Social

Calendar creștin ortodox, 10 octombrie. Frații eroi

Calendar creștin ortodox, 10 octombrie. Frații eroi
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia sunt un frate și o soră din Nicomidia care au murit pentru Hristos în anul 303, în prigoana împotriva creștinilor declanșată de Dioclețian (284-305).

Evlampie era un tânăr creștin și bogat din părțile Nicomidiei, care, asemenea multor altor creștini, se ascunsese în munți pentru a scăpa de prigoana imperială.

Părăsindu-și ascunzișul din munte pentru a cumpăra mâncare,  găsește la poarta Nicomidiei o poruncă scrisă de ucidere a tuturor creștinilor, dată de către împăratul Dioclețian.

Citind, a râs de nebunia împăratului care omora poporul nevinovat.

Pentru acest lucru a fost prins și dus înaintea judecătorului Maxim care a încercat în zadar să îl facă să apostazieze. A fost supus supliciilor, însă Dumnezeu i-a dat putere și a rămas în viață.

Fiind dus în templul lui Ares, Sfântul Mucenic Evlampie s-a rugat lui Dumnezeu și idolul s-a prăbușit.

Deși mulți păgâni au crezut în acel moment și s-au convertit la creștinisim, Evlampie a fost în continuare chinuit.

Aflând Evlampia că fratele ei este supus torturilor, s-a dus înaintea judecătorului Maxim și a mărturisit că și ea este creștină, dorind să pătimească alături de fratele ei.

Astfel, nereușind prin nici un chin să îi facă să apostazieze pe cei doi frați, păgânii i-au dus în afara orașului.

Sfântului Mucenic Evlampie i-au tăiat capul, iar Sfânta Muceniță Evlampia, rugându-se, și-a dat sufletul înainte de a fi omorâtă.

Stiri calde

08:52 - Fenomenul Kașpirovski, poreclit Rasputin al Uniunii Sovietice: jumătate de miliard de telespectatori în 6 transmisii!

08:46 - Canada, în fața unei noi provocări. Separatiștii câștigă în Québec

08:41 - SUA - 3 noiembrie 2026. Alegeri cruciale pentru americani, dar și pentru noi ... europenii

08:30 - Ciuma din Rusia și armele de distrugere în masă. Ce spune un expert american

08:24 - Un fotbalist a căzut pe teren și a intrat în stop cardiac. Ambulanța de la stadion nu a putut pleca

08:18 - Incidente la România-Suedia: două dosare penale și 11 amenzi după meciul de pe Arena Națională

HAI România!

„Războiul rezolvă tot?” Explicația cinică a unei crize

„Războiul rezolvă tot?” Explicația cinică a unei crize

Nicușor îi dă lovitura lui Bolojan

Nicușor îi dă lovitura lui Bolojan

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Eșecul Guvernului Bolojan 2.0: Performanțele și strategiile de comunicare ale liderilor politici

Proiecte speciale