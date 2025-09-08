Monden Gala MTV Video Music Awards 2025: Ariana Grande şi Lady Gaga, marile câștigătoare







La Gala MTV Video Music Awards 2025, care a avut loc duminică, 7 septembrie, la UBS Arena din New York, vedetele muzicii pop au strălucit pe covorul roșu dar și pe scenă în timp ce erau premiate.

Înainte de începerea spectacolului, Lady Gaga domina lista cu un total de 12 nominalizări. Printre alți artiști care au atras atenția se numărau Kendrick Lamar, cu 10 nominalizări, ROSÉ și Sabrina Carpenter, fiecare având câte opt, și Ariana Grande alături de The Weeknd, cu câte șapte. Billie Eilish a obținut șase nominalizări, iar Charli XCX a fost nominalizată de cinci ori.

De-a lungul serii, numeroși artiști de renume au fost recompensați pentru realizările lor, iar printre câștigători s-au aflat nume mari precum Lady Gaga, Ricky Martin, Mariah Carey, Alex Warren și mulți alții.

La gala Video Music Awards (VMA) din 2025, Lady Gaga a reușit să atragă toate privirile, fiind cu siguranță punctul culminant al serii. Artista a câștigat un impresionant număr de patru trofee „Moon Person”, printre care și distincția supremă pentru „Artista Anului”, confirmându-și astfel statutul de una dintre cele mai influente figuri ale muzicii contemporane.

Vedeta a încheiat duminică seara într-o notă triumfală, confirmându-și statutul de lider al industriei muzicale. De asemenea, Ariana Grande și Sabrina Carpenter au reușit, de asemenea, să își adauge trei trofee de fiecare, subliniind impactul lor semnificativ pe scena muzicală mondială.

Unul dintre momentele cele mai anticipate ale serii a fost anunțarea câștigătorului premiului pentru „Videoclipul Anului”. Distincția a fost acordată Arianei Grande pentru videoclipul piesei „Brighter Days Ahead”, recunoaștere ce marchează încă o realizare importantă în cariera sa.Aceasta a fost recunoscută pentru viziunea artistică inovatoare și succesul comercial al videoclipului său.

De departe femeile au dominat categoric gala VMA din acest an, câștigând 24 din cele 30 de premii disponibile. Această performanță reflectă schimbările semnificative din peisajul muzical global, în care artistele au preluat frâiele succesului comercial și artistic.

Numele mari ale industriei, precum Billie Eilish, Charli XCX, Doja Cat, Tate McRae și Sabrina Carpenter, au contribuit la consolidarea acestui trend. Prin acest succes impresionant, premiile VMA 2025 au subliniat nu doar influența femeilor în muzică, ci și puterea lor creativă în modelarea culturii pop contemporane.

Piesa „Tears” a lui Carpenter a fost, fără îndoială, momentul de vârf al serii, captivând publicul cu o interpretare spectaculoasă, inspirată de atmosfera vibrantă și excentrică a New York-ului anilor '90.

Ce a făcut această piesă cu adevărat remarcabilă a fost mesajul puternic pe care l-a transmis. Carpenter a fost, de altfel, singura artistă care a ales să se implice într-o declarație politică pe parcursul întregii reprezentații, exprimându-și susținerea față de comunitatea transgender.

Această abordare a fost un moment de solidaritate și un apel la respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor transgender, un subiect adesea marginalizat în discursul public.

La Gala MTV Video Music Awards 2025, Ricky Martin a fost distins cu primul premiu Latin Icon, o recunoaștere importantă a contribuțiilor sale remarcabile în muzică. Artistul a oferit un adevărat spectacol, interpretând cu multă energie celebrul hit „Livin La Vida Loca”. Acesta a fost fără îndoială unul dintre momentele de top ale serii, reușind să capteze atenția publicului prin carisma sa remarcabilă și abilitatea de a transmite emoție prin muzică.

Un alt moment de neuitat a fost tributul adus legendarului Ozzy Osbourne, artistul britanic a fost omagiat de tinerii muzicieni Yungblud, Steven Tyler și Joe Perry de la Aerosmith.

Seria de premii a fost completată de apariții remarcabile ale unor legende ale muzicii. Mariah Carey a reușit să obțină, în sfârșit, primul său premiu „Moon Man” în cadrul prestigioaselor MTV Video Music Awards. Momentul a fost marcat de un discurs plin de umor al artistei, ea a întrebat cu autoironie: „Ce naiba a durat atât de mult?”. Această victorie vine după o carieră impresionantă și o serie de hituri care au catalogat-o ca fiind una dintre cele mai de succes artiste ale tuturor timpurilor, iar momentul a fost salutat de fani și critici deopotrivă.

Busta Rhymes a trăit un moment deosebit pe scenă, după ce primit cu prestigiosul premiu „Rock the Bells Visionary Award”. Premiul a venit ca o recunoaștere a influenței sale profunde asupra evoluției culturii hip-hop, Busta demonstrând încă o dată rolul său esențial în modelarea acestui univers muzical., potrivit abcnews.go.com.