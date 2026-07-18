Selecționerul naționalei României, Gheorghe Hagi, a participat sâmbătă la inaugurarea sălii de gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni și a descris-o pe fosta mare campioană drept un simbol al perfecțiunii și al performanței sportive. Evenimentul a avut loc la împlinirea a 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii olimpice, obținut de Nadia Comăneci la Montreal.

Fostul mare fotbalist a apreciat inițiativa Fundației Ion Țiriac de a construi sala de gimnastică și a subliniat importanța investițiilor în copii și în viitorul sportului românesc.

„Felicitări domnului Ţiriac pentru că a avut această iniţiativă. Nadia reprezintă perfecţiunea, o româncă de care vom fi mândri întotdeauna. Ne-a arătat întotdeauna care este direcţia în sport. Eu văd un sprijin pentru copii, o iniţiativă foarte bună, pentru că acolo trebuie să investim, să descoperim pentru mai târziu, pentru a reprezenta România. În definitiv toţi muncim pentru România”, a declarat Gheorghe Hagi.

Acesta și-a exprimat speranța ca și fotbalul românesc să ajungă la nivelul performanțelor obținute de marii campioni ai țării.

„Avem mulţi sportivi care au obţinut performanţe şi despre care trebuie să se vorbească mai mult. Sper ca şi noi, fotbalul, să ne ridicăm la un moment dat la nivelul lor, la nivelul celor care au reprezentat România foarte bine”, a spus selecționerul.

Printre invitații prezenți la eveniment s-a aflat și fostul campion mondial la box Lucian Bute, care a povestit că performanța Nadiei Comăneci continuă să fie admirată și astăzi în orașul Montreal.

„Sunt onorat să fiu prezent la această inaugurare, este ceva deosebit care va rămâne în istorie. Este impresionant la Montreal să mergi pe stradă şi să te oprească lumea să-ţi povestească despre Nadia în '76. Abia aştept să ajungă Nadia la Montreal”, a declarat Bute.

Ion Țiriac a afirmat că noua sală reprezintă un omagiu adus sportivei care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii.

„Ce facem noi aici astăzi? Ne plătim tributul, noi, românii, pentru că acum 50 de ani, o fătucă care nu avea încă 15 ani, în mai puţin de un minut, după mii şi mii de ore de muncă asiduă, a devenit regina lumii. După care a fost considerată sportivă perfectă, femeia perfectă. Acest dar pe care ni l-a făcut nouă fata din Oneşti este un cadou pe care nu poate să ni-l ia nimeni. Ea este prima care a obţinut acest 10. Ea a mai luat încă şase astfel de note, dar să fii prima rămâi prima pentru o viaţă întreagă. Noi, românii, am considerat că la 50 de ani îi datorăm şi noi ceva. Nadia, cadoul făcut de tine nu se compară cu nimic”, a declarat fostul mare tenismen.

Ion Țiriac a precizat că baza sportivă va putea primi aproximativ 600 de copii pe săptămână și a subliniat că România are nevoie de cât mai multe centre dedicate sportului juvenil.

„Mâine dimineaţă, în această sală vom avea 300 de copii. La următoarea selecţie, când Nadia va avea timp şi plăcerea să facă o selecţie, sigur mai putem primi încă 300. Cu o floare nu se poate face primăvară. Doar cu academia lui Hagi nu putem să câştigăm Campionatul Mondial. Ne trebuie 100 sau 1000 de şcoli la fel, dar poate cineva ia exemplu. Îmi trebuie 600 de copii săptămâna aici şi 15 antrenori. Şi pentru 600 de copii eu nu am nevoie de Belu sau Bela Karoly, ci de profesori care ştiu să lucreze cu copiii”, a spus omul de afaceri.

Ion Țiriac a făcut și un apel către autorități pentru sprijinirea investițiilor private în sport. „Este impresionant că se poate, şi într-un an de zile am făcut ceea ce se află în spatele meu. A costat ceva mai mult decât bănuiam, dar există. Speranţa există totuşi, pentru că începând cu ANAF şi terminând cu Ministerul Finanţelor, cu prim-ministrul şi-au dat seama că merită să facem treburile astea să funcţioneze. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu nu mai pot să duc în spate şi hocheiul şi tenisul şi înotul. Dacă se face o lege prin care noi, nu să fim favorizaţi, că nu ne trebuie nimic, dar să nu mai plătim birurile alea la stat şi să ne dea voie să facem lucrurile astea pentru stat”, a afirmat Țiriac.

În discursul său, Ion Țiriac a rememorat și un episod petrecut după Jocurile Olimpice din 1976, când postul american NBC ar fi oferit un milion de dolari pentru un interviu cu Nadia Comăneci.