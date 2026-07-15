Juristul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua, colonelul Florin Talpan, a fost sancționat disciplinar pentru că a acordat declarații presei fără aprobarea comandantului clubului. În paralel, acesta este vizat și de o procedură disciplinară privind respectarea regulilor referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Anunțul a fost făcut miercuri de generalul-maior Valeriu Roșu, locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale, structură în subordinea căreia se află CSA Steaua.

Potrivit oficialului MApN, procedura disciplinară are legătură cu utilizarea unui laptop personal într-o zonă cu acces restricționat din cadrul clubului. Valeriu Roșu a precizat că dispozitivul sigilat nu aparține CSA Steaua, ci este proprietatea lui Florin Talpan.

„Laptopul care a fost sigilat nu este al unității, este un laptop personal introdus de ofițer în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricționat. Dumnealui are din partea clubului acces la un sistem informatic acreditat (...), iar în prezent își desfășoară activitatea pe sistemul informatic pus la dispoziție de club”, a declarat oficialul.

Acesta a mai spus că verificările sunt în desfășurare, iar soluția în acest caz va fi stabilită de instituțiile competente.

Separat de această procedură, Florin Talpan a fost sancționat disciplinar de conducerea CSA Steaua.

Potrivit lui Valeriu Roșu, măsura a fost luată deoarece juristul clubului nu ar fi respectat obligația de a solicita aprobarea comandantului înainte de a face declarații în spațiul public.

„Sancțiunea este pentru nerespectarea obligației sale de a cere aprobarea comandantului de fiecare dată când iese în fața presei pentru a da declarații”, a explicat oficialul.

Generalul-maior Valeriu Roșu a precizat că Florin Talpan a contestat sancțiunea disciplinară la eșalonul superior din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Contestația urmează să fie analizată de structura competentă, iar până la finalizarea procedurilor interne, juristul CSA Steaua își continuă activitatea folosind sistemul informatic pus la dispoziție de club.