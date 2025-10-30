Patriarhia, mesaj pentru credincioșii revoltați în urma incidentului de la Catedrală. Motivul pentru care a fost blocată intrarea principală

În urma incidentului de joi dimineață de la Catedrala Națională, când mai mulți credincioși au încercat să forțeze intrarea și au fost opriți de jandarmi, Patriarhia Română transmite că accesul pelerinilor nu a fost restricționat în timpul slujbei de Te-Deum. Potrivit comunicatului, intrarea principală ar fi fost închisă pentru curățenia efectuată în zona respectivă.

„În dimineața acestei zile, 30 octombrie 2025, între orele 8.00-8.30, a avut loc slujba de Te-Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de soborul clericilor militari ai Armatei Române, întrucât a fost celebrată, pentru prima dată, și Ziua Clerului Militar. Accesul pelerinilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale nu a fost oprit în vreun fel nici înainte, nici în timpul, nici după încheierea slujbei de Te-Deum”, arată Patriarhia Română.

În legătură cu incidentul de la ora 5.30, Patriarhia Română a precizat că, la acel moment, accesul prin ușa principală a Catedralei a fost oprit temporar pentru efectuarea curățeniei, iar pelerinii au fost redirecționați prin intrările laterale.

Astfel, aceștia s-au putut închina la Sfântul Altar.

„În ceea ce privește incidentul petrecut la ora 5.30, facem precizarea că, la momentul respectiv, a fost dispusă oprirea temporară a accesului prin ușa principală pentru efectuarea operațiunilor de curățenie în interiorul Catedralei, iar fluxul de pelerini a fost redirecționat prin intrarea laterală pentru a se continua închinarea prin Sfântul Altar. Din cauza unei neînțelegeri a mesajului, unii pelerini au considerat că accesul va fi blocat total și au încercat să înainteze spre zona treptelor Catedralei”, anunță aceștia.

Reprezentanții Patriarhiei au precizat că, odată ce pelerinii au înțeles că accesul nu va fi restricționat, ci doar redirecționat, rândul de închinare a fost reluat. Aceștia subliniază că incidentul de la ora 5.30 nu are nicio legătură cu slujba desfășurată între orele 8.00 și 8.30.

„Ulterior, înțelegând situația și faptul că nu va exista nicio oprire a accesului în Catedrală, ci doar o redirecționare a acestuia, rândul de închinare a revenit la loc. ​Precizăm faptul că incidentul petrecut la ora 5.30 nu este legat în niciun fel de slujba de Te-Deum din intervalul 8.00-8.30”, mai spun reprezentanții Patriarhiei.

După ce mai mulți credincioși au încercat să forțeze intrarea în Catedrala Națională și au fost opriți de jandarmi, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că lăcașul de cult nu a fost închis „nicio secundă”. Oficialul a subliniat că slujba oficiată pentru aproximativ 2.000 de militari români a durat o oră, timp în care credincioșii au avut acces liber în interior.