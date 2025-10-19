Ei au inventat camuflajul militar, inspirându-se de la „Mama Natură” La distanță de aproape un secol, un britanic și un german au creat un sistem de disimulare și camuflare care i-a făcut celebri.

Camuflajul este acea noțiune milita­ră menită să asigu­re unui combatant șansa de a se apro­pia de inamic fără să fie vă­zut înainte să ocupe o anumi­tă poziție favorabilă. Se spu­ne că natura este aceea care in­spiră. Evoluția științelor natu­rale a arătat că atât animalele de suprafață cât și cel acvatice folosesc camuflajul. Cameleo­nul, din categoria reptilelor reușește să se facă „una cu peisajul”, ceea ce-l ajută să scape de prădători sau să vâneze.

Stephen Bartlett Lakeman a fost un britanic cu un destin de poveste. A activat în armata otomană, a devenit pașă creștin. A fost în Țara Românească. A luptat și în Africa de Sud, Aici, a născocit un sistem de evitare a uciderii în masă a soldaților săi. Britanicii aveau redingote roșii, fapt ce ducea la uciderea multora.

Mazar Pașa, cum a fost el numit de contemporani, a creat culoarea kaki pentru uniforma de front. Deși britanicii nu au dorit să o poarte inițial, s-a văzut că detașamentul lui Lakeman, care a primit drept să utilizeze uniforma kaki a avut pierderile cele mai puține rezultate din atacuri de la distanță.

Generalul SS Felix Steiner a gândit un sistem de camuflare, în timp ce se afla la comanda mai multor unități militare de infanerie sau tancuri ale organizației naziste SS. A fost atras de coloritul șerpilor și cum reușeau ei să se facă invizibili în mediul natural. A încercat o combinație între pielea de șarpe și modul cum se vedeau frunzele copacilor în peisaje luminate sau întunecate. A format o echipă de pictori și croitori. Salvat de americani, a acceptat după achitarea în acuzațiile de crime de război în 1953, să lucreze pentru CIA, perfecționând camuflajul.

