31 martie

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 martie 2026. Saint-Exupery: "Zborul este o minune!"

Pe 31 martie s-au născut: Rene Descartes, Franz Josef Haydn, Nikolai Gogol, John Fowles, Christopher Walken, Richard Chamberlain, Adrian Enescu, Nichita Stănescu, Ion Pillat, Tamara Creţulescu.

Se muncea, se munceşte, se va munci – nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinţii de santinelă în eternitate: Ipatie al Gangrei, Acachie Mărturisitorul din Melitina şi Veniamin diaconul.

„Evenimentul Zilei” din 31 martie 1995: catastrofă aeriană la Baloteşti (lângă Bucureşti), în cursul căreia un avion Airbus A-310 al Companiei TAROM, pe ruta Bucureşti-Bruxelles, cu 61 de persoane la bord, s-a prăbuşit, la puţin timp după decolare; nu au existat supravieţuitori. (Sursă: RADOR)

Nici până astăzi nu-mi este foarte clar ce s-a întâmplat atunci. Repede muşamalizată, repede uitată, catastrofa aviatică pune şi astăzi la încercare creierele detectivilor. „Detectiv” în sensul propriu, nu poliţist, ci cel care detectează, află, descoperă adevărul!

Cu toate că publicul a fost educat şi învăţat, adică intoxicat, că „avionul este cel mai sigur mijloc de transport”. Nimic mai fals! Aşa zisele statistici folosite de zâmbitorii moderatori de la diferitele televiziuni care primesc substanţiale subvenţii de la companiile de transport aeriene sub forma publicităţii, concursurilor sau a diferitelor sponsorizări, se bazează în general, pe numărul de kilometri parcurşi. Diferenţa este însă clară: dacă un automobil, de exemplu, se deplasează într-un oraş unde sunt obstacole şi posibilităţi de accident la tot pasul, o navă aeriană străbate un spaţiu în principiu... gol. Nu am auzit de avioane doborâte de meteoriţi, sau că s-au ciocnit de Lună. Nu, încă!

Luându-se în considerare, printr-un dificil calcul al probabilităţilor nu mai puţin decât 36 de factori, un matematician din Brazilia a enunţat această scară a pericolului în istoria transporturilor: cel mai puţin periculos este mersul pe jos. Normal! Urmează, mersul pe bicicletă, apoi calea ferată, transportul cu tracţiune animală, transportul pe apă, automobilele şi apoi, la urmă, considerat cel mai periculos mod de transport – avionul. Mai periculos decât avionul este doar mijlocul de transport folosit de donatorii de organe: motocicleta!

Cu TAROM (mai există?) sau cu altă companie aeriană românească. Şi spun asta nu pentru că îmi funcţionează glanda patriotică, sau că facem publicitate indirectă. Autorul acestor rânduri şi-a petrecut ceva timp „în aer”. Dacă ar fi să totalizăm kilometri parcurşi s-ar strânge de vreo patru-cinci ori ecuatorul. A zburat, în calitate de pasager, pe mai toate tipurile de avioane de transport, chartere sau chiar şi pe câteva avioane militare.

TAROM-ul a avut doar patru catastrofe în toată istoria sa. La 4 februarie 1970 un Antonov AN-24 cu indicativul YR-AMT se loveşte de Apuseni în condiţii meteo teribile. Toţi cei 24 aflaţi la bord încetează din viaţă. Fatidicul an 1970 continuă: la 7 decembrie lângă aeroportul Kogălniceanu, la Constanţa, modernul pe atunci BAC One Eleven, cu indicativul VR-BCA, ucide 18 din cele 27 de persoane aflate la bord. Tot în anii 70’, în 1974, la 29 decembrie, un alt Antonov AN-24 cu indicativul YR-AMD îşi omoară pasagerii şi echipajul, în total 33 de persoane, dacă îmi amintesc bine lângă Bacău, tot în condiţii meteo mizerabile.

