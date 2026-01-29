Evenimentul Istoric - decembrie 2025 îți dezvăluie destinele fiicelor unor domnitori români emblematici

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX este practic o inițiativă originală și demnă de salutat pentru informarea românilor, fie ei pasionați sau nu de Istorie.

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Elena (Olena), Florica și Marula au în comun faptul că au fost fiicele unor domnitori extraordinari. Elena a fost fiica lui Ștefan cel Mare și a avut un destin tragic. Florica și Marula au trăit mai mult, dar tatăl lor a avut un destin tragic. Tatăl lor a fost Mihai Viteazul. Florica a fost fiică legitimă iar Marula a fost o fiică nelegitimă.

Elena, fiica lui Ștefan cel Mare se născuse pe la 1465 sau 1466. La 12 ianuarie 1483, a devenit soția lui Ivan cel Tânăr, fiul cneazului Ivan al III-lea. La 10 octombrie 1483, ea a dat naștere unui fiu, Dimitri.

Elena și-a pierdut soțul în 1490 iar fiul ei a ajuns co-regent alături de Ivan al III-lea al Moscovei în intervalul 1498-1502.

Elena era o persoană care alesese să sprijine unele aspecte mai puțin tolerate ale creștinismului, situate la confluența cu unele elemente iudaice. Acesta a fost pretextul pentru care a fost întemnițată, posibil și după ce tatăl ei Ștefan cel Mare murise la 2 iulie 1504.Cert este că Elena a murit la Moscova, asasinată în temniță, la 18 ianuarie 1505.

Domnița Florica a fost fiică legitimă a lui Mihai Viteazul și a soției sale Stanca. A trăit între 1585 și 1678. Și-a însoțit atât tatăl cât și mama, alături de fratele ei Nicolae în Ardeal, dar și în bejenie. S-a aflat în relații bune cu bunica sa Theodora, devenită maica Theofana, căreia i-a pus o placă de mormânt în 1606. S-a căsătorit cu Preda Postelnicul și a avut trei copii, o fată și 2 băieți. A fost înmormântată la Mânăstirea Mihai Vodă din Capitală, la moartea sa, în 1678.

Marula a fost fiica nelegitimă a lui Mihai Viteazul cu Tudora din Târgșor. A trăit între 1599 și 1647. S-a căsătorit cu boierul Socol din Răzvad. După mamă, avea rude în familiile Negoieștilor, Popeștilor și Târgșorenilor. A avut cel puțin trei fii și trei fiice, măritate în familiile boierești Rudeanu, Băleanu și Brătășanu. Își doarme somnul de veci la Biserica Răzvadu de Sus.

