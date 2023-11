Stejarul lui Ștefan cel Mare, în pericol de prăbușire. Are 700 de ani

Stejarul lui Ștefan cel Mare din Cobîlea, raionul Șoldănești, este un arbore secular, monument al naturii de tip botanic. A fost luat sub protecția statului la 8 ianuarie 1975. A fost menționat pentru prima dată în cronicile anului 1456, cu un an înainte de începutul domniei lui Ștefan cel Mare, al cărui nume îl poartă. Copacul aparține speciei stejar pedunculat (Quercus robur) și este situat în zona Stepei Sorocii din nord-estul Republicii Moldova.

Arborele este cel mai longeviv din Republica Moldova, vârsta fiindu-i estimată la circa 700 de ani. Are o înălțime de 17 m, diametrul coroanei este de 31 m, suprafața proiecției coroanei 754,4 m². Trunchiul are, la înălțimea pieptului (1,3 m), o circumferință de 766 cm și un diametru de 244 cm. Copacul are 9 ramuri primare. Tulpina are 4 bolfe, 3 cioturi și 2 scorburi. După starea de sănătate, stejarul este atribuit la categoria de arbori cu tulpina afectată.

Specialiștii în domeniu care au examinat starea arborelui recomandă limitarea accesului vizitatorilor și examinează modalități de ameliorare a stării fiziologice a copacului.

Stejarul lui Ștefan cel Mare s-ar putea prăbuși

Starea fitosanitară a arborelui a fost examinată de către o Comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Agenției de Mediu și ai instituțiilor științifice de profil.

În urma studiului de analiză aprofundată, s-a constatat că arborele se află într-o stare puternic afectată de putrezirea lemnului. Astfel, prezintă pericol de surpare sub greutatea proprie.

„Prin examinarea scorburii, s-a constatat că arborele este foarte găunos. Sub influența unor factori meteorologici nefavorabili, există riscul de prăbușire a arborelui. Pentru prevenirea incidentelor, specialiștii recomandă limitarea accesului vizitatorilor la tulpina arborelui”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Mediului.

Măsuri luate pentru protejarea arborelui secular

Stejarul lui Ștefan cel Mare prezintă interes ca sursă de material genetic și constituie o valoare de nivel european pentru educație, cercetări științifice, turism și recreație.

„În scopul îmbunătățirii fructificației şi sporirii vitalității arborelui, specialiștii au propus prelucrarea fitosanitară complexă a scorburilor şi a coronamentului contra bolilor şi vătămătorilor, înlăturarea ramurilor scheletare uscate de gradul I şi toaletarea coronamentului, umplerea fisurilor dintre plombările de beton şi trunchiului cu răşini naturale, aplicarea stimulatorilor de creştere pentru fortificarea sistemului radicular şi a arborelui”, precizează Ministerul Mediului.

Specialiștii își propun să identifice modalități de ameliorare a procesului de declin fiziologic, înlăturarea pavajului din jurul imediat al exemplarului de stejar, multiplicarea vegetativă prin altoire a descendenților din stejar, proptirea cu pari a părții cu înclinare pentru diminuarea posibilității de prăbușire sub propria greutate.