Social Grindeanu dorește o reformă în sectorul feroviar. Cere soluții urgente







Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care se desfășoară lucrările în sectorul feroviar, evidențiind o serie de probleme care afectează infrastructura și serviciile feroviare din România.​

Într-o declarație recentă,Grindeanu a subliniat că există întârzieri semnificative în implementarea proiectelor de modernizare a căilor ferate, ceea ce afectează negativ calitatea serviciilor oferite călătorilor și eficiența transportului de marfă.

„Pe zona feroviară trebuie să găsim soluțiile pe care le-am găsit pe zona rutieră. Există și pe zona constructorilor, dar și în zona companiei un anumit ritm de care pot să spun că nu sunt mulțumit, comparativ cu ritmul de pe rutier. Asta este evident”, a declarat Sorin Grindeanu, marți, într-o conferință de presă.

Ministrul Grindeanu susține că a identificat problemele majore

Sorin Grindeanu a menționat că lipsa de coordonare între diferitele entități implicate în proiecte, precum și procedurile birocratice greoaie, contribuie la aceste întârzieri.​

Ministrul a atras atenția asupra necesității unei abordări mai eficiente și mai responsabile în gestionarea proiectelor feroviare, subliniind că este esențial ca toate părțile implicate să colaboreze pentru a accelera ritmul lucrărilor și pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor disponibile.

„Pe fiecare lot în parte pare că există neseriozitate. Dacă eu ştiu că am semnat cu UMB-ul şi că se termină aceşti 20 de kilometri peste trei ani, dau un exemplu, adică trei plus unu, un an proiectare, plus trei şi am siguranţă aici, dincolo, dacă se semnează ceva, cu oricare din companii şi durează doi ani tot timpul am semne de întrebare: vor termina în doi ani, nu vor termina.

De aceea spun că e o zonă de neseriozitate şi pe partea companiilor şi în mod evident trebuie să existe o îmbunătăţire şi în activitatea CFR Infrastructură. Sunt nemulţumit de cum se desfăşoară aceste contracte, evident. Şi de cei de la CFR Infrastructură, dar şi de companiile cu care s-au semnat aceste contracte”, a afirmat Sorin Grindeanu.​

De asemenea, Grindeanu a evidențiat importanța modernizării infrastructurii feroviare pentru a răspunde cerințelor actuale de mobilitate și pentru a contribui la reducerea emisiilor de carbon, în conformitate cu obiectivele europene privind tranziția verde.