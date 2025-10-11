Două atenționări Cod galben de vânt puternic, emise de ANM. Județele vizate de avertizări

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat sâmbătă două atenționări Cod galben de vânt puternic, valabile în 22 de județe.

Meteorologii ANM anunță că, până la ora 23:00, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură se vor înregistra intensificări ale vântului cu viteze între 70 și 90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele pot ajunge la 90–120 km/h.

„În zona Țarcu avem rafale de peste 140km/h la această oră și s-a impus emiterea unui cod roșu până la ora 12:00 privind aceste rafale de peste 140km/h acolo mai și ninge, este viscol. Este iarnă autentică și vorbim de rafale foarte mari ce depășesc, spuneam, 140km/h cât privește intensitatea vântului din orele serii, treptat vântul va ma mai diminua intensitate”, a explicat meteorologul Mihai Buștiu, la Digi24.

De asemenea, până la ora 18:00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei sunt anunțate intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50–60 km/h și, izolat, până la 70 km/h.

Atenționările meteo vizează județele Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Tulcea, Constanța, Covasna, Brașov și Mehedinți, în totalitate, precum și zone din Suceava, Neamț, Bacău, Buzău, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Caraș-Severin și Gorj.

ANM avertizează că sâmbătă se vor înregistra intensificări ale vântului, cu viteze de 40–50 km/h, pe arii restrânse, în majoritatea regiunilor țării.

Duminică, vremea se va îmbunătăți treptat, cu mai puține ploi și temperaturi plăcute pentru mijlocul toamnei. Maximele vor varia între 13-14°C în nord și 21-22°C în sudul țării, inclusiv în București.

De luni, vremea se va schimba. O masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică, determinând o scădere accentuată a temperaturilor. În nord, valorile nu vor depăși 10-11°C, iar marți aerul rece va ajunge și în regiunile sudice.

În estul Transilvaniei, temperaturile minime pot ajunge la -4, chiar -5°C, iar în București se vor înregistra valori de 3-4°C. Meteorologii anunță că miercuri și joi dimineață vor fi înghețuri și brumă pe suprafețe întinse în jumătatea de nord a țării. „De marți încolo intrăm cu temperaturi destul de coborâte, episod de vreme rece care va ține până undeva vinerea viitoare”, a mai spus meteorologul.

De joi, vremea se va îmbunătăți treptat, iar ploile vor deveni tot mai rare. Din punct de vedere pluviometric, valorile vor reveni la normalul lunii octombrie, însă temperaturile vor rămâne sub mediile obișnuite pentru această perioadă.

„Dacă acum avem 20-22° C, de marți încolo vremea va deveni din nou mai rece decât normalul perioadei. Va fi o săptămână cu dimineți reci, brumă și maxime modeste pentru mijlocul toamnei”, a mai spus meteorologul Mihai Buștiu.