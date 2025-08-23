Social Expoziția cu produse moldovenești care a atras peste 50.000 de vizitatori la CIE Moldexpo







Republica Moldova. Peste 150 de companii din toate regiunile țării au participat la prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton”. Aceasta s-a desfășurat la CIE Moldexpo în perioada 22–24 august. Evenimentul a reunit producători locali, fermieri și meșteșugari. Totodată, a oferit vizitatorilor oportunitatea de a descoperi tradițiile, arta populară și produsele autentice ale Republicii Moldova.

Mesaj de susținere pentru producătorii și fermierii moldoveni

La deschiderea oficială a expoziției, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a adresat un mesaj fermierilor și producătorilor locali, subliniind importanța muncii lor pentru sectorul agroalimentar. Totodată, oficiala a menționat că transformarea tradițiilor în produse autentice constituie un exemplu de perseverență. Acest lucru contribuie la consolidarea încrederii consumatorilor moldoveni.

„Vă mulțumesc pentru ambiția și răbdarea cu care ați transformat tradiția în produse autentice, demne de rafturile naționale și internaționale. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a fost alături de dvs. și am dorit să promovăm mesajul: alege produs autohton, alege Moldova”, a declarat Ludmila Catlabuga, în cadrul ceremoniei inaugurale desfășurate la CIE Moldexpo.

Pe parcursul celor trei zile de expoziție, vizitatorii au participat la masterclass-uri interactive, demonstrații gastronomice și programe artistice dedicate promovării culturii tradiționale. Totodată, în zona agricolă au fost prezentate fructe și legume locale, ceea ce a permis publicului să interacționeze direct cu producătorii.

Organizatorii au estimat că evenimentul a atras peste 50.000 de vizitatori. Printre aceștia s-au numărat turiști, membri ai diasporei și parteneri internaționali. Expoziția a creat un cadru favorabil pentru stabilirea unor noi parteneriate. De asemenea, s-au deschis oportunități de export pentru producătorii locali.

Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu CIE Moldexpo, reprezentând o premieră pentru piața locală. Prin această inițiativă, autoritățile au dorit să încurajeze consumatorii să opteze pentru produsele locale, consolidând brandul național „Produs Autohton”. Expoziția a demonstrat că Moldova are resurse valoroase care merită susținute și promovate. Ultima zi a expoziției va fi 24 august, iar organizatorii promit un program bogat. Acesta va fi plin de surprize și oportunități pentru toți cei care aleg să să cunoască adevărata valoare a producătorilor moldoveni.