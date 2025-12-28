Doliu în cinematografie. Regizorul Bahram Beyzaï a murit

Unul dintre cei mai importanți regizori și dramaturgi din Iran, Bahram Beyzaï, a murit pe 26 decembrie 2025, în Statele Unite ale Americii, chiar în ziua în care împlinea 87 de ani, au relatat mass-media iraniene și publicații internaționale.

Beyzaï locuia în Statele Unite de mai mulți ani, unde a continuat să predea și să contribuie la studiile teatrale și cinematografice.

Potrivit relatărilor, regizorul „lupta împotriva cancerului”, iar agenția oficială de presă din Iran, Irna, a anunțat decesul său în cursul zilei de vineri, pe 26 decembrie.

Bahram Beyzaï a fost o figură centrală a cinematografiei și teatrului iranian, cunoscut pentru lucrările sale atât ca regizor, cât și ca dramaturg, scenarist și profesor.

Pe parcursul unei cariere care a durat peste șase decenii, el a realizat numeroase filme de lungmetraj, piese de teatru și lucrări literare.

În special, Beyzaï este recunoscut pentru filme precum Bashu, micul străin, Averse, Străinul și ceața sau Corbul, care au fost considerate de criticii de film drept exemple importante ale noii valuri a cinematografiei iraniene din anii 1970 și 1980.

De asemenea, unele dintre creațiile sale au explorat teme sociale și culturale profunde, într-un context marcat de schimbări politice și sociale în Iran.

În domeniul literar și academic, Beyzaï a publicat zeci de lucrări și a stat la baza unor studii privind evoluția teatrului și filmului iranian. El a combinat adesea elemente tradiționale ale culturii persane cu tehnici moderne în arta scenică și cinematografică.

Anunțul decesului a declanșat reacții din partea oficialilor iranieni. Vicepremierul iranian, Mohammad Reza Aref, a transmis un mesaj public în care a menționat dispariția unei „voci profunde din istoria contemporană a artei iraniene” și a unei „figuri marcante din memoria culturală” a țării.

În ultimii ani ai vieții sale, Beyzaï a predat la departamentul de studii iraniene al Universității Stanford, contribuind la formarea de studenți în domeniile teatrului și studiilor culturale iraniene.

Opera lui Beyzaï a fost supusă cenzurii de mai multe ori în Iran, în special pentru interpretările considerate de autorități drept politice sau critice la adresa regimului.

Din acest motiv, el s-a stabilit în Statele Unite, unde și-a continuat activitatea academică și artistică.

Familia sa era de confesiune bahá'í, o religie abrahamică ce a fost interzisă și persecutată în Iran după Revoluția islamică din 1979. Deși familia aparținea acestei confesiuni, Beyzaï nu era cunoscut pentru convingeri religioase speciale.

Pe lângă filmele sale, Beyzaï a scris scenariul pentru producții cinematografice semnificative, inclusiv pentru Jour fatidique (Ziua fatidică), lansat în 1995, un film care a abordat temele religioase specifice culturii șiiite.

Lucrările sale rămân studiate și prezentate în contexte academice și cinematografice la nivel internațional.

Beyzaï este adesea menționat ca un reper în cinematografia iraniană, atât pentru contribuțiile sale artistice, cât și pentru influența sa asupra generațiilor de cineaști și dramaturgi