Politica Elena Lasconi, explicații despre opțiunile legate de minoritățile sexuale







Elena Lasconi, președinta USR și candidată la alegerile prezidențiale, a declarat miercuri că, deși a fost percepută ca susținând comunitatea LGBT, este creștin-ortodoxă și își trăiește credința prin post și practici religioase.

Lasconi: Creştinismul este despre iubire şi toleranţă

Elena Lasconi a subliniat că esența creștinismului constă în iubire și toleranță, subliniind importanța sprijinirii tuturor minorităților.â

„Eu sunt creştin-ortodoxă, eu chiar cred în asta, ţin posturile, sunt practicantă, dar nu despre asta e vorba. E vorba că, dacă eşti creştin-ortodox, aş vrea să-i rog pe toţi cei care arată cu degetul spre mine să nu uite că creştinismul este despre iubire şi toleranţă”, a declarat Elena Lasconi, pentru Hotnews.

Preşedinta USR a afirmat că, „dacă noi dorim o democraţie solidă în ţara asta, e foarte important să avem nu numai deschidere ci şi să sprijinim toate minorităţile, de orice fel ar fi”.

„Gândiţi-vă că noi am merge acum în Africa şi am fi trataţi ca ultimii oameni. Suntem albi. Nu. Ajungi într-un loc în care nu eşti majoritar, eşti minoritar. Eu ştiu foarte bine lucrul acesta”, a mai spus lidera USR.

Lidera USR a declarat că susține căsătoria între un bărbat și o femeie

Reamintim că la sfârsitul anului trecut, ea a declarat că susține căsătoria între un bărbat și o femeie. Candidata USR a fost supusă unor critici severe după ce a exprimat sprijinul pentru familia tradițională. Un atac puternic a venit chiar din partea fiicei sale, care a afirmat că este „o bisexuală mândră”.

Ea a subliniat că a avut de suferit din cauza opiniei exprimate cu privire la referendumul pentru familie.

„Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin ordotoxă și am fost botezată creștin- ortodoxă. Avem alte probleme mai grave și am cel mai mic interes despre ceea ce fac oamenii în dormitor. Eu sunt căsătorită cu un bărbat și am avut de suferit din cauza referendumului pentru familie”, a mai afirmat ea, atunci.

Lasconi: În USR e loc pentru toată lumea

După ce a declarat că a votat „Da” la referendumul pentru familie, fiica Elenei Lasconi a criticat-o public. Oana Lasconi și-a exprimat dezamăgirea față de decizia mamei sale în acea perioadă.

Ulterior, lidera USR a declarat că „eu chiar cred despre mine că sunt destupată la cap. În USR e loc pentru toată lumea. Atât pentru creștini, cât și pentru atei, atât pentru cei care sunt LGBTQ sau non LGBTQ, atât pentru gay, cât și pentru hetero”.