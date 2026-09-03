Un fermoar care se blochează poate da bătăi de cap, mai ales atunci când cursorul rămâne prins la jumătatea unei jachete, a unei genți sau a unui rucsac. Înainte de a trage cu putere de el, există însă un truc simplu care poate ajuta: folosirea unui creion obișnuit.

Grafitul din mina creionului poate acționa ca un lubrifiant uscat și poate reduce frecarea dintre dinții fermoarului și cursor. Metoda este recomandată inclusiv în ghidurile de întreținere publicate de Nike, care sugerează folosirea unui creion cu grafit atunci când fermoarul nu se mai mișcă, după verificarea eventualelor bucăți de material sau fire prinse în mecanism.

Un fermoar se poate bloca din mai multe motive. Uneori, problema este provocată de o bucată de material sau un fir care ajunge între dinți și împiedică deplasarea cursorului. În alte situații, acumularea de murdărie, alinierea necorespunzătoare a dinților sau frecarea crescută dintre componente pot face ca fermoarul să se miște greu.

Primul lucru care trebuie făcut este verificarea zonei în care s-a oprit cursorul. Dacă există material prins în fermoar, acesta trebuie eliberat cu grijă, fără a trage brusc de cursor.

Nike recomandă folosirea mâinilor sau a unei pensete pentru îndepărtarea materialului ori a firelor care blochează mecanismul. Tragerea forțată poate deteriora dinții fermoarului.

Dacă nu există material prins în fermoar, poate fi încercată metoda cu grafit.

Este suficient un creion obișnuit, preferabil unul din lemn, a cărui mină poate fi frecată direct de dinții fermoarului.

Procedura este simplă:

Deschideți cât de mult permite fermoarul fără să îl forțați. Frecați ușor vârful creionului pe dinții fermoarului, în zona în care se află cursorul. Aplicați grafit pe ambele părți ale zonei blocate. Mișcați cursorul foarte ușor înainte și înapoi. Dacă începe să se deplaseze, continuați lent până când fermoarul revine la o mișcare normală.

Grafitul este folosit în acest caz deoarece acționează ca un lubrifiant uscat, reducând frecarea și facilitând deplasarea cursorului. Recomandări similare apar și în ghidurile Stitch Fix și în alte materiale dedicate reparării fermoarelor.

O altă variantă este folosirea unei cantități mici de săpun solid. Acesta poate fi trecut ușor peste dinții fermoarului, în apropierea cursorului, după care mecanismul poate fi mișcat încet înainte și înapoi.

Și această metodă este recomandată în ghidurile de întreținere pentru fermoare. Nike menționează, de asemenea, un amestec format din câteva picături de detergent de vase și apă, aplicat cu o bucată de material sau un tampon de vată.

Pentru unele fermoare poate fi folosită și o cantitate foarte mică de vaselină, însă aceasta trebuie aplicată cu atenție, deoarece poate lăsa urme grase pe material. Un ghid dedicat reparării fermoarelor recomandă aplicarea unei cantități reduse cu ajutorul unui bețișor de bumbac.

Cea mai frecventă greșeală este tragerea cu putere de fermoar imediat ce acesta se blochează.

Forțarea cursorului poate îndoi sau deteriora dinții și poate transforma o problemă minoră într-o defecțiune care necesită înlocuirea unor componente. Recomandarea de bază este ca fermoarul să fie mișcat lent, fără smucituri.

Dacă există o bucată de material prinsă între dinți, aceasta trebuie eliberată înainte de aplicarea oricărui lubrifiant. În cazul în care dinții sunt rupți, lipsesc sau cursorul este deteriorat, trucurile casnice nu vor rezolva problema definitivă și poate fi necesară repararea sau înlocuirea fermoarului.

Un creion obișnuit poate fi suficient pentru a face un fermoar blocat să se miște din nou, atunci când problema este cauzată de frecare și nu de o componentă deteriorată. Grafitul trebuie aplicat în cantitate mică, iar cursorul trebuie mișcat progresiv, fără forță.

Pentru un fermoar care se blochează în mod repetat, problema poate fi însă mai serioasă și poate indica uzura cursorului, deteriorarea dinților sau o aliniere incorectă a mecanismului. În aceste situații, lubrifierea poate ajuta temporar, dar nu înlocuiește repararea.