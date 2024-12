Politica Elena Lasconi îl acuză pe Călin Georgescu. România, pregătită să fie oferită Rusiei







Elena Lasconi a vorbit despre direcția României, precum și despre contracandidatul său. Reprezentanta USR a susținut că „algoritmii Rusiei și-au făcut de cap pe Tiktok”. Mai mult, reprezentanta USR a subliniat că „România este de vânzare”.

Elena Lasconi, despre lupta dintre electorală

Candidata USR la prezidențiale a adus în prim plan campania electorală a candidatului independent. Conform acesteia, România poate ajunge „pe tava Rusiei”, în contextul în care cursa electorală ar fi câștigată de Călin Georgescu.

„Țara noastră pare că se pregătește cu toți boții și toată propaganda să fie pe tava Rusiei. Direcția noastră trebuie să fie NATO și UE. De cealaltă parte se discută să ieșim din NATO și se vorbește de armata obligatorie. Eu văd diferit, armata trebuie să se întărească”, a explicat ea.

Influența lui Putin

În opinia sa, algoritmii Rusiei ar fi funcționat pe parcursul campaniei electorale, făcând referire la postările lui Călin Georgescu.

„În timp ce noi făceam campanie electorală, pe sub radar, algoritmii Rusiei și-au făcut de cap pe Tiktok, România nu este nici de vânzare și nici de dat cadou Rusiei. Eu am atras atenția de multe ori în campanie și în pre-campanie că e un război hibrid pentru că Rusia nu se oprește, are un comportament de imperiu, iar Putin de împărat”, a adăugat aceasta.

Elena Lasconi a comparat situația României cu cea a Georgiei și a Republicii Moldova.

„La fel se dorește și aici de către contracandidatul meu”, a mai spus reprezentanta USR.

Modelul de viață al Elenei Lasconi

Candidata USR la prezidențiale a vorbit despre perioada în care comuniștii erau la putere, menționând că Elisabeta Rizea reprezintă un model de urmat.

„Pe mine m-a inspirat Elisabeta Rizea și simt că ea trăiește prin mine. Pentru cei care nu știu cine a fost Elizabeta Rizea, a fost o țărancă din Nucșoara. Se ducea și le lăsa mâncare în scorburile copacilor celor care făceau parte din mișcarea de rezistență.

L-au bătut pe soțul ei până când a venit cu izmenele lipite și a trebuit să arunce cu apă pe el ca să i le poată da jos. Au legat-o comuniștii de tavan și nu a trădat. Ea m-a inspirat pe mine.

Îmi spunea mamă, dacă aș mai avea două zile de trăit, aș vrea să știu că nu o să mai fie comuniști”, a mai spus reprezentanta USR.

„Nu cred că este relevant cum îl văd eu, ci cum îl văd oamenii. Eu mă întreb dacă este om. Nu știu dacă este; eu am văzut un robot care citește de pe prompter și spune niște discursuri din sufragerie, se ferește de presă, de oameni. Cred că îi este frică de oameni și oferă un program seducător, irealizabil, realizabil doar pe TikTok. Noi, împreună, putem oferi României, în primul rând, democrație. Putem să ne punem la aceeași masă și să convenim ce reforme vrem să facem pentru România și pentru români”, a mai spus candidata USR.