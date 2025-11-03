Din cuprinsul articolului „Ecouri”: concert de jazz dedicat compozitorului și pianistului Romeo Cozma

După primele două concerte din această stagiune, dedicate celor doi muzicieni legendari ai jazz-ului american Wayne Shorter și Miles Davis, Big Band-ul Radio România dirijat de Simona Strungaru vă invită la un eveniment aniversar conceput în jurul unui artist român care sărbătorește frumoasa vârstă de 70 de ani.

Joi, 6 noiembrie 2025 (de la 19:00), Sala Radio va găzdui concertul sugestiv intitulat „Ecouri”, dedicat compozitorului, pianistului și profesorului Romeo Cozma, una dintre cele mai importante personalități ale jazzului românesc.

Titlul concertului - „Ecouri” - simbolizează atât rezonanța pe care creația lui Romeo Cozma a avut-o de-a lungul timpului, cât și un element sonor inedit prezent în aranjamentele semnate de fiul său, Robert Cozma. De asemenea invitat special la acest eveniment, Robert urmează calea muzicală a tatălui său, fiind compozitor de jazz, aranjor, trombonist și pianist. Publicul va redescoperi teme reprezentative din creația lui Romeo Cozma, reinterpretate într-o manieră orchestrală modernă, în care tradiția se împletește armonios cu spiritul jazzului actual.

Născut la data de 13 noiembrie 1955, la București, Romeo Cozma a făcut primii săi pași spre o carieră în muzică studiind pianul la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iași. A urmat apoi cursurile Facultății de Compoziție, Muzicologie, Dirijat și Pedagogie din cadrul Universității de Arte „George Enescu”, Iași, specializându-se în pedagogie muzicală și compoziție.

Iubirea sa pentru muzica de jazz datează încă din timpul anilor de liceu, când a început să dezvolte o deosebită admirație pentru Chick Corea și Herbie Hancock. A continuat apoi să se dedice jazz-ului, deși compozițiile sale încorporează diferite genuri și stiluri, de la vocal-simfonic și muzică de cameră la muzică electronică, jazz și ușoară.

De-a lungul anilor, Romeo Cozma a dovedit un talent deosebit atât ca pianist, cât și ca lider de formație. Prezența sa pe diferite scene în România și peste hotare (Republica Moldova, Germania, Franța, S.U.A., Austria, Italia, Belgia, Suedia etc.) a avut un impact deosebit, surprinzând publicul printr-o diversitate de formule, de la pian solo la combo și big band (începând cu grupul său propriu, „Studio”), dar și ca pianist solist alături de orchestre simfonice.

În 2004, în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul „Ipostaze ale muzicii de jazz” la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, Romeo Cozma primește titlul de Doctor în Muzică, devenind astfel primul muzician român cu această distincție în domeniul jazz-ului. Pe langă deosebitele calități componistice și interpretative, Romeo Cozma s-a remarcat și prin talentul organizatoric și cel pedagogic. În acest sens, a inițiat și coordonat secția de jazz și muzică usoară din cadrul Universității de Arte „George Enescu” - Iași. De asemenea, este fondatorul și coordonatorul Clubului de Muzică „Richard Oschanitzky” din Iași. Muzician desăvârșit, Romeo Cozma este în prezent profesor de jazz la Universitatea de Arte din Iași, prin talentul și creativitatea sa devenind o figură reprezentativă în lumea muzicii ieșene.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro - secțiunea Bilete.