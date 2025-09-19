Exclusiv. Gelu Vișan: „Călin Georgescu nu-și va face partid”. Discuție în direct la România TV, cu Dan Andronic

În emisiunea difuzată joi 18 septembrie, la România TV, politicianul Gelu Vișan a declarat că dl. Călin Georgescu „nu își va face partid”. Nu va susține un partid, cum este AUR, a spus Vișan. Contrazicând așteptările din ultima perioadă privind o posibilă intrare a acestuia în competiția politică printr-o formațiune proprie. Vișan a afirmat că spune acest lucru „cu mandat”, fără a preciza explicit din partea cui provine împuternicirea.

Afirmația lui Vișan a venit în contextul unei discuții care pleca de la o idee vehiculată anterior de Robert Turcescu, cel care susținuse public varianta că Georgescu va merge pe drumul construirii unui partid. În platou s-a aflat și Dan Andronic, jurnalist la Evenimentul Zilei, care l-a întrebat direct pe Vișan de ce este „atât de sigur” și ce îl face să vorbească în termeni categorici despre planurile lui Călin Georgescu. Gelu Vișan a spus că asta este părerea, dar jurnalistul EVZ a insistat: “De ce spuneți că sunt sunteți sigur? Acesata nu este o părere, ci o afirmație!”, a punctat Dan Andronic.

„Am mandat pentru aceste afirmații”, a replicat Gelu Vișan, sugerând că informația i-ar fi fost confirmată la un nivel înalt sau de către persoane apropiate lui Georgescu. El nu a oferit însă detalii suplimentare privind sursa sau natura mandatului invocat.

Ce a anunțat Robert Turcescu în cursul zilei de ieri, 18 septembrie: “Zilele trecute mi s-a propus să fiu fondator sau co-fondator al unei mișcări politice conservatoare. Așa suna oferat făcută de un personaj interesant al vieții publice românești”. Nu a dorit să-i dezvăluie numele, precizând că a fost o discuție între patru ochi. Robert Turcescu se întreba dacă nu care cumva este vorba despre un nou partid georgist, adică al lui Călin Georgescu.

Discuția a deschis o serie de întrebări despre posibilele scenarii politice ale toamnei: dacă Georgescu nu va lansa un partid, rămâne de văzut dacă se va alătura unei formațiuni existente, va susține un proiect civic sau va sta temporar în rezervă. În lipsa unei poziții publice explicite din partea lui Călin Georgescu, afirmațiile rămân, deocamdată, la nivelul declarațiilor din studio.

Momentul de la România TV a fost urmărit îndeaproape în mediul politic, în condițiile în care electoratul de dreapta caută o coaguloare a mesajelor și a liderilor. Rămâne de văzut dacă intervenția lui Vișan, dublată de referirea la declarațiile lui Turcescu, va fi urmată de o clarificare oficială din partea lui Călin Georgescu în zilele următoare.

În mai 2025, Călin Georgescu își anunțase retragerea din viața politică.

„Am ales să închei şi implicarea mea activă în procesul politic, considerând că această etapă a mişcării suveraniste s-a încheiat, din punctul meu de vedere. Vreau să subliniez că această alegere este una personală şi nu implică nicio judecată asupra celor care continuă să susţină această cauză.

Aleg să fiu, de acum înainte, un observator pasiv al vieţii publice şi sociale. Nu este o renunţare, ci o alegere responsabilă făcută cu respect faţă de popor şi cu înţelegere faţă de situaţia actuală”, a spus Georgescu, potrivit Radio Europa Liberă.