După cum arătam, cel mai grav accident a avut loc la 31 martie 1995, când un Airbus A310-324 cu indicativul YR-LCC se prăbuşeşte imediat după decolarea de pe aeroportul Otopeni, pe raza localităţii Baloteşti. Toţi cei 61 aflaţi la bord încetează din viaţă. Cu un total de „numai” 136 de victime în mai mult de cinci decenii de activitate, compania TAROM este considerată de „Air Accident Datebase” ca una dintre cele mai sigure firme mici-mijlocii din lume.

Dacă aveţi să plecaţi undeva, în lumea asta largă, vedeţi dacă nu puteţi să ajungeţi cu trenul. Dacă vă grăbiţi, atunci trebuie să luaţi avionul. Autorul acestor rânduri l-a luat de mai multe sute de ori. Şi a avut parte de ceva aventuri, din care abia a scăpat cu viaţă. O idee însă nu îmi dă pace.

După orice catastrofă aeriană toţi, şi mă gândesc la presă şi la autorităţi, sar că este vorba de o „eroare de pilotaj”. Nimeni nu şi-a pus problema că echipajul bănuit că ar fi făcut eroarea respectivă se afla şi el în aer în respectivul avion şi nu în faţa unui simulator. Apoi procedurile de pilotaj moderne aproape exclud posibilitatea unei erori umane. Autorul acestor rânduri este convins că în cazul unei catastrofe aeriene concură o mulţime de factori, în primul rând fenomenele meteo, celebrele tornade orizontale, apoi vicii ascunse şi oboseala materialului din care este construit avionul, cât şi dereglări şi defecţiuni ale aparaturii de guvernare, de propulsie, sau de semnalizare. Toate aceste influenţe negative pot face ca pilotul să ia o decizie greşită, dar perfect motivată de ceea ce vedea el din scaunul pilotului şi ce îi semnaliza aparatura de bord.

Credem că tragicul accident de la Baloteşti are, de asemenea o motivaţie tehnologică, în care sunt implicate nefuncţionarea corectă a ampenajului vertical şi a regulatorului de putere. Oare nimeni nu şi-a pus problema identităţii căderii cinematice a Airbus-ului de la Baloteşti cu mult discutatele catastrofe ale Boeing 737 de la Colorado Springs şi Pittsburgh? Prestigioasa National Transportation Safety Board (NTSB) crede că multe dintre catastrofele bătrânului 737 (în prezent se află în exploatare circa 26.000 unităţi din acest tip de avion) cît şi a modelelor similare (în care categorie intră şi Airbus A310) se datorează unei inexplicabile dereglări a „cârmei” cum este denumită impropriu aripioara mobilă a ampenajului vertical. Bun, gurile rele spun că avioanele Airbus cumpărate de Petrică Roman din Franța se țineau în bandă adezivă, erau vechi, obosite și putrede.

Cât priveşte piloţii, autorul acestor rânduri îi preferă pe cei români, care aterizează şi decolează lin, şi se descurcă excelent în condiţii meteo vitrege. Piloţii americani şi ruşi sunt instruiţi să ia contact „ferm” cu solul ceea ce produce un şoc nu prea plăcut, fizic şi psihic.

Dacă nu este să fie TAROM, sau măcar piloţi români, atunci autorul preferă „Lufthansa”, apoi „SAS”. Nemţii şi scandinavii ştiu să zboare şi, de asemenea, sunt foarte ospitalieri la bord, chiar cu un posesor de paşaport românesc. „SABENA” era, de asemenea una dintre „iubirile” primei tinereţi a autorului, mai ales că Majestatea Sa, Regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, se pare că a lucrat ca mecanic de bord o vreme la prestigioasa, dar în prezent „fosta”, companie belgiană. Cu un Boeing 707 „long carrier”, poate cea mai reuşită producţie a fabricantului de aeronave, aparţinând Sabenei, autorul a avut o aventură superbă şi periculoasă în Africa. Care s-a sfârşit cu bine, datorită echipajului şi calităţilor avionului. Poate vom avea timp să o povestim, altă dată.

