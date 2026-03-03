Istoria secreta

Adevărul despre iubirile lui Ștefan cel Mare. Dezvăluiri despre viața domnitorului

Comentează știrea
Adevărul despre iubirile lui Ștefan cel Mare. Dezvăluiri despre viața domnitorului
Din cuprinsul articolului

Ștefan cel Mare a avut o viață amoroasă tumultoasă, cel puțin așa au scris cronicarii vremii. Claudia Stravrositu a încercat să pună ordine legat de acest aspect și a povestit la un podcast care a fost înșiruirea iubitelor domnitorului.

Ștefan cel Mare, un om iubăreț

Claudia Stavrositu a ales să facă documentarea legat de domnitorul Moldovei pentru că a avut o domnie lungă de 47 de ani. Iar în opinia ei ca să rămâi pe tron atât de mult timp, trebuie să ai multe calități. Dar chiar și așa, viața lui personală a fascinat-o pe producătoare. ”M-au fascinat cele patru căsătorii făcute mai mult sau mai puțin pentru alianțe politice și povestea lui de dragoste cu Răreșoaia. Eu de aici am început cumva. Mie această poveste de dragoste mi-a plăcut.

Sursa foto: Wikipedia

Dar am presărat-o cu ficțiune. El a întâlnit-o pe ea la maturitate, în realitate, undeva la vârsta de 40 de ani. Oricum el înainte să se însoare a avut o femeie pe care a iubit-o, pe care o chema Marușca și care spun legendele că i-ar fi dăruit un băiat, pe nume Alexandru. Dar l-a trecut pe numele lui și al Evdochiei. Am studiat această poveste. Copilul a murit, Alexandru”, a explicat aceasta.

”Deciziile lui au fost bazate pe chestiuni personale”

Pe de altă parte, domnitorul ar fi luat deciziile pe baza analizelor personale, decât pe logică. ”Eu am împărțit toată perioada vieții lui Ștefan în trei părți. Și toate sunt legate de poveștile lui de iubire.

O femeie din Constanța și-a amenințat copiii pe TikTok, iar acum are dosar penal
O femeie din Constanța și-a amenințat copiii pe TikTok, iar acum are dosar penal
Volodomir Zelenski, la momentul adevărului. Ce a răspuns când a fost întrebat despre viitorul Ucrainei
Volodomir Zelenski, la momentul adevărului. Ce a răspuns când a fost întrebat despre viitorul Ucrainei

Pe mine m-a fascinat el, chiar dacă datele istoricilor se contrazic. El a avut un parcurs și o domnie în care se răzgândea de la un an la altul. Dar toate deciziile lui sunt bazate pe chestii personale”, a mai povestit Claudia Stravrositu.

Tâlhari antamați pentru binele cetății

La acel moment, viața nu era tocmai ușoară. Așa că domnitorul a fost nevoit să găsească soluții la problemele oamenilor. ”Avea niște cete de tâlhari antamate pe care îi trimitea peste graniță în Polonia și apoi împărțea prada cu ei.

Niște din astea ca la noi, cum făcea lumea să se descurce. Dar dintre toți, indiferent câte rele a făcut, ai nevoie de calități să rămâi atât de mult timp domnitor”, a argumentat producătoarea de film.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:57 - O femeie din Constanța și-a amenințat copiii pe TikTok, iar acum are dosar penal
21:47 - Comisia Europeană sesizată privind dezinformările despre riscurile produselor fără fum de un grup de 23 de experți eu...
21:46 - Volodomir Zelenski, la momentul adevărului. Ce a răspuns când a fost întrebat despre viitorul Ucrainei
21:40 - A murit compozitorul Jolt Kerestely. Avea 91 de ani
21:35 - Cum să porți blugii de damă în stil profesional și casual
21:31 - Victor Ponta: România tocmai a fost lovită de al patrulea „meteorit”

HAI România!

🔥 De la rețelele KGB în România, la rachetele Iranului: Cât de protejați suntem în realitate?
🔥 De la rețelele KGB în România, la rachetele Iranului: Cât de protejați suntem în realitate?
Mihai Fifor, pronostic sumbru: Situația din Iran e foarte complicată. Nu se va rezolva repede
Mihai Fifor, pronostic sumbru: Situația din Iran e foarte complicată. Nu se va rezolva repede
Vizita oficială făcută în SUA de Cătălin Predoiu, fără precedent pentru un oficial român. Subiectul alegerilor nu a fost în discuții
Vizita oficială făcută în SUA de Cătălin Predoiu, fără precedent pentru un oficial român. Subiectul alegerilor nu a f...

Proiecte speciale