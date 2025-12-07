Final de etapă: USR, un partid „vechi”

USR, adversarul real ideologic al PSD, se fărămițează sub presiunea guvernării și a imaginii contradictorii a candidatului la Primăria București. Scandalurile care au implicat miniștri useriști și negativitatea din jurul campaniei de la București, ca și creșterea SENS – dovadă a fragmentării bazinului - erodează puternic uniunea.

Ana Ciceală a pus un verdict când a spus că nu se retrage pentru “vechea clasa politică”, acuzând PNL și USR nu au fost în stare să ajungă la o gândire comună pentru candidatură. USR nu mai este „nou” și a ajuns la finalul unei etape. Deși a mobilizat nucleul de susținători din Capitală, campania pentru PMB a creat, din nou, percepții amestecate despre capacitatea liderilor useriști de a lua decizii înțelepte în momente cheie. În plus, dincolo de nucleul votanților USR, mulți nehotărâți, care altfel ar fi fost deschiși la USR, nu au înțeles campania negativă a candidatului uniunii.

Bucureștiul nu mai este fieful USR. În orașul mic care este capitala României, liderii USR au o reputație de oameni în general corecți, dar sectanți, excluzând pe oricine nu-i de acord cu ei și urmărind mai mult să se impună, decât să construiască. Așa au reușit în ultimele două cicluri politice să producă atât de multă tensiune în propriul bazin, încât tot mai mulți dintre ai lor au preferat să continue drumul pe cont propriu. USR s-a fragmentat și asta se vede ușor din multitudinea de candidaturi în ultimele alegeri, Reper, Ana Ciceală, Vlad Gheorghe, Nicu Ștefănuță.

Deși nu cred ca răspunderea personală a ministrului mediului și al fostului ministru al apărării sunt echivalente, este secundar. Problema este că a devenit insuficient să ai o fizionomie de „politician moral”, ca să ai susținere publică.

Problema în cazul ministrului Buzoianu este pur și simplu că este o criza prea mare și răspunderea la fel, iar oamenii nu vor să mai audă acuzații între instituții. Pur și simplu nu mai este timp și stare pentru așa ceva. Ca ministru – orice ministru în acest moment; și în ultimii ani au fost și de la PNL și de la PSD care au plecat – ți-asumi că poți cădea în groapă din prostia, intenția altora sau pur și simplu din ghinion. Sau arăți rapid și clar cine plătește pentru chinul oamenilor.

Iar cazul Moșteanu este un exemplu de motiv al fragmentării bazinului USR. Din cauză că lovește într-o idee de identitate a partidului – integritatea academică și morală. Acuzațiile la Moșteanu au fost vizibile și pun USR pe același plan, de „partid prins în impostură”, ca și PSD și PNL.

Aproape 10 ani USR a fost unul dintre cei mai importanți factori de polarizare în societate românească, răspunzând la nemulțumirea publică majoră față de corupția din politică și la așteptarea pentru modernizarea statului. Acum, individualitatea USR se estompează și se amestecă într-o dezbatere generală dominată de negativitate și de teme grele legate de Europa, război, criză economică.

Nu cânt prohodul USR. Uniunea are un bazin încă important de susținători. Undeva în jur de 10-12%, ceea ce nu este puțin pentru un partid mic. Și are un nucleu dedicat de suporteri care sunt activi în social-media, ajutând mult partidul. Însă nu mai răspunde nici pe departe așteptării publice, așa cum se întâmpla la momentul campaniei „fără corupți în funcții publice”, de acum 7-8 ani în urmă. Și în plus, cu excepția pragmaticului primar al Timișoarei, nu are lideri. Ba chiar mai mult, o linie întreagă de lideri care au condus formațiunea de după plecarea din USR a lui Nicușor Dan, s-au erodat chiar în fața votanților useriști. USR a devenit doar un partid „vechi”, ca și PSD sau PNL.