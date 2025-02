Monden Fosta vedetă BAS recunoaște că a înfruntat depresia. Rux și opulența: „Nu-mi mai doream să vină ziua de mâine”







Rux și opulența, adică Ruxi, fosta concurentă de la Bravo ai stil, a explicat ce anume a reușit să o scoată din depresie. Influencerul a explicat faptul că Dumnezeu este cel care i-a stat alături.

Rux și opulența nu se teme să fie judecată

Influencerul a explicat că anul 2023 a fost unul extrem de complicat pentru ea. Cu toate acestea a reușit să iasă la liman cu ajutorul lui Dumnezeu. ”Anul 2023 a fost cel mai greu an din viața mea psihic. În fiecare zi vorbeam cu mine și-mi ziceam: bă, Ruxi, revino-ți și nu puteam. M-au lovit toate, eram și obosită. Mi-au venit multe revelații, situații personale. Eu nu am fost influencerul normal. Eu vorbesc, am păreri, mă simțeam respinsă de industrie.

Dată la o parte. Anul a fost foarte greu. Nu îmi mai doream să vină ziua de mâine. Nu mai găseam speranță. Nu mai vedeam că poate să fie altfel viața. Până când într-o zi, nu știu ce s-a întâmplat, numai Dumnezeu, că altă explicație nu am auzit așa o voce în capul meu: ieși, ieși de unde ești, că dacă nu ieși acum, nu mai ieși niciodată. M-am panicat așa, că era vocea aia în capul meu”, a spus ea.

Sperietura a fost cea care i-a salvat viața.

Ruxi a mai explicat că acest ultimatum a fost definitoriu. ”Și așa de tare m-am speriat că voi fi așa toată viața, am început să fac pași spre a-mi schimba viața. Lucrurile au început să se schimbe. Degeaba zici cuiva forțează-te să te ridici. Eu cred că prin divinitate am reușit. Dar atunci am pierdut credința.

Nu mai conta. Până când de Paște în 2024 m-am dus la înviere și îi zic mamei că intru în Biserică. În clipa în care am făcut doi pași în Biserică, m-a pufnit un plâns. Mi s-au înmuiat genunchi. Am vrut să mă tăvălesc pe jos, dar nu m-am tăvălit, că na”, a conchis ea.