Evz.ro. Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Comisia Europeană pune presiune pe România, pentru recunoașterea identității de gen

Evz.ro vă prezintă cele mai interesante evenimente petrecute, joi, 31 octombrie. Vești proaste pentru Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale rămâne sub control judiciar. Magistrații au respins joi contestația formulată de apărătorii săi. Instanța a menținut măsura preventivă pentru încă 60 de zile, conform hotărârii anterioare pronunțate de Judecătoria Sectorului 1. Decizia este definitivă.

Fostul soț al Andreei Bălan candidează la Primăria Capitalei. Actorul George Burcea, cunoscut pentru cariera sa artistică și pentru relația intens mediatizată cu Andreea Bălan, a anunțat că va candida la Primăria Bucureștiului, susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT). Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Comisia Europeană recomandă României să recunoască identitatea de gen și să asigure asistență medicală corespunzătoare. Un raport recent al Comisiei Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) atrage atenția asupra nevoii de măsuri urgente în România privind combaterea discriminării și protejarea drepturilor persoanelor vulnerabile.

PSD îl cheamă pe Ilie Bolojan în plenul Camerei Deputaților pentru a explica retragerea trupelor americane. Grupul PSD a solicitat ca premierul Ilie Bolojan să participe luni, la Ora prim-ministrului, pentru a discuta retragerea trupelor americane din România și implicațiile asupra securității naționale.

Patriarhia, mesaj pentru credincioșii revoltați în urma incidentului de la Catedrală. Motivul pentru care a fost blocată intrarea principală. În urma incidentului de joi dimineață de la Catedrala Națională, când mai mulți credincioși au încercat să forțeze intrarea și au fost opriți de jandarmi, Patriarhia Română transmite că accesul pelerinilor nu a fost restricționat în timpul slujbei de Te-Deum. Potrivit comunicatului, intrarea principală ar fi fost închisă pentru curățenia efectuată în zona respectivă.

România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică. Companiile chineze au încercat să intre în infrastructura critică a României – energie, transport, tehnologie. O parte dintre proiecte au fost blocate politic după ce Bucureștiul a trecut explicit în tabăra Washington–Bruxelles.

Emmanuel Macron, cel mai nepopular președinte francez din ultimele cinci decenii. Un sondaj recent arată că președintele Emmanuel Macron are cea mai scăzută cotă de popularitate din istoria recentă a Franței, egalând un record negativ stabilit de François Hollande în 2016.

Explozia din Rahova. Ce acuzații li se aduc celor trei persoane reținute în urma tragediei. Cele trei persoane reținute în urma exploziei din Rahova sunt acuzate că nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile legale și de serviciu privind identificarea problemelor de la nivelul sistemul de alimentare cu gaze. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București arată că, în dosarul deschis pentru a stabili cauzele tragediei, soldate cu moartea a trei persoane, rănirea a 15, distrugerea sau avarierea a 54 de apartamente și a 30 de autoturisme, a fost dispusă urmărirea penală pentru infracțiunea de distrugere din culpă urmată de dezastru.