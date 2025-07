Sport Gigi Becali, marcat profund după înfrângerea din Andorra. Anunțul patronului FCSB







Gigi Becali, patronul FCSB, și-a exprimat public dezamăgirea față de proprii jucători după eșecul din Andorra, meciul retur cu Inter Club d'Escaldes, 1-2. El a anunțat că va merge la antrenamentele echipei și va pune presiune pe jucători, pe care-i acuză că au fost ”prea statici.

Înfrângerea din Andorra l-a marcat profund pe Gigi Becali

FCSB a câștigat în primul tur cu 3-1 în fața jucătorilor de la Inter Club d'Escaldes, dar a pierdut, marți seara (1-2) în deplasare. Cu toate acestea, echipa campionă a României s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va întâlni cea mai bună echipă a Macedoniei de Nord, Shkendija Tetovo.

Înfrângerea l-a marcat profund pe Gigi Becali și s-a arătat dezamăgit de proprii jucători.

„Nu mai am cuvinte să mai vorbesc despre fotbal. (...) Înseamnă că unde nu există valoare, nu există. Nu mai cred în calificări. Rămân mut. Am rămas mut. Credeam că am mai învățat câte una, câte alta din fotbal, dar acum mi-am dat seama că nu am ce să vorbesc despre fotbal. Nu cunosc meseria asta, nu știu. Seara asta mi-a arătat că nu mai am ce să vorbesc despre sportul ăsta”, a afirmat patronul FCSB, la finalul partidei.

Gigi Becali a anunțat și că va merge la antrenamentele echipei, pentru a pune presiune pe elevii lui Charalambous și Mihai Pintilii.

Portarul Ștefan Târnovanu luat în vizor de patron

Patronul FCSB a luat în vizor mai mulți jucători, însă cel care l-a dezmăgit profund a fost portarul Ștefan Târnovanu. Acesta a fost amenințat de Gigi Becali că nu va mai intra pe teren.

„Păi o să vedeți că nu mai apără cu Petrolul, că el (Târnovanu - n.red.) ne-a băgat în tot rahatul. O să vedeți. Apără Zima.

Dacă avem 3 goluri diferență, iar el joacă, pasează el acolo în stânga, vrea să arate că e pasator. Băi, tu nu ești pasator! Nu știi să dai, că ești ciung! De acolo au plecat toate”, a spus Gigi Becali.

Singurul jucător remarcat și apreciat de patron a fost Chiricheș.

”L-am băgat pe Perianu, să-l vedem. El în loc să paseze mingea simplu, se apucă să driblează el și pierde mingea. L-am băgat pe Baba, am zis să fie odihnit Chiricheș. Alunecă... Îți dai seama? A fost echipă de circ, fotbal de circ! Nici n-a fost fotbal, a fost o circăreală!”, a tunat Becali în prima fază.

Becali va pune presiune pe jucători la antrenamentele echipei

Pentru a redresa echipa, patronul a spus că ia în calcul să meargă la antrenamentele echipei.

„Până la urmă o să merg eu la antrenament, o să încerc și asta. O să scriu pe pancartă: «Bă, demarcați-vă, jucați». «Mișcați-vă pe teren». Mă duc la antrenament și o să scriu. Oamenii nu s-au mai mișcat, nu mai aveau soluție de pasă. Ce să alerge ei?”, a amenințat Becali.

Patronul va merge la antrenamente și pentru a le scoate jucătorilor ”figurile din cap”.

”Cred că fiecare jucător de aici a început să se simtă important. Fiecare are importanța lui, figura lui din cap. Asta cred că se întâmplă. Tănase a ajuns să calce pe minge, să se împiedice călcând pe minge. De ce? Din indolență!”, a explodat Becali.

Amenințarea lui Becali: Cu Petrolul jucăm cu echipa a doua

La FCSB se anunță schimbări majore în primul 11, după eșecul din Andorra. Patronul este determinat să interzică mai multor jucători să iasă pe teren, în următoarele meciuri.

”Cu Petrolul o să jucăm cu echipa a doua. După deplasarea asta, vai de capul lor... Îi mai uzez și în campionat, apoi marți în Ligă? N-ai cum. Asta e, o să mai sacrificăm un meci. O să joace Olaru, (...), o să joace Stoian atacant, David Miculescu, Baba”, anunță .

Alți jucători au zilele numărate la FCSB.

”Pe Ștefănescu nici nu știu dacă să-l mai bag. Nu-l mai văd, nu mai... Mai bine mai cumpăr un jucător în locul lui. O să joace și Cercel și Stoian, amândoi. La mijloc vor juca Lixandru cu Perianu. Sau nu știu dacă Perianu. O să mă mai gândesc”, sunt schimbările anunțate de patronul FCSB