația și se ia în considerare și posibilitatea unei reduceri a taxei pe consum. Guvernul intenționează, de asemenea, să pregătească un plafon pentru marjele de profit ale comercianților de combustibili, ale căror prețuri, ca peste tot, au crescut rapid de la sfârșitul lunii februarie, când a izbucnit conflictul în Orientul Mijlociu.

Poliția cehă a anunțat marți că a arestat un cetățean străin după ce acesta și-a asumat responsabilitatea pentru aruncarea mai multor cocktailuri Molotov asupra Centrului Rus pentru Știință și Cultură din districtul 6 al orașului Praga, o clădire mai cunoscută sub numele de „Casa Rusă” („Ruský dům”). Nu au fost raportate victime.

Au fost inițiate procedurile penale standard. Poliția a declarat că suspectul a recunoscut că a planificat și pregătit atacul încă din vara anului 2025. În ciuda protestelor Moscovei, Republica Cehă nu recunoaște statutul diplomatic al clădirii care găzduiește centrul, care este operat de agenția de stat rusă Rossotrudnichestvo din 1971.

Luni, Ministerul Afacerilor Externe ceh a primit o solicitare oficială din partea Rusiei de a spori securitatea la misiunile sale diplomatice din țară. Ministerul a declarat că analizează solicitarea în cooperare cu poliția cehă.

Fiind ziua în care îl pomenim pe marele Toshiro Mihune ce poate fi mai potrivit decât să-l revăd într-o trilogie din anul 1954 (Samurai I, II și III) despre faimosul spadasin, cel mai mare din lume, Miyamoto Musashi. Cel care a câștigat 64 de dueluri și a scris ”Cartea celor cinci cercuri”, afirmând stilul de luptă cu două katane (săbii).

Până atunci, o să se crape de ziuă, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi! Da, mâine este o altă zi şi o să ascult vocea Îngerului Călăuzitor, cum bine mi-a scris o fetiţă de numai zece ani!

BERBEC

Astăzi banii sunt bine aspectaţi, dar evită cheltuielile utopice, neprogramate, nu te păcăli singur că ai bani suficienţi. Conjunctura favorizează domeniile familiei şi ale prietenilor!

Crezi că cineva te nedreptăţeşte şi ai dreptate. Motivul e invidia şi nu prea ai cum să lupţi cu aşa ceva. Păstrează-ţi calmul şi continuă. Până la urmă vor recunoaşte că eşti cel mai tare! Prin energia ta, prin puterea de muncă de astăzi stârneşti invidii, dar şi respect. Eşti gata să-ţi respecţi promisiunile făcute şi cauţi serios mijloace şi oameni ca să te poţi ţine de cuvânt. Modul în care abordezi astăzi relaţiile de serviciu denotă că ai învăţat din greşelile trecutului. În hotărârea ta de astăzi în domeniul financiar se poate vedea experienţă şi maturitate.

TAUR

Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă propriu. Nu te lăsa păcălit nici de alţii, nici de propriile iluzii. Nu te îngrijora inutil, astăzi nu sunt de aşteptat schimbări majore!

De la o vreme eşti nemulţumit şi nu eşti tu acela... ba nici energie nu mai ai. Îţi spui ca nu mai poţi, că nu mai vrei vremea capricioasă de primăvară, că ai nevoie de plimbare, soare, muzică şi distracţie. La vară... Eşti pregătit moral şi material pentru schimbările care se profilează şi, în sinea ta, eşti mândru şi mulţumit pentru că vremurile nu te iau pe nepregătite. Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere!

GEMENI

O zi tulbure, de astenie de primăvară. Concentrează-te! Termină lucrurile începute. Nu schimba, de dragul schimbării. Dacă te simţi etern păcălit, atunci păcăleşte şi tu astăzi pe cine poţi!

Eşti cam nehotărât şi nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru o decizie importantă. Si stelele cred că trebuie să te mai gândeşti şi să vezi dacă e bine pentru viitorul tău. În activitate, la munca de zi de zi, eşti creativ şi inspirat în a găsi metode care să-ţi simplifice şi să-ţi uşureze viaţa profesională. Dar ceea ce îţi doreşti mai mult este să evadezi, măcar pentru câteva ore... În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

RAC

Perioadă zilei, relativ incertă, dar pe total, favorabilă. Eşti tensionat din cauza zilei păcălelilor. Atenţie, nu merită, dai prea multă importanţă unor jocuri inofensive de copiii mari!

Dacă ai sau nu ai încredere în familie şi prieteni, aproape nu contează. Deşi crezi că te vei descurca singur într-o problemă, e scris în stele că nu vei putea fără ajutorul celor apropiaţi. Totuşi, trebuie să fii mai calm şi mai destins ca să poţi aborda problemele care îţi frânează activitatea profesională şi îţi influenţează negativ cariera. Nu exagera problemele de sănătate şi nu lua aiurea medicamente neprescrise de medic. Perioada zilei de astăzi este benefica pentru tratamente cosmetice şi medicale de tot felul, chiar intervenţii chirurgicale.

