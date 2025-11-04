Fostul vicepreședinte al SUA, Dick Cheney, a murit

Dick Cheney, vicepreşedintele Statelor Unite timp de două mandate, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat familia sa.

În comunicatul transmis de familie se precizează că „soţia sa, Lynne Cheney, alături de fiicele ­‑ Liz Cheney şi Mary Cheney ‑ şi alţi membri ai familiei au fost alături de el în momentul trecerii din viaţă”.

Potrivit declaraţiei familiei, cauza a fost „complicaţii ale pneumoniei şi bolilor cardiace şi vasculare”

Richard Bruce Cheney s‑a născut pe 30 ianuarie 1941 în Lincoln, Nebraska, şi a crescut în Wyoming.

După o experienţă de studiu la Yale University, pe care a părăsit‑o, s‑a reorientat spre politica statului Wyoming, obţinând diplome de licenţă şi master în ştiinţe politice la University of Wyoming.

Cariera sa federală a început ca şef de cabinet la Casa Albă, sub preşedintele Gerald Ford, apoi a devenit membru al Camerei Reprezentanţilor pentru statul Wyoming. În 1989 a fost numit secretar al Apărării în cabinetul preşedintelui George H.W. Bush, rol în care a condus forţele americane în războiul din Golf.

La finele anilor 1990, după o perioadă în sectorul privat, Cheney a fost ales ca partener de cursă (running mate) al candidatului republican George W. Bush şi a devenit vicepreşedinte în 2001, alegere ce a marcat începutul celui mai proeminent capitol al carierei sale publice.

Mandatul lui Dick Cheney ca vicepreşedinte (2001‑2009) a fost profund marcat de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, eveniment care i-a redefinit rolul și influența în administrația Bush.

În dimineața atacurilor, Cheney se afla la Casa Albă și a fost implicat direct în coordonarea reacției guvernamentale, inclusiv în decizii critice privind securitatea națională și mobilizarea forțelor militare.

El a autorizat măsuri excepționale, cum ar fi interceptarea comunicațiilor și, conform relatărilor, ordinea de doborâre a oricărui avion deturnat îndreptat spre clădiri guvernamentale.

Rolul său activ în perioada post-11 septembrie a consolidat puterea executivă, iar deciziile sale privind supravegherea și pre-emptiunea au stârnit dezbateri legate de echilibrul între securitate și libertăți civile.

Astfel, Cheney a devenit simbolul vicepreședintelui cu influență reală, depășind funcția tradițională, adesea simbolică, și modelând politica anti-teroristă a SUA în primul deceniu al secolului XXI.

Unul dintre cele mai importante şi contestate capitole din mandatul său l‑a reprezentat promovarea intervenţiei americane în Irak în 2003.

Cheney a susţinut că statul irakian dispune de arme de distrugere în masă, are legături cu organizaţia al‑Qaeda şi poate furniza arme teroriştilor care ameninţă Statele Unite. Reuters

El a afirmat, în 2005:

„Am acţionat pe baza celor mai bune informaţii disponibile.”

Ulterior, multiple rapoarte au indicat că informaţiile au fost mai puţin solide decât s‑a prezentat, ceea ce a generat critici extinse privind justificarea, planificarea şi rezultatele războiului.

Cheney a susţinut constant că puterile executive erau erodate de scandaluri precum Watergate şi că era necesară o autoritate mai puternică pentru a proteja securitatea naţională.

În timpul mandatului său, a sprijinit politici controversate, inclusiv interceptări telefonice fără mandat judiciar, detenţii ale suspecţilor de terorism şi decizii executive majore privind războiul în Irak și Afganistan.

În interviuri şi declaraţii publice, el a subliniat importanţa acestei consolidări:

„În cei 246 de ani ai naţiunii noastre, nu a existat niciun individ care să reprezinte o ameninţare mai mare pentru republica noastră decât Donald Trump.”

Această declaraţie evidenţiază nu doar perspectiva sa asupra ameninţărilor la adresa republicii, ci şi modul în care a considerat necesară protejarea instituţiilor printr-un executiv puternic.

Dick Cheney a avut probleme de sănătate de-a lungul întregii vieți, în special legate de sistemul cardiovascular.

Primul său infarct a avut loc în 1978, la doar 37 de ani, iar ulterior a suferit mai multe intervenții, culminând cu un transplant de inimă în 2012. Într-un interviu din 2014, el a descris transplantul ca fiind „darul vieţii în sine”.

Aceste probleme de sănătate l-au determinat să fie atent la stilul de viață și la tratamente, dar nu l-au împiedicat să fie activ politic sau să participe la evenimente publice.

În plan personal, Cheney a fost căsătorit cu Lynne Cheney din 1964, iar împreună au avut două fiice, Liz și Mary.

Familia a fost o constantă în viața sa, sprijinindu-l și în momentele dificile, inclusiv în ultimele zile. Valorile familiale și pasiunea pentru pescuitul la muscă au rămas priorități importante pentru el.

După încheierea mandatului, Cheney s‑a retras în viaţa privată, dar a rămas un actor important în politica americană, criticând atât administraţia Barack Obama, cât şi evoluţia partidului republican sub influenţa lui Donald Trump.

În mod remarcabil, în 2024 şi‑a anunţat intenţia de a vota pentru candidatul democrat Kamala Harris, invocând „datoria de a pune ţara înaintea partizanatului pentru a apăra Constituţia”.

În acest context, el şi fiica sa Liz au fost în opoziţie deschisă faţă de direcţia „populist‑naţionalistă” pe care a luat‑o partidul republican.

Cheney a redefinit rolul vicepreşedintelui – poziţie care până la el fusese adesea una secundară sau simbolică. Prin influenţa exercitată asupra politicii energetice, de apărare şi externe, el a trasat linii directoare pentru intervenţionismul american în secolul XXI.

Totuşi, cariera sa rămâne marcată de controverse: strategia privind Irak, metodele de detenţie şi interogare adoptate în „războiul împotriva terorii”, precum şi concentrarea puterii executive în epoca post‑11 septembrie au generat dezbateri intense.

În declaraţia familiei sale, aceştia afirmau:

„Dick Cheney a fost un om mare şi bun care a învăţat copiii şi nepoţii să‑şi iubească ţara noastră, şi să trăiască vieţi de curaj, onoare, iubire, bunătate şi pescuit la muşte.”

În 2006, Cheney a fost implicat într‑un accident de vânătoare în Texas, când a rănit prin împuşcare accidentală un partener de vânătoare.

În perioada în care era vicepreşedinte, biroul pe care l‑a condus a devenit un centru de influenţă în securitatea naţională, infrastructură politică şi gestionarea crizelor.

El a fost considerat de mulţi istorici drept „cel mai puternic vicepreşedinte” din istoria modernă a SUA. AP News

Familia Cheney a transmis că fostul vicepreşedinte a murit „luni noapte”, la 84 de ani, din cauza complicaţiilor pneumoniei şi a bolilor cardiace şi vasculare.

Conform relatărilor, în ultimi ani Cheney locuia mai mult retras, dar a reapărut public în momente simbolice, inclusiv alături de fiica sa Liz în legătură cu comemorarea atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Moartea lui Dick Cheney marchează sfârşitul unei epoci în politica americană – unul dintre cei mai influenţi vicepreşedinţi, mulţi ani figura centrală a unei administraţii ce a redefinit postura externă a SUA.

De la agenda anti‑teroristă declanşată după 11 septembrie, până la implicarea directă în decizia de a interveni în Irak, rolul său a fost esenţial.

În ultimii ani, ruptura sa cu direcţia partidului republican extinde complexitatea moştenirii sale politice.