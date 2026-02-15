Oana Țoiu, întîlnire la Munchen cu omologii din Ucraina și Republica Moldova. Temele dezbătute de miniștrii de Externe

Oana Țoiu, ministrul de Externe al României, s-a întâlnit cu omologii din Ucraina și din Republica Moldova, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen, conform MAE.

În timpul reuniunii ministeriale a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, a fost adoptată declaraţia privind consolidarea rezilienţei României, Republicii Moldova şi Ucrainei în domenii cheie precum securitate energetică, securitate cibernetică şi cooperare pentru o mai bună conectare terestră a celor trei ţări.

„Prin formatul Triunghiul Odesa accelerăm proiectele comune de infrastructură, întărim vocea regională pe scena globală şi adresăm nevoile concrete ale comunităţilor noastre istorice. Am anunţat în formatul conferinţei de la Munchen decizia noastră de a încheia un acord trilateral de colaborare în domeniul securităţii cibernetice, Tripla Alianţă Cibernetică, pentru că avem, şi în instituţiile publice şi în mediul privat, experţi şi experienţă şi vrem să creştem poziţionarea noastră internaţională ca parteneri şi furnizori de securitate în acest domeniu”, a anunțat ministrul Oana Țoiu.

Memorandumul de înţelegere privind Tripla Alianţă Cibernetică, ce vizează o mai bună colaborare în domeniul combaterii ameninţărilor din domeniu, este dezvoltat şi operaţionalizat la nivelul Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică şi instituţiile omoloage şi va intra în vigoare după semnarea planificată în această lună.

„De asemenea, cei trei miniştri ai afacerilor externe au discutat angajamentele guvernelor de a extinde semnificativ conectivitatea regională în domeniul energiei pentru a răspunde la problemele generate de atacurile Rusiei şi pentru a consolida şi pentru viitor conectivitatea necesară creşterii regionale a industriilor noastre. Solidaritatea societăţii civile şi campania de donaţii pentru generatoarele electrice a fost apreciată de populaţia şi autorităţile ucrainene”, au mai precizat oficialii MAE.

„Declaraţia comună reafirmă rolul strategic al României pentru integrarea europeană a Ucrainei şi a Republicii Moldova, atât pe palier politic şi instituţional cât şi prin contribuţia societăţii civile. Finanţarea europeană a proiectelor de conectare regională este o prioritate comună şi în negocierile viitoare de la nivel european, permiţând accesarea unor surse de finanţare esenţiale pentru proiecte strategice rutiere, feroviare şi energetice”, se mai afirmă în comunicat.