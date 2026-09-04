Franța va aloca peste 1 miliard de euro pentru sprijinirea fermierilor afectați de valurile de căldură și seceta din această vară, a anunțat vineri, 4 septembrie 2026, ministrul Agriculturii, Annie Genevard, la Paris, potrivit publicației Politico.

Pachetul urmărește compensarea pierderilor, prevenirea falimentelor și reluarea activității agricole, inclusiv prin achiziția de semințe și furaje.

Potrivit ministrului, între 30.000 și 35.000 de ferme, reprezentând aproximativ 10% din exploatațiile agricole franceze, se află într-o situație dificilă sau riscă să ajungă în această categorie.

Măsurile sunt importante pentru un sector afectat de condițiile meteorologice extreme și de costurile necesare menținerii producției.

Cea mai mare componentă este suplimentarea schemei de „solidaritate națională”, destinată compensării pierderilor de recoltă. Fondurile alocate acesteia vor ajunge la un total de 520 de milioane de euro, cu condiția adoptării bugetului Franței pentru 2027.

Guvernul francez pregătește și un fond de relansare agricolă în valoare de 235 de milioane de euro. Acesta va oferi sprijin direcționat fermelor cele mai afectate și vulnerabile din sectoarele producției de fructe și legume, cerealelor și zootehniei.

O a treia măsură vizează terenurile neconstruite. Un mecanism de reducere a impozitării acestora ar urma să diminueze veniturile fiscale ale statului cu 330 de milioane de euro. Autoritățile analizează, de asemenea, extinderea unui program care îi ajută pe fermieri să cumpere îngrășăminte și motorină agricolă.

Ministrul Agriculturii a precizat că o parte dintre măsuri este deja finanțată pentru anul în curs, însă fonduri suplimentare vor trebui prevăzute în bugetul de anul viitor.

Proiectul de buget pentru 2027 urmează să fie prezentat de premierul Sébastien Lecornu la sfârșitul lunii septembrie.

„Aceștia sunt bani noi”, a declarat Annie Genevard, referindu-se la sprijinul anunțat.

Guvernul este așteptat să prezinte și detaliile unui plan mai amplu de relansare a agriculturii. Printre măsurile avute în vedere se numără un mecanism de amortizare fiscală pentru investițiile destinate viitorului agriculturii și continuarea adaptării sectorului la schimbările climatice.

Genevard a transmis că și sectorul de retail ar trebui să contribuie la limitarea creșterilor de prețuri. Declarația vine într-un context în care pierderile agricole pot afecta atât veniturile fermierilor, cât și aprovizionarea și prețurile alimentelor.

Prin pachetul anunțat, autoritățile franceze urmăresc să reducă efectele imediate ale secetei și să susțină capacitatea fermelor de a continua producția. Măsurile de relansare și investițiile pentru adaptarea la schimbările climatice vor fi incluse în planul mai larg pentru agricultură.