Evenimente de Moș Nicolae. Spectacole, concerte și petreceri speciale

Sâmbătă, 6 decembrie 2025, Bucureștiul se pregătește pentru o zi plină de evenimente dedicate sărbătorii Sfântului Nicolae. De la spectacole de teatru și concerte, la petreceri tematice și expoziții, oferta culturală este variată și promite să aducă bucurie tuturor locuitorilor capitalei.

Cei mici sunt așteptați la spectacole speciale pentru copii. La Teatrul Țăndărică, de la ora 10:00 și, ulterior, la 12:00, va fi pus în scenă „Cei trei purceluși”, o producție clasică pentru întreaga familie. Tot pentru copii, la Teatrul Ion Creangă, de la ora 11:00, are loc „Alertă în Laponia”, iar la Teatrul de Artă, de la 12:00, copiii vor putea urmări „Zaharașka și zăpada uitată”.

Pentru publicul adult, Teatrul de Comedie propune de la ora 12:00 spectacolul „Închide ochii și ai să vezi mai bine”, iar de la 16:30, Teatrul Roșu aduce comedia „Femei bune pentru bărbați nebuni”. Opera Națională București încântă publicul cu baletul „Spărgătorul de nuci” de la ora 18:30, un adevărat clasic al perioadei de iarnă.

Muzica live și concertele sunt la mare căutare de Moș Nicolae. Berăria H găzduiește de la ora 15:00 „Jazzy Saturday de Sf. Nicolae” cu Jazz Trio, în timp ce Arenele Romane aduc pe scenă pe Oscar, Apa și Stefan III, de la 18:00, pentru un concert aniversar de 5 ani.

Cei care iubesc atmosfera clasică pot opta pentru recitalul de pian la patru mâini, la Ateneul Român, începând cu ora 19:00, sau pentru concertele extraordinare de Crăciun de la Sala Radio. TNB propune „Alifantis & FragileBand – Poveste de iarnă”, un concert de Moș Nicolae, tot de la ora 19:00, potrivit pentru întreaga familie.

Cei care doresc să sărbătorească altfel pot alege dintre numeroasele petreceri tematice și evenimente culinare. De la ora 15:00, The Marmorosch organizează „Festive Afternoon Tea”, iar L’Atelier Relais & Chateaux propune „Le Festivithé”, o experiență culinară de sărbătoare.

Cluburile și barurile din București oferă opțiuni pentru toate gusturile: Control Club găzduiește „The Iceball Kiki” de la ora 19:30, Quantic Pub organizează „Emo Reunion 2 Year Anniversary + Surprise Live Act” de la 20:00, iar Random Space propune DJ set-ul „Laidback feat. Vlad Dobrescu” de la ora 20:30. Alte petreceri includ „Hongdae Party: Christmas Edition” la Club Mono și „Teddybear x 13th Years Anniversary” la Guava, ambele începând la ora 22:00.

Bucureștiul îi așteaptă pe iubitorii de artă cu expoziții interesante în această zi de sărbătoare. Muzeul de Artă Recentă (MARe) propune expoziția „Vrea cineva să fie eu?”, iar la Art Safari pot fi vizitate mai multe expoziții simultan: „Farmecul Antichității”, „Paris Pallady”, „Enescu și Minotaurul”, „Young Blood 5.0”, „I’m lovin’ de 30 de ani” și „#CuvinteNerostite”.