Teste cu detectorul de minciuni la FBI, pentru a verifica loialitatea angajaților







Sub conducerea noului director al FBI, Kash Patel, agenția se confruntă cu o schimbare de paradigmă în privința criteriilor de loialitate. Conform unor dezvăluiri recente publicate de The New York Times, angajații FBI sunt supuși unor teste cu detectorul de minciuni pentru a verifica dacă au fost critici la adresa conducerii.

FBI i-a interogat pe agenți pentru a afla dacă scurs informații către mass-media

În timpul acestor interogatorii interne, mai mulți angajați de rang înalt ar fi fost chestionați pentru a afla dacă l-au criticat personal pe Kash Patel, un aliat apropiat al fostului președinte Donald Trump.

Agenția a dorit, de asemenea, să afle cine a oferit presei informația conform căreia directorul a solicitat o armă de serviciu – o cerere neobișnuită, având în vedere că Patel nu este agent operativ. Unul dintre cei afectați de aceste măsuri a fost Michael Feinberg, fost șef al biroului FBI din Norfolk, statul Virginia.

Acesta a relatat că i s-a cerut să treacă testul poligraf din cauza legăturilor sale personale cu Peter Strzok, fost agent implicat în anchete de contraspionaj, concediat anterior pentru comentarii critice la adresa lui Trump. În cele din urmă, Feinberg a preferat să demisioneze decât să fie supus testului.

Fostul agent FBI James Davidson a criticat aceste practici

Fostul agent FBI James Davidson a criticat dur aceste practici, subliniind că loialitatea unui angajat federal ar trebui să fie îndreptată către Constituție, nu către persoane din conducere. El a calificat preocupările lui Patel pentru imaginea proprie drept o dovadă a unei slăbiciuni.

De altfel, climatul intern de la FBI pare tot mai tensionat. Surse din interior afirmă că simple critici aduse directorului sau adjunctului său, Dan Bongino, pot duce la sancțiuni sau pierderea locului de muncă. Oficial, FBI a refuzat să comenteze situația, invocând motive de confidențialitate privind resursele umane.

Mai mulți șefi de agnenții regionale ale FBI au ieșit din sistem

În ultimele luni, aproximativ 40% dintre șefii birourilor regionale ar fi părăsit agenția – fie prin demisie sau transfer – în contextul unei ample reorganizări interne. Dan Bongino a confirmat public despre amploarea acestor schimbări, menționând că ele fac parte dintr-un proces de restructurare a personalului, inițiat împreună cu directorul Patel.

Pentru unii foști oficiali, natura întrebărilor adresate în cadrul testelor poligraf ridică serioase semne de întrebare. Unul dintre aceștia a remarcat, ironic, că este greu de crezut că vreun angajat nu a avut măcar o dată o nemulțumire față de superiorii săi.

FBI a lansat, de asemenea, o anchetă penală împotriva fostului director CIA, John Brennan, și a fostului director FBI, James Comey, în urma unei sesizări din partea actualului șef al CIA, John Ratcliffe, scrie independent.co.uk.