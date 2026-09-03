Primăria Municipiului București a anunțat că Arena Națională va găzdui din nou meciuri de fotbal începând din 14 septembrie, după o pauză de aproape cinci luni. În această perioadă, stadionul a fost folosit pentru concerte și festivaluri, iar suprafața de joc este acum înlocuită.

„Echipele au început azi să pună rulourile și vor termina în câteva zile. Din 14 septembrie, fotbalul revine pe Arenă. Săptămânal va fi câte un meci”, transmite Primăria Municipiului București.

Municipalitatea anunță că lucrările vizează aproximativ 8.500 de metri pătrați de gazon hibrid, alcătuit din iarbă naturală și elemente sintetice. Alți 200 de metri pătrați sunt păstrați într-o pepinieră și vor putea fi utilizați pentru eventuale reparații ale suprafeței de joc.

Primul meci programat pe Arena Națională după perioada în care stadionul nu a fost disponibil pentru fotbal este FCSB – Petrolul. Partida din etapa a 9-a a Superligii se va disputa luni, 14 septembrie, de la ora 21:00.

Arena Națională nu a mai găzduit un meci de fotbal din 26 aprilie, când Dinamo a învins Rapid cu scorul de 3-1. Ulterior, stadionul a fost utilizat pentru mai multe concerte, festivaluri și alte evenimente.

Folosirea arenei pentru manifestări extrasportive a generat în ultimele luni discuții privind administrarea stadionului și raportul dintre evenimentele sportive și celelalte activități organizate aici.

Primăria Capitalei anunță că suprafața de joc este înlocuită anual după încheierea perioadei în care stadionul găzduiește evenimente.

„Gazonul este schimbat pe cheltuiala organizatorilor de evenimente și se înlocuiște anual. Costul se ridică la 2 milioane de lei, bani plătiți de organizatorii evenimentelor de peste vară. Pentru concerte, evenimente de tip festival, stadionul a fost închiriat cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 euro, în funcție de dimensiune, pentru meciuri de fotbal din campionatul intern cu 25.000 euro”, a mai precizat Primăria București.

Municipalitatea susține că Arena Națională trebuie să rămână deschisă și pentru concerte și festivaluri.

Motivul invocat este costul anual de întreținere al stadionului, care ajunge la 30 de milioane de lei din bugetul local.

Primăria arată astfel că veniturile obținute din închirierea arenei pentru evenimente extrasportive contribuie la utilizarea stadionului pe parcursul anului.