Însă, să nu uitaţi ce spunea Saint-Exupery, în al său celebru „Courrier Sud”: „...zborul este o minune...”. Bucuraţi-vă de această minune, dar, dacă zburaţi cu avionul fiţi pregătiţi, tot timpul, pentru orice eventualitate. Nu sunteţi pe Pământ!

Nu ştiu de ce, dar zborul mi-a adus în minte, printr-o ciudată sincronicitate, poate unde sunt la momentul amintirilor, de capodopera japonezului Yasunari Kawabata, un premiu Nobel pentru literatură pe bune, fabulosul „Meijin” – o să recitesc cartea în noaptea asta, ce delectare!

Şi această secvenţă din Bushido, citiţi şi luaţi aminte:

„Nu am magie - îmi transform forţa interioară în magie!

Nu am trup – îmi transform forţa morală în trup!

Nu am katana (sabie) – îmi transform liniştea spiritului în sabie!”

După cum nu avem tot timpul din lume, să lăsăm pe mâine, mereu mâine, proiectaţi-vă speranţa către viitor, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Ai probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Trebuie să împărtăşeşti necazurile şi bucuriile tale cu cei dragi, apropiaţi, ca să-ţi înţeleagă atitudinile şi, poate, să te ajute!

De azi începi să înlături din calea ta obstacolele ridicate de soartă, eşti pe drumul cel bun! Munceşti, te distrezi, te odihneşti, eşti mai optimist, dar trebuie să fii calm, mai “zen”! Azi ai un umor sclipitor, ceea ce, să fim drepţi, nu te caracterizează! Astăzi eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să începi să faci unele cerneri, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu!

Astăzi, mai ales cu cei apropiaţi, cu familia, nu trebuie sa te lupţi, ca şi cu morile de vânt. Încăpăţânarea a trezit întotdeauna o reacţie contrara şi nu vei ajunge la niciun rezultat.

Eşti distrat şi nu te poţi concentra după un o zi plină, cu rezultate, dar obositoare. Conjunctura îţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lămuri. Toată lumea îţi spune că ai multe calităţi. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Trebuie să descoperi unde e inexactitatea, eroarea, defectul. Eşti pus în faţa unei structuri complexe care nu funcţionează bine. Ai idei şi imaginaţie, până seara o să rezolvi cu siguranţă!

O zi fastă, transparentă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

Te identifici prea mult cu ceea ce faci. Eşti prea pasionat, şi consumi prea multă energie. Nu te consuma pentru gloria şi banii altora, nu este creştineşte, banii mulţi mutilează sufletul! Poţi să pui la punct cu multă abilitate pe cei care îţi invadează teritoriul fizic sau psihic, se bagă în sufletul tău. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mai mulţi.

În ultima zi din luna martie trebuie să-ti controlezi starea de confuzie şi de nervozitate, care îţi pune unele relaţii în pericol şi produce surpriză şi nedumerire celor din jurul tău.

Cam obosit şi fără chef... Primăvara capricioasă este de vină! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi! Trebuie să te foloseşti de atuurile tale atunci când trebuie, la momentul potrivit şi azi este una dintre acele zile. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel...

Oferă-ţi o pauză ca să visezi cu ochii deschişi! Da, lipsa acestui răgaz absolut obligatorii îi poate face pe Lei nervoşi şi nesuferiţi. Lumea nu ştie ce suflet de poet poate avea un Leu!

Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără probleme. O zi care trece repede, pentru că nu ai nimic foarte negativ în temă! Obţii ceea ce ţi-ai propus! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. A propos, sau by the way, mâine este ziua păcălelilor, nu astăzi! Te pui, încet, în mişcare... Ai nevoie de acest lucru, de mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Poţi întâlni pe cineva care îţi arată bucuria de a face lucruri bune! Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi niciodată, dar... intenţia contează!

