Fostul canoist și antrenor Sidor Lifere a încetat din viață

Federația Română de Kaiac-Canoe a anunțat cu profund regret trecerea în neființă a lui Sidor Lifere, fost canoist și antrenor emerit, una dintre figurile importante ale sportului românesc.

Născut la data de 21 mai 1966, în localitatea Slava Rusa, județul Tulcea, Sidor Lifere a fost cooptat, începând cu anul 1992, ca antrenor al Loturilor Naționale de Juniori, Tineret și Seniori, obținând de-a lungul carierei sale numeroase medalii la competiții internaționale, campionate europene și mondiale. De-a lungul anilor, Sidor Lifere a șlefuit generații întregi de sportivi, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea canoei românești.

Prin profesionalismul, pasiunea și dăruirea sa, a lăsat o amprentă profundă asupra sportului nostru și a inspirat numeroși tineri să urmeze drumul performanței. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanțe familiei și apropiaților. Înmormântarea va avea loc joi, 16 octombrie, în localitatea natală Slava Rusă, începând cu ora 11:00”, a transmis federația într-un comunicat.

Pasionat încă din copilărie de sporturile nautice, Sidor Lifere și-a descoperit vocația în kaiac-canoe, disciplină în care a excelat prin ambiție și disciplină. În perioada tinereții, a fost selecționat în lotul național de juniori, unde s-a format sub îndrumarea legendarului campion Ivan Patzaichin. Munca și perseverența l-au transformat într-un sportiv respectat, iar după retragerea din activitate, și-a continuat cariera ca antrenor, dăruindu-se complet formării noilor generații.

Din anul 1992, Lifere a fost cooptat în cadrul Federației Române de Kaiac-Canoe, unde a coordonat loturile naționale de juniori, tineret și seniori. În paralel, a activat și la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, în calitate de antrenor principal al secției de kaiac-canoe. Sub îndrumarea sa, zeci de sportivi au ajuns să concureze pe plan internațional, iar printre aceștia se numără Victor Mihalachi, canoist român de performanță care l-a avut pe Lifere drept antrenor personal, potrivit datelor oficiale ale Federației Internaționale de Canoe.

Colegii și sportivii l-au descris drept un profesionist desăvârșit, modest și echilibrat, un mentor care a reușit să îmbine exigența cu empatia. Lifere a fost considerat un „om de bază” al secției de canoe și o sursă de inspirație pentru tinerii sportivi. Rezultatele obținute de-a lungul timpului, dar și caracterul său integru, l-au făcut una dintre cele mai respectate figuri din lumea sportului nautic românesc.

În comunitatea lipovene din Dobrogea, Sidor Lifere rămâne un simbol al muncii, perseverenței și pasiunii pentru sport. Numele său se înscrie alături de marii sportivi ai României care au dus faima kaiacului-canoe peste hotare. Moștenirea lui continuă prin sportivii pe care i-a format și prin impactul pe care l-a avut asupra generațiilor următoare. Contribuția sa la dezvoltarea sportului românesc va rămâne una de neșters, iar memoria sa va fi cinstită de toți cei care i-au cunoscut dedicarea și dragostea pentru performanță.