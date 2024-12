Politica Elena Lasconi, viziune despre familia tradițională, după ce a fost acuzată că susține comunitatea LGBT







Elena Lasconi a declarat că susține căsătoria între un bărbat și o femeie. Candidata USR a fost intens criticată după ce a anunțat că susține familia tradițională. Un atac dur a venit chiar din partea fiicei sale, care a precizat că este „o bisexuală mândră”.

Elena Lasconi, despre familia tradițională

Reprezentanta USR a vorbit la Antena 3 despre căsnicie și credință. Elena Lasconi a subliniat că este ortodoxă și că a avut de suferit atunci când și-a spus opinia privind referendumul pentru familie.

„Eu am avut de suferit că mi-am arătat credința. M-am născut creștin ordotoxă și am fost botezată creștin- ortodoxă. Avem alte probleme mai grave și am cel mai mic interes despre ceea ce fac oamenii în dormitor. Eu sunt căsătorită cu un bărbat și am avut de suferit din cauza referendumului pentru familie”, a spus ea.

Val de critici

După ce a anunțat că a votat „Da” la referendumul pentru familie, fiica Elenei Lasconi criticat-o în spațiul public. În perioada respectivă, Oana Lasconi s-a arătat dezamăgită de decizia acesteia. În plus, fiica reprezentantei USR a publicat un mesaj incendiar pe Instagram.

„Începând de azi nu mai sunt un «aliat LGBTQ+» aici pe Instagram. Sunt o bisexuală mândră, care a iubit mulți bărbați minunați, multe femei minunate și multe persoane non-binare minunate. Aș zice «pansexuală», dar nu-mi place steagul atât de mult. Putem să alegem. Faci față & plângi”, a scris Oana pe contul ei de socializare.

Elena Lasconi: În USR e loc pentru toată lumea

Ulteriori, candidata la prezidențiale a revenit asupra subiectului, menționând că nu ar mai vota „Da” la referendumul pentru familia tradițională.

„Eu chiar cred despre mine că sunt destupată la cap. În USR e loc pentru toată lumea. Atât pentru creștini, cât și pentru atei, atât pentru cei care sunt LGBTQ sau non LGBTQ, atât pentru gay, cât și pentru hetero”, preciza ea.