Fermierii din Republica Moldova amenință cu proteste

Fermierii care cultivă cereale și oleaginoase amenință cu proteste de amploare după decizia Guvernului de a majora TVA pentru aceste produse de la 8% la 12%, potrivit TV8.

Agricultorii susțin că măsura, dacă va fi adoptată în forma actuală, ar putea genera pierderi de aproximativ 750 de milioane de lei la nivelul întregului sector.

Reprezentanții fermierilor cer Parlamentului să nu voteze modificarea prevăzută în proiectul politicii fiscale fără organizarea unor dezbateri pe această temă.

Ei amenință că, în cazul în care prevederea va fi supusă votului fără consultări suplimentare, vor începe discuții urgente în teritoriu pentru stabilirea calendarului unor proteste.

Agricultorii consideră că majorarea cotei de TVA va pune presiune suplimentară asupra sectorului agricol, într-un context în care producătorii se confruntă deja cu costuri ridicate și dificultăți economice. Potrivit calculelor prezentate de aceștia, impactul financiar al măsurii ar putea ajunge la 750 de milioane de lei.

De cealaltă parte, Guvernul susține că este dispus să analizeze datele și calculele prezentate de fermieri. Executivul a transmis că, în anumite situații, agricultorii ar putea beneficia de măsuri de sprijin și subvenții pentru a reduce impactul modificărilor fiscale.

Proiectul privind politica fiscală urmează să fie supus joi dezbaterilor în prima lectură în Parlament. Modificările propuse de autorități vizează mai multe domenii și includ majorări de taxe și accize.

Guvernul estimează că întregul pachet de măsuri fiscale va aduce venituri suplimentare de aproximativ 5,1 miliarde de lei la bugetul de stat.

Pentru fermieri, însă, schimbarea cotei de TVA pentru cereale și oleaginoase reprezintă un motiv de îngrijorare, iar aceștia cer parlamentarilor să analizeze impactul asupra producătorilor înainte de adoptarea modificării.

În cazul în care solicitările lor nu vor fi luate în considerare și proiectul va avansa fără dezbateri suplimentare, agricultorii spun că sunt pregătiți să treacă la proteste în mai multe regiuni ale țării.