LEU

În această zi, leii şi mai ales leoaicele, pot să audă o mulţime de păcăleli delicioase. Atenţie la deciziile importante, la asocierea cu noi parteneri, în special în afaceri, în profesie.

Eşti pe cale să culegi roadele unei intrigi pe care ai plănuit-o de mult. Numai că nu iese chiar cum vrei tu şi va trebui să mai munceşti. Bine este că te recunosc de "şef", până la urmă! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela cronică sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni.

FECIOARĂ

În ziua păcălelilor trebuie să acorzi mai mulă atenţie vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar şi evită oboseala.

Este o zi monotonă de primăvară... şi în sufletul tău. Ai dori să te simţi răsfăţat şi iubit, măcar de câţiva, dacă nu de toată lumea! Uită-te bine, asta fac cei care te iubesc... Trebuie să fii mai reţinut şi să nu trâmbiţezi adevăruri care dor – acest lucru în domeniul sentimental. Trebuie să-ţi îndrepţi eforturile şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii proprii. A doua parte a zile este revelatoare pentru presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu!

BALANŢĂ

Eşti foarte zâmbitor astăzi şi te pregăteşti de păcăleli! În primăvara aceasta ţi-ai propus o multime de scopuri de atins şi lucruri de făcut. Timpul pare că nu mai ajunge, grăbeşte-te!

Informaţiile, veştile nu-ţi aduce bucurie, doar tu ştii de ce... Prietenii şi familia îţi spun că arăţi mai tânar şi mai proaspăt ca niciodată şi că poţi concura la orice show tv. Tu simţi altceva... Dar lasă melancolia de primăvară pe altă dată! O vorba, un telefon sau o informatie iţi aduce o veste buna, ceea ce îţi confirmă intuiţia. Mergi înainte pe drumul tău însorit, chiar dacă afară sunt nori şi plouă, fără să-ţi pese foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur.

SCORPION

Dacă prostia ar durea, majoritatea ar urla continuu, spune o vorba din popor. Astăzi în special şi mai întotdeauna, poţi să faci bani speculând prostia altora, păcălind pe cine poţi!

Zgârcenia care te încearcă este sigur păguboasă pe termen lung. Ce câştigi prin tandreţe, pierzi din cauză că eşti zgârie-brânză! Si chiar nu ai motive, câştigurile tale par foarte bune! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales în latura mai frivola a vieţii, sigur, după orele de program. Interesul, aproape o pasiune s-ar putea spune, caracteristic zilei de astăzi este pentru îmbrăcăminte, ceva drăguţ pentru primăvară-vară. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare.

SĂGETĂTOR

Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide! Azi trebuie să "joci cu carţile pe masă", adică să-ţi anunţi cu claritate obiectivele, ideile şi dorinţele, astfel vei evita confuzii nedorite.

Azi te întrebi unde ai greşit de te părăsesc prietenii. Poate ai fost prea exigent, prea pisălog şi chiar prea cinic uneori. Relazează-te, lucrurile vor merge bine şi fără „prieteni”! Astăzi dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Aproape nimic nu te poate întrista sau perturba. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi răbdare.

CAPRICORN

Raporturi foarte bune cu semnele de pământ şi aer, dar atenţie la posibilele interpretari greşite făcute de semnele de foc şi apă. Dacă greşeşti, poţi să spui că a fost o păcăleală!

Ai de trecut un prag de care depinde câti bani vei câştiga în continuare. Bazează-te pe instinct, fii calm, zâmbitor şi competent şi vei câştiga poziţia pe care ţi-o doreşti. E de bine! Atitudinea ta este pragmatică şi utopică în acelaşi timp, performanţă rară şi notabilă, însă poţi să ratezi cu uşurinţă câteva ocazii. Dar cui îi pasă! Ţie, în nici un caz... Răspiră profund şi trăieşte viaţa din plin, pentru că astăzi primeşti o veste bună, care te ajută să-ţi regăseşti calmul.

VĂRSĂTOR

O veste bună sau profitabilă. Verifică să nu fie păcăleală! Una din zilele acelea favorabile pregătirii unor proiecte. Sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare.

Astăzi ştii să păstrezi zâmbetul pe buze şi o atmosferă elegantă în orice împrejurare. Cei din jur îţi apreciază efortul de a te purta corect şi politicos şi te sprijină în demersul tău. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Fii convenţional, cordial dar prudent, in noile relaţii cu cei care doresc neapărat să-ţi devina prieteni. O zi placută, bine aspectată sentimental. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină.

PEŞTI

Astăzi nu lăsa nicio schimbare majoră să te tenteze, nu vinde, nu cumpăra, nu călători, nu schimba ceva. Ia-ţi revanşa frustrărilor tale, păcăleşte şi tu cât poţi, pe cine poţi, cum poţi!

Vrei să câştigi ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigura, condiţile sunt însă răbdarea şi discreţia. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţpotrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiunile mincinoase.