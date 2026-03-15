Karatiștii din era Ceaușescu. Cum s-au camuflat după ce au fost suspectați că formează grupări paramilitare

Amatto Zaharia a povestit că pe vremea comunismului practicarea karate a fost extrem de complicată. Mai ales că la un moment dat comuniștii au bănuit că sportivii se pregătesc pentru o eventuală revoltă, așa că le-au pus gând rău.

Sportivul a povestit la un podcast faptul că pe vremea comuniștilor, practicarea anumitor sporturi era o adevărată aventură. Asta pentru că regimul era bănuitor legat de anumite situații. ”Cineva i-a băgat în cap lui Ceaușescu, că altfel nu-mi explic, faptul că noi ne-am fi antrenat să facem noi ceva.

La un moment dat a apărut un ordin dat prin CNEFS, Consiliul Național de Educație Fizică și Sport, care interzicea în special practicarea de karate. Dar noi practicam sub masca judo-ului”, a explicat acesta.

Așa s-a gândit să facă un mix inclusiv la costumație, pentru a nu mai fi bănuiți de sistem. ”Eram și antrenor de judo, eu, dar sigur eu am avut dosar la securitate.

Mi s-a instrumentat un dosar de securitate, dosarul ”Cămășile Negre”. Eu de atunci pentru a arăta că sunt altceva decât se practica am venit cu această îmbinare pantalon alb bluză neagră de la vremea respectivă. Asta ca să nu zică faptul că sunt de la karate sau altceva”, a spus luptătorul.

Acuzațiile din dosar erau extrem de grave. ”Eram acuzat că am organizat o grupare paramilitară ca să sap Guvernul aflat la putere. A fost ceva extrem de complicat. Timp de 2 ani am dus situația din aproape în aproape, dar a venit decembrie 1989.

Dosarul nostru a fost preluat de Mihai Cioc, celebrul campion de judo, ca să nu-l ducă la bun sfârșit l-a pasat la Securitate. Cumva el ne-a ajutat. La adresa mea nu a fost nicio agresivitate fizică, dar am simțit un șantaj emoțional, legat de mama, de exemplu”, a încheiat Amatto Zaharia.