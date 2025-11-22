Expur se prezintă ca un business matur ce își construiește viitorul prin sustenabilitate

Într-un an marcat de oscilațiile piețelor agricole și de presiunile generate de clima macroeconomică, Expur, producătorul brandului „Untdelemn de la Bunica”, a închis 2024 cu performanțe robuste și cu o direcție de dezvoltare construită pe sustenabilitate, integrare și investiții continue în oameni și tehnologie. Sub coordonarea lui Nikolay Belchev, CEO Expur, compania își întărește statutul de actor esențial în economia locală și intră în 2025 cu un optimism moderat, dar ancorat în date concrete.

Cu o cifră de afaceri de 1,80 miliarde de lei și un profit net de 76,4 milioane lei, Expur confirmă maturitatea unui model de business bine ancorat în realitățile pieței românești. Compania operează cu un număr mediu de 488 de angajați, iar estimările pentru 2025 arată un ritm de dezvoltare stabil, alimentat de investițiile deja realizate și de diversificarea activităților.

Pentru CEO-ul Expur, aceste rezultate reflectă consecvență și o direcție strategică asumată. „Responsabilitatea definește viitorul nostru. Gestionăm întregul lanț de producție, de la sămânță la produsul finit, integrând responsabilitatea față de mediu în fiecare etapă. Investim constant în oameni și comunități, iar viziunea noastră este clară: să fim lideri în a oferi oamenilor hrană sănătoasă și energie regenerabilă prin excelență și inovație”, subliniază Nikolay Belchev.

Expur a fost inclusă de Revista Capital în „Top 300 Companii de Succes”, iar reprezentanții afacerii au transmis cu acest prilej mai multe informații și detalii despre reușitele din ultimii ani și despre planurile de viitor.

Unul dintre pilonii centrali ai Expur este achiziționarea de semințe de la fermierii români, pe care îi încurajează să adopte practici sustenabile și să le transforme apoi în produse finite destinate consumatorilor sau în materii prime pentru sectoare strategice. Abordarea integrată se sprijină pe trei arii interdependente, agricultură, energie regenerabilă și hrană sănătoasă, și permite adaptarea rapidă la dinamica pieței. Totodată, investițiile în tehnologie, eficiență energetică și digitalizare consolidează competitivitatea companiei într-o industrie în plină transformare.

Portofoliul de branduri, Untdelemn de la Bunica, Olpo, Marisol, OliDor, Lorena sau Ulcom, rămâne unul dintre vectorii principali ai loialității consumatorilor. Iar Expur reușește să îmbine tradiția cu inovația într-o categorie extrem de sensibilă la schimbările economice. Într-o perioadă în care exigențele referitoare la impactul asupra mediului devin un standard obligatoriu în industria agroalimentară, Expur se numără printre companiile care au făcut din sustenabilitate un diferențiator competitiv.

Organizația se află în top 5% global în evaluările EcoVadis și a primit certificarea EcoVadis Gold pentru performanța în domeniile mediu, relații de muncă, etică și achiziții sustenabile. În plus, recunoașterea Great Place to Work confirmă atenția acordată culturii organizaționale, un element esențial în retenția talentelor și în consolidarea încrederii angajaților.

Unul dintre cele mai importante proiecte ale Expur din ultimii ani este parteneriatul cu OMV Petrom, un acord cu o valoare estimată de peste 750 de milioane de euro. În baza contractului, Expur va furniza companiei energetice până la 700.000 de tone de ulei vegetal complet rafinat, utilizat ca materie primă pentru producția de combustibili sustenabili — HVO (ulei vegetal hidrogenat) și SAF (combustibil de aviație sustenabil). Materia primă va fi procesată la rafinăria Petrobrazi, ceea ce consolidează rolul României în tranziția către energii mai curate.

Prin acest parteneriat, Expur devine un actor esențial în infrastructura de decarbonizare a regiunii și își extinde prezența într-un sector strategic în plină expansiune.

Într-o industrie supusă unei duble presiuni, pe de o parte volatilitatea agricolă, pe de alta cerințele tot mai stricte de sustenabilitate, Expur reușește să transforme provocările în direcții de evoluție. Sub conducerea lui Nikolay Belchev, compania continuă să își construiască reputația pe baza unor principii clare, pe calitate, responsabilitate, investiții în oameni și parteneriate solide cu fermierii români.

Rezultatele financiare, poziționarea în topul sustenabilității globale și contractul semnat cu OMV Petrom confirmă un lucru, faptul că Expur nu doar își consolidează locul între cei mai mari jucători din industria agroalimentară, ci devine un exemplu de strategie pe termen lung, în care performanța economică și responsabilitatea socială nu se exclud, ci se întăresc reciproc.