Economie

Dumitru Vangheli, demis de la șefia MoldATSA pentru neregulile din CV. Andrei Cebanu preia interimatul

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Dumitru Vangheli, demis de la șefia MoldATSA pentru neregulile din CV. Andrei Cebanu preia interimatulSursa foto: Facebook/Dumitru Vangheli
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Din cuprinsul articolului

Administratorul Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, a fost demis oficial. Consiliul de administrație al companiei a decis revocarea mandatului acestuia din cauza „pierderii încrederii fondatorului”. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat măsura și urmează să emită ordinul formal de eliberare din funcție.

Ancheta internă legată de CV

Decizia de revocare vine la câteva zile după ce APP a dispus suspendarea lui Dumitru Vangheli și a inițiat o anchetă internă. Verificările au fost declanșate în urma unei investigații jurnalistice care a semnalat neconcordanțe privind autenticitatea unor informații din CV-ul acestuia, precum și aspecte legate de activitatea sa managerială.

Reprezentanții Agenției Proprietății Publice precizează că investigațiile derulate de Consiliul de administrație și de Comisia de cenzori vor continua. Instituția menționează că, în cazul în care vor fi descoperite noi circumstanțe relevante, vor fi întreprinse măsuri legale suplimentare în privința fostului administrator.

Dumitru Vanghelia respins acuzațiile

Dumitru Vangheli a respins anterior acuzațiile apărute în spațiul public referitoare la datele din CV-ul său și a anunțat că va oferi explicații detaliate după finalizarea completă a anchetei.

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Pe perioada de vacanță a funcției, interimatul la conducerea „MoldATSA”,  instituția care asigură serviciile de navigație aeriană în Republica Moldova, este asigurat de Andrei Cebanu, actualul director adjunct al Autorității Aeronautice Civile.

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