Adevărul despre iubirile lui Ștefan cel Mare. Dezvăluiri despre viața domnitorului

Ștefan cel Mare a avut o viață amoroasă tumultoasă, cel puțin așa au scris cronicarii vremii. Claudia Stravrositu a încercat să pună ordine legat de acest aspect și a povestit la un podcast care a fost înșiruirea iubitelor domnitorului.

Claudia Stavrositu a ales să facă documentarea legat de domnitorul Moldovei pentru că a avut o domnie lungă de 47 de ani. Iar în opinia ei ca să rămâi pe tron atât de mult timp, trebuie să ai multe calități. Dar chiar și așa, viața lui personală a fascinat-o pe producătoare. ”M-au fascinat cele patru căsătorii făcute mai mult sau mai puțin pentru alianțe politice și povestea lui de dragoste cu Răreșoaia. Eu de aici am început cumva. Mie această poveste de dragoste mi-a plăcut.

Dar am presărat-o cu ficțiune. El a întâlnit-o pe ea la maturitate, în realitate, undeva la vârsta de 40 de ani. Oricum el înainte să se însoare a avut o femeie pe care a iubit-o, pe care o chema Marușca și care spun legendele că i-ar fi dăruit un băiat, pe nume Alexandru. Dar l-a trecut pe numele lui și al Evdochiei. Am studiat această poveste. Copilul a murit, Alexandru”, a explicat aceasta.

Pe de altă parte, domnitorul ar fi luat deciziile pe baza analizelor personale, decât pe logică. ”Eu am împărțit toată perioada vieții lui Ștefan în trei părți. Și toate sunt legate de poveștile lui de iubire.

Pe mine m-a fascinat el, chiar dacă datele istoricilor se contrazic. El a avut un parcurs și o domnie în care se răzgândea de la un an la altul. Dar toate deciziile lui sunt bazate pe chestii personale”, a mai povestit Claudia Stravrositu.

La acel moment, viața nu era tocmai ușoară. Așa că domnitorul a fost nevoit să găsească soluții la problemele oamenilor. ”Avea niște cete de tâlhari antamate pe care îi trimitea peste graniță în Polonia și apoi împărțea prada cu ei.

Niște din astea ca la noi, cum făcea lumea să se descurce. Dar dintre toți, indiferent câte rele a făcut, ai nevoie de calități să rămâi atât de mult timp domnitor”, a argumentat producătoarea de film.