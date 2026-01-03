Monden

Florin Răducioiu a petrecut noaptea de Revelion alături de o blondă cunoscută la Milano

Florin Răducioiu a petrecut noaptea de Revelion alături de o blondă cunoscută la MilanoFlorin Răducioiu. Sursă foto: Instagram
După o perioadă în care au ales drumuri separate și au întrerupt orice legătură, Florin Răducioiu și logodnica lui, Andreea Albăstroiu, au decis să reia relația. Cei doi au sărbătorit Crăciunul împreună, iar începutul de an i-a prins la Paris.

Florin Răducioiu, alături de o blondă în noaptea de Revelion

Pentru fostul mare atacant al echipei naționale, singurul român care a evoluat în toate cele cinci mari campionate ale Europei, veștile sunt bune pe plan personal. Răducioiu s-a împăcat cu Andreea Albăstroiu, cu care a avut o relație ce a depășit doi ani.

Cei doi s-au cunoscut la Milano, prin intermediul unui prieten. În 2024, fostul internațional i-a oferit inelul de logodnă, iar nunta era planificată pentru 2025. Planurile au fost însă amânate, după ce au decis să pună capăt poveștii lor, fără a detalia public motivele.

După mai bine de trei luni în care au stat despărțiți și au rupt legătura, Florin și Andreea au hotărât să-și mai acorde o șansă. Crăciunul i-a găsit din nou împreună, iar trecerea în noul an au marcat-o în capitala Franței.

„Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, declara Florin Răducioiu, în decembrie 2024, pentru gsp.ro.

Florin Răducioiu

Florin Răducioiu. Sursă foto: Instagram

În trecut, Răducioiu a mai fost căsătorit

Căsnicia s-a încheiat în 2018. Povestea cu Astrid a început în 1993, iar, după turneul final din 1994, cei doi s-au căsătorit. Din relația lor s-au născut Andrea, astăzi în vârstă de 28 de ani, și Alessandro, care are 26 de ani.

„Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva, dar nu. Nu mai țin, ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Nu e vorba de răutate sau de orgolii, pur și simplu nu avem ce să ne mai spunem. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”, spunea Răducioiu pentru sursa citată.

Iubiri celebre din trecut

Înainte de mariajul cu Astrid, una dintre cele mai comentate relații ale sale a fost legătura cu Janine Ștefan, cunoscut fotomodel și fosta parteneră a lui Adrian Sârbu.

„Mă îndrăgostisem până peste cap de Janine, un fotomodel celebru al acelor ani. Am greşit şi nu l-am ascultat atunci nici pe Ioan Becali. Mi-a spus de zeci de ori să renunţ la Janine, dar n-am făcut-o decât foarte târziu. Despărţirea s-a petrecut într-un fel foarte dur!”, mai povestea fostul internațional.

