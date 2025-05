Sport Genoa, echipa lui Dan Șucu, a provocat marea surpriză din Serie A







Echipa Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate, scor 2-2, partida disputată duminică seară, în deplasare, în compania liderului Napoli, în etapa a 36-a din campionatul Italiei.

Astfel, liderul din Serie A, Napoli, a ratat șansa să păstreze un ecart de 3 puncte față de Inter Milano.

Au marcat Lukaku ’15 şi Raspadori ’64 pentru Napoli, respectiv Meret ’32 (autogol) şi Vasquez ’84 pentru Genoa.

Patrik Vieira și-a felicitat elevii de la Genoa pentru egalul contra lui Napoli

Genoa este antrenată de fostul mare fundaș francez Patrick Vieira, care de-a lungul timpului a jucat la echipe ca AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter Milano, Manchester United.

„Sunt foarte mândru pentru că am jucat cu intensitate și personalitate. Continuăm pe drumul cel bun. Am jucat sus pentru a încerca să câștigăm și am pus-o pe Napoli în dificultate. Am meritat să egalăm. Sunt mulțumit de ceea ce am văzut.

Trăim un moment în care apar multe nume (n.r. – de înlocuitori pentru el pe banca tehnică). Mă concentrez pe încercarea de a termina sezonul în cel mai bun mod posibil. În aceste ultime meciuri am arătat că suntem concentrați pe acest lucru. Când vedem că jucătorii tineri dau intensitate, știm că este un lucru pozitiv.

Ne-am concentrat doar pe obținerea de puncte. Împotriva lui Inter Milan am jucat bine, dar nu am obținut puncte. Astăzi am fost mai atenți la detalii și am luat un punct”, a precizat la finalul confruntării Patrick Vieira, potrivit Tutto Mercato Web.

„Grifonul„ rămâne în Serie A, Dan Șucu trebuie să își facă strategia de transferuri

În urma acestei remize, Genoa ocupă locul 13 în clasament, cu 40 de puncte. În ultimele două runde, echipa lui Dan Șucu urmează să joace acasă cu Atalanta, pe 18 mai, și în deplasare cu Bologna, pe 19 mai

Alte rezultate din Serie A:

Udinese – Monza 1-2

Au marcat: Lucca ’75 / Caprari ’52, Balde ‘90

Verona – Lecce 1-1

Au marcat: Coppola ’41 / Krstovic ‘24

Torino – Inter Milano 0-2

Au marcat: Zalewski ’14, Asllani ’49 (penalti)

Napoli este lider în clasament, cu 78 de puncte, cu unul mai mult decât a doua clasată, Inter. Genoa este pe 13, cu 40 de puncte.