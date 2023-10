Viviana Sposub și Ionuț Rusu, despărțiti de o celebră influenceriță. Ruptura s-a lăsat cu scandal

Nu mulți cunosc faptul că Ionuț Rusu și Viviana Sposub au format un cuplu cu ceva timp în urmă. Pe vremea când niciunul dintre ei nu cunoscuse celebritatea. Despărțirea lor se încadrează în tiparele showbiz-ului românesc. În povestea lor de dragoste a intervenit o altă vedetă care-și câștigă traiul din sketch-urile postate în online și care-și spune Ruxi Opulență.

Ionuț Rusu, actualmente concurent la America Express a fost teleportat în rândul celebrităților dâmbovițene după ce anterior a fost șofer de tir. A participat la mai multe emisiuni umoristice și în cele din urmă a jucat și în pelicula Team Building.

Revenind la povestea de dragoste pe care a avut-o cu Viviana Sposub, se pare că idila dintre cei doi s-a consumat în urmă cu ceva timp. Iar despărțirea lor a fost presărată cu niscaiva scandal. Dar, vraja lui Cupidon n-a durat prea mult în cazul celor doi și asta din cauza unei alte influencerițe și anume Ruxi Opulență.

Fosta parteneră de viață a lui George Burcea, Sposub a vorbit despre relația pe care a avut-o cu șoferul de tir chiar în cadrul emisiunii ”Bravo, Ai Stil!” de la stația turcească Kanal D. Viviana Sposub a explicat care a fost motivul pentru care ea și Ionuț Rusu au pus punct relației.

Ei bine, fostul șofer de tir este unul dintre prietenii apropiați al celei care se intitulează Ruxi Opulență. Întregul nefericit eveniment s-ar fi consumat într-o vacanță. Moment la care Ionuț Rusu, ca tot omul, a supărat-o pe bruneta Sposub. În toată această ecuație a intervenit și Ruxi, cea care i-a luat apărarea Vivianei, spre nemulțumirea tiristului.

Ei doi s-au certat și a dat vina pe Ruxi că de ce se bagă în oala noastră și în momentul ăla am rupt-o: «Eu nu mai am ce discuta cu voi, vreau să mă retrag»”, a spus Viviana Sposub.

Vădit deranjată de acuzele pe care i le-a adus Rusu, Ruxi a făcut un pas în spate. Nici că a mai vorbit cu Viviana Sposub. Pesemne, că Ruxi a trecut această întâmplare la capitolul relații toxice.

„Eu am încercat să vorbesc cu Ruxi și ea nu și-a mai dorit. Nu poți să tragi la infinit de un om dacă nu își mai dorește. Da, îi mai dădeam mesaje. Noi am încheiat socotelile, dar eu și el ne-am reluat relația și atunci s-a creat acea situația ciudată. Ei nu mai erau prieteni, dar lucrau împreună. Eu cu ea nu am mai discutat pe niciun subiect de atunci…”, a mai grăit fosta iubită a lui Ionuț Rusu, Viviana Sposub, pentru can-can.ro.