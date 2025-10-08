Furtună pe internet după Barbara: Esca critică meteorologii, Godină și Arafat intervin

Andreea Esca a ironizat avertizările meteo emise în contextul ciclonului Barbara. Postarea prezentatoarei scrisă într-un ton sarcastic, a fost percepută de mulți ca o lipsă de respect față de specialiștii care au emis codurile roșii de ploi torențiale. „Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! (...) Să nu mai dea date și alerte( toți cei care se ocupă de alerte!) ca pentru o țară unde nu s-a văzut apă venind din cer”, a scris prezentatoarea de la Pro TV într-o postare pe Facebook.

Ciclonul Barbara n-a adus doar ploi și vânt, ci și o furtună virtuală între vedete, autorități și public. Raed Arafat a denunțat public „manipularea crasă” care circulă online, inclusiv venită din partea unor persoane cunoscute.

„Dacă nu făceam, atacurile erau de ce nu au făcut. Dacă am făcut ceva împreună cu ANM-ul, de ce au făcut. Acest lucru trebuie să-l înțelegem. E o manipulare crasă, evidentă. Noi nu știm cine se află în spatele conturilor, în majoritatea situațiilor. Și, dacă, din păcate, am văzut comentarii ale unor persoane care sunt cunoscute public. De exemplu, am văzut comentariul unei persoane care a fost la CNA cândva și care comentează că tot ceea ce se facă este ca cineva să mențină operativ IGSU, că altfel s-ar desființa. Astfel de comentarii nu numai că sunt deplasate, venind din partea unor persoane cunoscute public, ci pot avea un impact asupra oamenilor. Și oamenii să creadă că aceste persoane au dreptate”, a declarat Raed Arafat, pentru Digi24.

Șeful DSU a precizat că, potrivit datelor actualizate, 68 de localități din 21 de județe au fost afectate de fenomenele meteo severe.

„Avem 17 localități care au probleme de alimentare cu energie electrică. (...) Putem să spunem județul Constanța. Vedem Ilfovul, de exemplu. Multă lume a comentat că aici nu e nicio problemă, și, totuși, din păcate, în Ilfov avem impact pe un anumit număr de case, de locuințe. Avem Berceni, Bragadiru, Chiajna, Corbeanca, Dobroești, Pantelimon, Snagov, Vidra, Voluntari – toate au solicitat sprijin”, a adăugat Arafat.

Prezentatoarea PRO TV a stârnit controverse în mediul online după o postare în care a ironizat modul în care autoritățile comunică avertizările meteo.

„Bună dimineața! Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo:))). Pai, știți de ce? Cred că Institutele astea de măsurare au luat-o razna! (...) Să nu mai dea date și alerte( toți cei care se ocupă de alerte!) ca pentru o țară unde nu s-a văzut apă venind din cer. Altfel, doar geaca e Mercedes:) , mașina nu am luat-o că poți merge liniștit cu niște cizme de cauciuc! (...) Gata, că mi-am vărsat nervii. Mă duc să beau o cafea și să-mi încep ziua, în mod normal! Bine că n-am copii la școală”, a scris Esca.

Tonul glumeț a fost interpretat de mulți ca o lipsă de respect față de efortul meteorologilor și al pompierilor mobilizați pe teren. Postarea a fost distribuită masiv și a adunat mii de comentarii, multe dintre ele critice.

Printre cei care au reacționat imediat la mesajul Andreei Esca s-a numărat polițistul Marian Godină, care a postat un text tăios pe Facebook, amintind tragedia uraganului Katrina și ridiculizând atitudinea celor care tratează ușor avertismentele de vreme extremă.

„Am vizionat de curând Ultimul adăpost de pe Netflix, un documentar despre uraganul Katrina (...). Aseară am tot văzut postări ale unor lideri de opinie care luau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara (...). Unii sunt pur și simplu incredibil de nătărăi, alții sunt extrem de ticăloși și știu că publicul lor țintă e format din oameni incredibil de puțini la minte. (...) Așadar, faptul că un ciclon anunțat de autorități se dovedește o simplă ploaie care nu produce pagube e doar un motiv de bucurie. (...) PS în poză nu e unchiul Fester din Familia Addams, e colonelul Turcescu”, a scris Godină.

Reacțiile la mesajul Andreei Esca au împărțit internetul în două tabere. Unii au susținut că vedeta a spus ceea ce „mulți gândesc”, acuzând autoritățile de alarmism. Alții, însă, au apărat specialiștii și au criticat ieșirea jurnalistei.

„Poate nu te-ai uitat la Constanța sau la zonele din București unde au căzut arborii peste mașini. (...) Este datoria celor de la meteo să avertizeze populația despre vreme. Dacă te-a deranjat, te rog să mă scuzi”, a scris un internaut.

Un alt comentariu nota ironic: „Busu nu cunoaște piesa lui Andra unde zice că minți ca la Meteo.” Iar cineva a rezumat situația perfect: „Dacă nu se iau măsuri, nu e bine. Dacă se iau, sunt exagerate și inutile.”

În contextul scandalului, Raed Arafat a făcut apel la responsabilitate și discernământ. „E o manipulare crasă, evidentă”, a spus el, subliniind că fenomenul de neîncredere față de autorități e amplificat artificial pe rețelele sociale.

„Dacă nu am face nimic, am fi acuzați că nu prevenim. Dacă acționăm, ni se spune că exagerăm. Trebuie înțeles că orice avertizare are rol preventiv. Scopul nostru nu este să panicăm oamenii, ci să-i protejăm”, a adăugat șeful DSU.