FPSC salută noua lege pentru accelerarea investițiilor publice

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) apreciază adoptarea de către Parlament a Legii privind accelerarea implementării investițiilor publice, considerând că noul cadru legislativ va elimina blocajele administrative care întârzie punerea în funcțiune a unor proiecte finanțate din fonduri europene, în special prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit organizației, legea nu afectează în niciun fel standardele de calitate și siguranță ale construcțiilor, ci simplifică exclusiv procedurile administrative pentru lucrările auxiliare cu importanță secundară.

FPSC subliniază că, în prezent, numeroase investiții publice, precum școli, spitale sau clădiri administrative, sunt finalizate din punct de vedere structural, însă nu pot fi recepționate și utilizate din cauza unor întârzieri birocratice. Printre cele mai frecvente probleme se numără nefinalizarea unor lucrări auxiliare sau lipsa branșării definitive la rețeaua de energie electrică.

Noua lege introduce un mecanism tehnic simplificat, convenit cu Comisia Europeană, care permite recepția investițiilor fără a afecta cerințele privind calitatea și siguranța construcțiilor.

Printre principalele prevederi ale actului normativ se numără separarea recepției lucrărilor esențiale de cele auxiliare. Astfel, comisia de recepție va putea aproba lucrările care respectă cerințele prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții – inclusiv structura de rezistență, securitatea la incendiu și siguranța în exploatare – urmând ca lucrările auxiliare secundare să fie finalizate ulterior.

Legea stabilește și un plafon clar: valoarea lucrărilor rămase neexecutate nu poate depăși 5% din valoarea totală a contractului, pentru a garanta că investiția este, în esență, finalizată.

De asemenea, lucrările auxiliare trebuie încheiate în termen de cel mult 120 de zile de la recepția investiției principale, cu excepția situațiilor justificate de cauze independente de părți.

Un alt element introdus de noul mecanism vizează alimentarea cu energie electrică. Lipsa racordării definitive la rețeaua publică nu va mai împiedica recepția, dacă obiectivul beneficiază de o soluție provizorie sigură și funcțională, iar beneficiarul demonstrează că a inițiat procedurile pentru branșarea permanentă.

Federația Patronatelor Societăților din Construcții consideră că noul cadru legislativ reprezintă un pas important în direcția debirocratizării și a protejării finanțărilor europene, contribuind la evitarea întârzierilor care ar putea pune în pericol implementarea proiectelor din PNRR.