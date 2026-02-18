Exclusiv. „My way or the highway”. Adrian Severin explică mesajul dur al SUA, ambalat elegant de Rubio

Discursul susținut de Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München a fost primit în multe capitale europene drept o tentativă de reechilibrare a mesajului transmis anterior de vicepreședintele american JD Vance.

Dacă intervenția lui Vance a fost percepută drept un șoc frontal, cea a lui Rubio a fost interpretată de unii comentatori drept o „îndulcire” a tonului și o reafirmare a legăturii istorice dintre SUA și Europa.

Pentru fostul ministru de Externe Adrian Severin, această idee este eronată. Diferența dintre cei doi oficiali americani nu ar fi una de fond, ci exclusiv de stil.

În opinia fostului ministru, Marco Rubio nu a negat, nu a schimbat nimic din criticile formulate anterior, ci le-a formulat într-un registru mai elegant, mai cultural și mai afectiv. Mesajul a rămas însă identic, acela că dacă Europa dorește să rămână partener privilegiat al SUA, trebuie să accepte regulile impuse de Washington.

„Dacă europenii își bagă mințile în cap, ar putea fi acceptați din nou la masă, în calitate de invitați, nu în calitate de meniu”, rezumă Adrian Severin.

Formula, deși ironică, surprinde ideea centrală, aceea că America oferă europenilor posibilitatea de a participa la joc, dar nu la stabilirea regulilor. „Acceptați dictatul Americii”, spune Severin că ar fi mesajul real transmis la München.

Această poziționare ar marca o schimbare semnificativă în raport cu tradiția postbelică a relației transatlantice, în care SUA și Europa Occidentală s-au definit drept comunitate de valori și de interese.

Una dintre cele mai aplaudate fraze ale discursului lui Rubio, aceea că America va rămâne „copilul Europei”, este, în analiza lui Adrian Severin, profund înșelătoare.

„Formula aceea foarte emoționantă este, în realitate, de o duritate excepțională”, afirmă el. „Acest copil s-a purtat cum mulți copii din lumea asta se poartă cu părinții bătrâni și anchilozați și le spune: nu vrem să ne mai trăim viața prin voi. Sunteți părinții noștri, dar asta nu înseamnă că înțelegem să ne stricăm viața pentru voi”, a mai spus diplomatul.

În această cheie de interpretare, metafora nu exprimă recunoștință, ci emancipare brutală. Este mesajul unei Americi care nu mai consideră Europa partener egal, ci aliat condiționat.

Adrian Severin merge mai departe și spune că „nu e un mesaj de dragoste filială, ci un mesaj de respingere a menajului comun atâta timp cât părinții au îmbătrânit și s-au sclerozat”.

Un alt pasaj invocat de Adrian Severin este cel în care Rubio afirmă că „casa noastră este în emisfera vestică”. Pentru fostul ministru, formularea are o încărcătură istorică majoră.

„El evocă astfel doctrina Monroe. Țineți minte ce spunea doctrina Monroe: europenii n-au ce căuta în emisfera vestică”, a subliniat diplomatul.

Doctrina Monroe, formulată în 1823, a consacrat ideea că intervențiile europene în Americi nu sunt tolerate, în timp ce SUA se abțin de la implicări directe în afacerile europene. În opinia lui Adrian Severin, evocarea acestei logici sugerează o delimitare clară a sferelor de influență.

„Unde este bunăvoința, unde este solidaritatea în acest mesaj?”, întreabă el retoric.

În același timp, Marco Rubio ar fi transmis că, în emisfera estică, adică în Europa și Asia, colaborarea este posibilă doar dacă europenii acceptă regulile stabilite la Washington. „Noi definim regulile jocului, nu voi. Iar dacă nu le respectați, vom merge fără voi. Să vă intre bine în cap”, a parafrazat apoi Adrian Severin.

Un element esențial al analizei lui Adrian Severin este marginalizarea implicită a Uniunii Europene ca actor politic. În discursul american, interlocutorii ar fi statele, nu Bruxelles-ul.

„Tot mesajul implicit este că Uniunea Europeană nu contează și America nu o acceptă”, spune fostul ministru pentru Evenimentul Zilei.

În absența unei solidarități instituționale europene, fiecare stat ar negocia individual cu o superputere, într-un raport structural inegal.

Adrian Severin subliniază că discursul american nu propune un proiect comun de construcție, ci unul de confruntare. „Statele Unite sunt gata să meargă cu europenii nu ca să construiască ceva, ci ca să se lupte cu cineva. Nu ca să realizeze un proiect comun, ci ca să mai învingă odată un adversar comun”, remarcă el.

Acest adversar ar fi, în opinia sa, „Sudul colectiv, Orientul colectiv, BRICS-ul, organizația de la Shanghai”, adică structurile emergente care contestă hegemonia occidentală. Prin urmare, invitația americană nu este una la cooperare egală, ci la aliniere strategică într-un nou ciclu de competiție globală.

Cu toate discuțiile apărute în spațiul public, Adrian Severin recunoaște, totuși, un merit al discursului lui Marco Rubio, anume claritatea. „Pot să salut claritatea strategiei americane. Este o strategie făcută în interesul Americii”, a spus el.

Totuși, fostul ministru de Externe consideră claritatea discutabilă din punct de vedere al sustenabilității. „Nu cred că SUA poate să ducă la bun sfârșit o asemenea strategie”, afirmă el. Adrian Severin sugerează că raportul global de forțe se deplasează către Asia.

În esență, mesajul transmis la München ar fi fost unul ultimativ, a completat el. „Acceptați condițiile noastre sau lăsăm lucrurile așa cum sunt. My way or the highway. Ori veniți pe drumul nostru, ori la revedere”, a mai parafrazat diplomatul.

Din perspectiva interesului național, Severin formulează o dublă exigență. Prima dată menționează consolidarea unei solidarități europene reale, iar apoi a vorbit despre menținerea SUA ca actor angajat în securitatea continentului.

„Noi trebuie să dorim o solidaritate europeană construită în structuri politice de putere și, în același timp, să dorim ca SUA să rămână un actor european”, a punctat diplomatul.

Discursul lui Marco Rubio nu ar oferi însă garanții ferme în această direcție. Dimpotrivă, el sugerează o Americă dispusă să intervină selectiv și condiționat, fără angajamente automate.

„Trecutul nu poate fi reînviat”, menționează Adrian Severin că ar fi mesajul esențial. Iar într-o lume în care centrele de putere se mută către Asia, Europa riscă să rămână prinsă între nostalgie și realitate.