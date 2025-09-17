Gigi Becali a împărțit bani elevilor din București. Gestul a devenit viral

Gigi Becali a împărțit bani unor elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din București. „Singurul șmecher adevărat din România”, a scris un internaut în comentariile filmulețului care a surprins gestul latifundiarului. La scurt timp, postarea a devenit virală pe TikTok.

Latifundiarul din Pipera a fost abordat zilele trecute de un grup de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din București. Acesta a scos din buzunar un teanc de bancnote, le-a numărat și le-a împărțit tinerilor. Scenele au fost filmate de unul dintre elevi, care a postat clipul pe TikTok. În doar câteva ore, imaginile au devenit virale, adunând sute de comentarii.

Din înregistrare reiese că fiecare dintre elevi a primit câte 200 de lei. După momentul neașteptat, tinerii s-au fotografiat și au filmat alături de patronul FCSB.

Comentariile la clip au fost numeroase, iar mulți l-au lăudat pe Becali pentru generozitatea sa. „Singurul șmecher adevărat din România”, a scris un utilizator. Altul l-a numit „cel mai capabil român, iubit și respectat”.

Astfel de gesturi nu sunt o noutate pentru Gigi Becali, care a mai împărțit bani în public, inclusiv în fața reședinței sale din Pipera.

Gigi Becali a fost amendat de autorități după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol, zonă protejată inclusă în rețeaua Natura 2000 și pe lista Ramsar. „Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat”, a declarat patronul FCSB pentru ziuadeconstanța.ro.

Lucrările au fost semnalate de Societatea Ornitologică Română, iar instituțiile au reacționat rapid. Consiliul Județean Constanța i-a aplicat o amendă de 11.000 de lei, Inspectoratul de Stat în Construcții l-a sancționat cu 7.000 de lei, iar Garda de Mediu a stabilit o penalitate de 31.000 de lei.

Pe lângă amenzi, a fost depusă și o sesizare penală. Întrebat despre acest aspect, Becali a răspuns relaxat: „Dacă este sesizare penală, aia e…”.

Latifundiarul a mai afirmat că biserica nu se află chiar pe malul lacului, ci „la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol de la construcție”. Totodată, el a insistat că edificiul nu ar trebui încadrat ca lucrare de construcție și că sancțiunile nu îl vor opri.