Ema Uta nu se mai ascunde. Iubitul la vedere, de ziua ei
Make-up artistul, Ema Uta, a decis că e cazul să-și asume iubitul în toată splendoarea, chiar de ziua ei de naștere. Aceasta l-a postat pe rețelele de socializare în timp ce o ține în brațe.

Ema Uta a trecut la alt nivel

După o relație tumultoasă cu Alex Bodi, Ema Uta pare că și-a găsit liniștea și fericirea în brațele noului partener. Este vorba despre Andrei Barbu, un cunoscut crai de oraș, pe care ar fi reușit să îl cumințească. Cei doi au avut o relație cu năbădăi, asta pentru că de aproape un an se tatonează. Mai exact, de pe vremea în care Ema era în certuri cu Alex Bodi.

Se pare că la una dintre separări, make-up artistul i-ar fi dat o șansă lui Andrei Barbu. Probabil că scânteia dintre ei a fost una destul de mare. Nu de alta, dar numai câteva săpotămâni mai târziu, Ema a pus capăt relației cu Alex Bodi. Asta deși era logodită cu musculosul care o ceruse de nevastă în Maldive. În cele din urmă, cei doi s-au despărțit, dar Ema nu a aterizat rapid în brațele actualului.

Drumuri cu dus și întors

Prin decembrie s-a zvonit că ar fi avut ceva de împărțit cu Gabi Bădălău, care era separat la acel moment de Bianca Drăgușanu. Cei doi nici nu au confirmat nici nu au infirmat această ipoteză. Cert este că o perioadă, Ema părea că este singură și că îi e bine așa. Numai că a trecut vremea, a venit vara și cu ea ziua make-up artistului.

Drept urmare aceasta a organizat o petrecere cu mare fast la care, surpriză, a venit și iubitul ei. Pe care l-a și pozat și l-a și postat pe Instagram, semn că s-au dus barierele de până acum. Că o fi bine sau rău rămâne de văzut. Cert este că printre celebritățile prezente la ziua ei, s-a numărat și Loredana. Cele două sunt prietene de ani buni, Iar Ema îi realizează artistei cele mai complicate machiaje.

