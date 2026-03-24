Fanii universului Yellowstone, în extaz. Ed Harris se întoarce cu noul serial „Dutton Ranch”

Primul trailer pentru spin-off-ul „Yellowstone”, intitulat „Dutton Ranch”, a fost lansat recent pe Paramount+ și deja atrage atenția fanilor. Serialul urmărește povestea lui Beth și Rip, care încearcă să își construiască o viață împreună, departe de evenimentele violente din „Yellowstone”, potrivit Outkick.com.

Acțiunea se mută în sudul Texasului, unde un ranch inamic pune personajele în pericol. Într-un mediu în care loialitatea și supraviețuirea sunt esențiale, prețul greșelilor poate fi foarte mare.

Distribuția serialului „Dutton Ranch” include actori de renume: Kelly Reilly, care revine în rolul Beth Dutton, Cole Hauser ca Rip Wheeler, Ed Harris și Annette Bening.

Un element surpriză este implicarea lui Ed Harris într-un rol major, ceea ce a atras imediat atenția fanilor. Mulți susțin că Harris ar putea ajunge în rolul principalul din poveste, ceea ce ar aduce tensiune și conflicte intense în serial.

Ed Harris este un actor cu o carieră impresionantă, cunoscut pentru versatilitatea sa și pentru performanțele remarcabile în roluri western sau drame de epocă.

Experiența sa în astfel de roluri ridică așteptările privind calitatea interpretărilor și profunzimea personajelor, oferind „Dutton Ranch” un avantaj major în a păstra atmosfera dură și captivantă care a făcut „Yellowstone” atât de popular.

Taylor Sheridan, creatorul seriei, spune că „Dutton Ranch” păstrează stilul „Yellowstone”, diferența principală fiind locația – Texas în loc de Montana.

Premiera serialului este programată pe 15 mai pe Paramount+. Fanii sunt invitați să urmărească trailerul și să își imagineze cum vor evolua personajele.

Pornind de la succesul imens al serialului „Yellowstone”, lansat în 2018, Taylor Sheridan, în vârstă de 55 de ani, continuă să extindă universul creat. Spin-off-urile și noile producții semnate de el au atras rapid atenția publicului, iar debutul în streaming al serialului „Marshals: O poveste din Yellowstone” a demonstrat încă o dată popularitatea și impactul poveștilor sale.