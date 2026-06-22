Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus restituirea parțială către Procuratură a dosarului care îl vizează pe fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari. Decizia, pronunțată la 15 iunie 2026, are ca scop continuarea investigațiilor pentru stabilirea rolului altor persoane care ar fi participat la expulzarea celor cinci profesori de la Liceul „Orizont” în septembrie 2018, arată Ziarul MD.

Hotărârea instanței a fost adoptată în urma unui demers înaintat de procurori în luna aprilie.

Magistrații au admis parțial solicitarea și au dispus reluarea urmăririi penale în privința unor persoane care anterior au fost scoase de sub urmărire penală, precum și identificarea altor posibili participanți la organizarea și executarea operațiunii.

Instanța a precizat că măsura vizează exclusiv completarea investigațiilor și nu afectează sentința definitivă pronunțată împotriva lui Vasile Botnari.

Fostul șef al SIS a fost condamnat în 2020 pentru abuz de serviciu, fiind sancționat cu amendă și cu interdicția de a ocupa funcții publice timp de cinci ani.

Prin noua decizie, procurorii sunt obligați să continue cercetările pentru a stabili întregul lanț de responsabilitate din spatele operațiunii care a dus la îndepărtarea profesorilor turci de pe teritoriul Republicii Moldova.

Judecătorii au arătat că restituirea dosarului a fost dispusă în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală și cu principiul „ne bis in idem”, care interzice judecarea sau sancționarea unei persoane de două ori pentru aceeași faptă.

Dosarul are la bază evenimentele din 6 septembrie 2018, când cinci profesori de la Liceul „Orizont” au fost reținuți și expulzați în Turcia. Ulterior, aceștia au fost plasați în detenție pe teritoriul turc.

Cazul a atras atenția organizațiilor internaționale și a generat critici privind respectarea drepturilor fundamentale și a procedurilor legale aplicabile în astfel de situații.

În 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că Republica Moldova a încălcat dreptul la libertate și siguranță, precum și dreptul la viață privată și de familie al profesorilor expulzați. Instanța europeană a concluzionat că aceștia au fost privați de libertate fără o bază legală suficientă și fără acces la garanții procedurale efective.

Pe lângă dosarul în care a fost condamnat Vasile Botnari, Procuratura Generală desfășoară din 2022 o investigație separată privind posibila implicare a altor funcționari de rang înalt în organizarea operațiunii.

Potrivit informațiilor comunicate în procesul de executare a hotărârii CEDO, anchetatorii au identificat indicii privind implicarea mai multor persoane în pregătirea și executarea expulzării. Cu toate acestea, până acum nu au fost formulate noi acuzații. nu au fost anunțate noi învinuiri.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au criticat durata îndelungată a investigației și au avertizat asupra riscului ca anumite fapte să se prescrie înainte de finalizarea anchetei.

Executarea hotărârii pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului rămâne sub supravegherea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În martie 2026, autorităților moldovenești li s-a cerut să accelereze investigațiile și să finalizeze procedurile privind persoanele responsabile de expulzarea profesorilor.

Totodată, instituțiile europene au solicitat consolidarea mecanismelor de control asupra activității SIS și continuarea eforturilor diplomatice privind situația unuia dintre foștii profesori, care se află în continuare în detenție în Turcia.

Autoritățile de la Chișinău trebuie să prezinte un nou raport privind progresele înregistrate până la 12 septembrie 2026.