Dimineaţa, în activitatea ta, trebuie să te fereşti de orice persoană potenţial ostilă sau dubioasă. Nu uita: “dacă intri in troacă, te mănâncă porcii!” Evită locurile publice aglomerate!

Astăzi trebuie să te încredinţezi instinctului, intuiţei. Fie că este vorba de o problemă de serviciu, sau o situaţie pe plan afectiv, prima impresie este cea bună! Nu pierde timpul degeaba! Sau, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rău să vizitezi un muzeu, sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele”!

Încerci să rezolvi lucrurile cât mai simplu posibil, fără conflicte şi discuţii. Totuşi, trebuie să dai dovadă de o combativitate bine temperată, care, fără agresivitate, te poate ajuta mult.

Găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi unui coleg la serviciu, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea interioară şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează energia negativă prin sport sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea este cea mai recomandată şi răspândită la noi! Depinde la cine te rogi... poate găseşti un sfânt mai liber, fără o agendă încărcată... care abia aşteaptă un muritor care să-l roage ceva!

O zi modestă şi ca realizari şi ca pretenţii, de aceea cam cenuşie şi monotonă. Poţi să o înviorezi pe seară, la un spectacol, un film şi/sau la o cina cu multă şampanie şi ciocolată!

O zi favorabilă pentru scorpionul cel senzual. Iţi prieşte o discuţie cu cei dragi, familia şi faci planuri de sezon cald. Prietenii te ajuta fără să-i rogi de mai multe ori. Veşti bune! Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Odihnă, relaxare... poate şi o cafeluţă?!

Simţi din ce in ce mai tare ca nu mai poţi sta alături de persoanele cu care nu ai afinităţi selective, cu care nu rezonezi, cei care nu te lasă să te desfăşori. Mai aşteaptă, ai răbdare!

Poţi să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva, în probleme de muncă, de serviciu. Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Te-ai hotărât ca astăzi să iei în considerare partea plină a paharului. Ai o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat. Poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui! Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător.

Astăzi te înţelegi intelectual, profesional şi chiar sentimental, cu o persoană născută tot in zodia Capricornului. Ţi se pare ciudat, dar aveţi în comun multe: perfecţionismul, de exemplu!

Eşti în plin proces de schimbare, de reaşezare a valorilor tale. Totul pare amestecat şi greu de rezolvat. Nu încerca să o iei pe scurtătură, să nu dai importanţă tuturor problemelor tale! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz. Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârşitul săptămânii, când aspecte favorabile te avantajează, din nou.

Dimineaţa trebuie să te interesezi de afacerile ce trenează de mai mult timp, de interesele întârziate. Vine vacanţa de Sf. Paşti, ai nevoie de mai mulţi bani! Insistă astăzi, din timp!

Ceva neprevăzut. Trebuie să munceşti mai mult la serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară eşti obosit, dar mulţumit. Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încercă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. De fapt aşa este, dar dedică ziua cu multă plăcere şi familiei, celor mici. Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Vremurile!

Eşti în plină formă, fizic şi mental! Ţi-ai regăsit ritmul optim de viaţă şi serviciul nu-ţi mai pare o pedeapsă. Sunt nişte discuţii despre bani, dar faci faţă. Pe total, o zi bună!

Azi spune ce ai de spus, nu mai ţine în tine frustrarea şi nemulţumirea! Într-o lume în care fiecare îşi vede numai de egoismul lui patetic, trebuie să-ţi anunţi sus şi tare interesele tale. Dimineaţa poţi să mizezi pe capacitatea ta de seducţie, ca să convingi anturajul în vederea realizării intereselor tale. Atenţie la schimbările bruşte de temperatură ale vremii, evită să răceşti! În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această schimbare necesară se poate face cu paşi mici, dialogând!